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Экс-глава Ростова-на-Дону потратил десятки тысяч долларов на сафари
Бывший глава Ростова-на-Дону Логвиненко тратил десятки тысяч долларов на сафари
Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, находящийся под следствием по делу о превышении полномочий, тратил десятки тысяч долларов на охоту на экзотических животных в Африке, сообщил источник в силовых структурах.
«Логвиненко увлекался африканским сафари – экзотической охотой на краснокнижных животных. Это стоит десятки тысяч долларов», – сказал собеседник ТАСС.
Кроме того, бывший чиновник коллекционировал часы. Во время обысков у Логвиненко нашли элитные часы на 12 млн рублей.
Логвиненко обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Дело о посредничестве во взяточничестве возбуждено в отношении других сотрудников администрации Ростова-на-Дону, а о даче взятки – в отношении представителя группы коммерческих организаций.
Логвиненко был назначен на должность главы администрации Ростова-на-Дону в октябре 2019 года. Глава администрации часто подвергался критике в соцсетях за работу с аварийным жилищным фондом, состояние дорог и выдачу разрешений на застройку в зоне городских рощ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Генпрокуратура подала в суд иск с требованием обратить в доход государства имущество Алексея Логвиненко и его окружения на сумму около 1,6 млрд рублей.
В прошлом году бывшего руководителя администрации Ростова-на-Дону заподозрили в получении взятки в 13 млн рублей.
Осенью 2025 года суд арестовал Логвиненко по делу о превышении должностных полномочий.