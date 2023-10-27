Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.9 комментариев
Минобороны официально объявило о назначении Афзалова на пост главкома ВКС России
Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС), сообщили в Министерстве обороны России.
Афзалов назначен главнокомандующим ВКС в октябре 2023 года по указу президента Владимира Путина, сообщили в министерстве, передает ТАСС. До назначения Афзалов занимал должность врио главкома ВКС России.
Ранее источники сообщали, что Афзалов назначен главнокомандующим ВКС России вместо Сергея Суровикина.