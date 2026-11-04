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    4 ноября 2026, 13:45 • Справки

    Как забрать машину со штрафстоянки: документы, сроки и стоимость

    Как забрать машину со штрафстоянки: документы, сроки и стоимость
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Эвакуация автомобиля на специализированную стоянку возможна только по основаниям, прямо указанным в законе. В каких случаях машину могут задержать, как ее вернуть, какие документы понадобятся и сколько это стоит?

    В каких случаях машину могут забрать на штрафстоянку

    Задержание транспортного средства с помещением на специализированную стоянку регулируется статьей 27.13 КоАП РФ. Это не наказание, а мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении. Она применяется только за нарушения, прямо перечисленные в этой статье.

    Основные основания для эвакуации:

    • остановка или стоянка в зоне действия запрещающих знаков, если под знаком установлена табличка 8.24 «Работает эвакуатор»;

    • стоянка на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним;

    • парковка на тротуаре или на трамвайных путях;

    • стоянка на местах для инвалидов без права на это;

    • остановка или стоянка, создающая препятствия для движения других транспортных средств;

    • управление автомобилем лицом, не имеющим права управления, или лицом, лишённым такого права;

    • управление в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования;

    • управление автомобилем без регистрационных документов на него (ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ).

    Само по себе нарушение правил парковки не всегда дает право на эвакуацию. Если нарушение не входит в перечень статьи 27.13 или под запрещающим знаком нет таблички «Работает эвакуатор», водителя могут оштрафовать, но увозить машину не должны.

    Решение о задержании принимает уполномоченное должностное лицо, как правило инспектор Госавтоинспекции. В Москве за нарушения правил остановки и стоянки это также может сделать инспектор Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

    Как происходит эвакуация автомобиля на штрафстоянку

    Задержание оформляют протоколом. Процедура проводится в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи. Копию протокола вручают водителю. Если водитель отсутствует, в протоколе делают об этом запись, а сведения о задержании передаются в дежурную часть полиции.

    Закон предусматривает важную оговорку. Если водитель подошел к машине до того, как эвакуатор начал движение, и устранил причину задержания, автомобиль на штрафстоянку увозить нельзя. Для этого необходимо предъявить документы и переставить машину в соответствии с правилами. Если машину все равно увезли, задержание можно оспорить. Рекомендуется зафиксировать на видео момент, когда эвакуатор еще стоял на месте.

    Узнать, был ли автомобиль эвакуирован и на какую стоянку, можно несколькими способами:

    • по телефону 102 (полиция) или 112 (единая служба экстренной помощи);

    • в Москве – на порталах mos.ru, parking.mos.ru или transport.mos.ru.

    Что делать, если машину забрали на штрафстоянку: пошаговая инструкция

    Порядок действий одинаков для большинства регионов:

    • убедиться, что автомобиль эвакуирован, а не угнан, и узнать адрес стоянки и подразделение, оформившее задержание;

    • обратиться в подразделение ГИБДД (в Москве – ГИБДД или МАДИ) за разрешением на возврат. Как правило, это отметка на копии протокола о задержании;

    • если документы остались в машине, необходимо сначала уточнить на штрафстоянке порядок доступа к салону. Обычно машину вскрывают в присутствии владельца, а затем снова опломбируют с составлением акта, но процедура зависит от региона;

    • прибыть на штрафстоянку с разрешением и документами;

    • внимательно осмотреть автомобиль до подписания акта приема-передачи;

    • оплатить эвакуацию и хранение сразу или в установленный срок, подписать акт и забрать машину.

    Забрать машину можно своим ходом. Если это невозможно (автомобиль неисправен, у владельца нет прав или водителя, вписанного в ОСАГО), можно самостоятельно нанять эвакуатор.

    Какие документы потребуются

    Стандартный пакет документов для возврата автомобиля:

    • водительское удостоверение соответствующей категории;

    • свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС);

    • действующий полис ОСАГО, в который вписан водитель, или полис без ограничений. Подойдет электронный полис, распечатка не обязательна;

    • паспорт;

    • разрешение на возврат, выданное подразделением, которое оформило задержание.

    Точный перечень может отличаться в зависимости от региона и причины задержания, поэтому его лучше уточнить в подразделении, выдающем разрешение.

    Как забрать машину со штрафстоянки без собственника

    Здесь важно различать два вопроса: кто может получить машину со стоянки, и кто может уехать на ней за рулем.

    Уехать за рулем может любой водитель, допущенный к управлению автомобилем. С 2012 года письменная доверенность для управления чужим автомобилем не требуется. Достаточно водительского удостоверения, СТС и полиса ОСАГО, в который вписан водитель, или полиса без ограничений.

    Если представитель не вписан в ОСАГО, получить машину он, как правило, может по доверенности от собственника. Требования к ее оформлению зависят от региона, их стоит уточнить заранее. Уехать за рулем он сможет только после включения в полис. Иначе автомобиль придется вывозить на эвакуаторе. Если машина оформлена на юридическое лицо, дополнительно потребуются доверенность от организации и, при необходимости, путевой лист.

    Как забрать машину со штрафстоянки без документов

    Если СТС и водительское удостоверение остались в салоне, это не препятствие. Как правило, сотрудник стоянки вскрывает автомобиль в присутствии владельца и составляет акт, после чего документы можно забрать и продолжить оформление. Порядок доступа к салону лучше уточнить на конкретной стоянке.

    Если документы утеряны, их необходимо восстановить. Дубликат СТС выдает подразделение Госавтоинспекции, новое водительское удостоверение – регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД. Полис ОСАГО действует в электронном виде, распечатка не обязательна.

    Если у автомобиля нет действующего полиса ОСАГО, его нужно оформить до выезда со стоянки. Собственник без водительского удостоверения может вывезти машину на эвакуаторе или поручить это водителю, допущенному к управлению.

    Как забрать машину со штрафстоянки в Москве

    В столице разрешение на возврат выдают ГИБДД или МАДИ, в зависимости от того, чей инспектор оформил задержание. Специализированные стоянки работают круглосуточно.

    Плата за хранение не начисляется, если машину забрали в течение первых суток после помещения на стоянку. Поэтому рекомендуется действовать без промедления.

    За что нужно платить и каковы сроки

    Расходы складываются из трех частей:

    • плата за перемещение (эвакуацию);

    • плата за хранение на штрафстоянке;

    • административный штраф за само нарушение.

    Тарифы на эвакуацию и хранение устанавливают региональные власти, поэтому в разных субъектах они отличаются.

    В Москве с 1 января 2026 года действуют новые тарифы:

    • эвакуация мотоциклов и автомобилей мощностью до 80 л. с. – 8 500 рублей;

    • эвакуация автомобилей мощностью свыше 80 л. с. – 12 450 рублей;

    • эвакуация транспортных средств массой свыше 4 тонн и негабаритных машин – 71 182 рубля;

    • хранение – от 1 360 до 3 040 рублей в сутки в зависимости от категории, первые сутки бесплатно.

    На оплату эвакуации и хранения в Москве отводится 60 дней. Если заплатить до того, как забрать машину со стоянки, действует скидка 25%.

    В Санкт-Петербурге с 1 января 2026 года тарифы следующие:

    • эвакуация легкового автомобиля или мотоцикла – 3 813 рублей (без НДС);

    • хранение такого транспорта – 115 рублей за каждый час (без НДС).

    Административный штраф оплачивается отдельно. Например, за нарушение правил остановки или стоянки в зоне запрещающего знака он составляет 2 250 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге – 4 500 рублей. По большинству нарушений ПДД при оплате в течение 30 дней со дня вынесения постановления действует скидка 25%. Исключения перечислены в ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ. Например, скидки нет при вождении в состоянии опьянения и при отказе от медицинского освидетельствования. Если копия постановления пришла по почте позже, этот срок можно восстановить по ходатайству. Общий срок оплаты штрафа – 60 дней с момента вступления постановления в силу. Неуплата грозит штрафом в двукратном размере по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

    Постановление можно обжаловать в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии. Если установлено, что задержание автомобиля было незаконным, можно потребовать возмещения расходов на эвакуацию и хранение. Автоматически деньги не возвращают: нужно подать заявление в организацию, получившую оплату (в Москве – ГКУ «АМПП»), а при отказе обратиться в суд.

    Что делать, если машина повреждена на штрафстоянке

    За повреждения отвечает тот, по чьей вине они возникли: организация, проводившая эвакуацию, или владелец стоянки, если ущерб появился во время хранения. Поэтому осмотр перед подписанием акта приема-передачи – обязательный этап. После подписания акта без замечаний доказать, что повреждения появились при эвакуации или хранении, значительно сложнее.

    Порядок действий при обнаружении повреждений:

    • не подписывать акт без замечаний и подробно указать в нем все обнаруженные дефекты;

    • сфотографировать и снять на видео повреждения, номерные знаки и территорию стоянки;

    • сравнить состояние машины с описанием в протоколе задержания и запросить видеозапись эвакуации, если она велась;

    • провести независимую экспертизу и определить стоимость ремонта;

    • направить письменную претензию организации, ответственной за повреждение. В Москве эвакуацию и хранение обеспечивает ГКУ «АМПП», поэтому претензию обычно направляют туда;

    • при отказе возместить ущерб обратиться в суд.

    Если в машине пропали вещи, кроме претензии к владельцу стоянки рекомендуется подать заявление в полицию.

    Влияет ли неоплаченный штраф за нарушение ПДД на возврат машины

    Автомобиль возвращают сразу после устранения причины задержания, и уплата штрафа за нарушение для этого не требуется. Например, причиной может быть неправильная парковка или отсутствие водителя с правом управления. Отказ выдать машину из-за неоплаченных штрафов, в том числе прошлых, незаконен.

    Однако необходимо учитывать два исключения:

    • если судебные приставы наложили на автомобиль арест в рамках исполнительного производства, его могут не выдать владельцу, а передать приставам. Что именно будет с машиной, зависит от постановления об аресте. Чтобы узнать подробности, нужно обратиться к приставу, который ведет производство: погасить долг или оспорить арест;

    • если машина признана вещественным доказательством по уголовному делу, она выдается только по решению следователя или суда.

    Если приставы запретили регистрационные действия с машиной из-за долгов владельца, забрать её со штрафстоянки всё равно можно. Такой запрет не даёт продать или переоформить автомобиль, но ездить на нём не мешает.

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