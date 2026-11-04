Экс-глава Ростова-на-Дону потратил десятки тысяч долларов на сафари

Бывший глава Ростова-на-Дону Логвиненко тратил десятки тысяч долларов на сафари

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Логвиненко увлекался африканским сафари – экзотической охотой на краснокнижных животных. Это стоит десятки тысяч долларов», – сказал собеседник ТАСС.

Кроме того, бывший чиновник коллекционировал часы. Во время обысков у Логвиненко нашли элитные часы на 12 млн рублей.

Логвиненко обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Дело о посредничестве во взяточничестве возбуждено в отношении других сотрудников администрации Ростова-на-Дону, а о даче взятки – в отношении представителя группы коммерческих организаций.

Логвиненко был назначен на должность главы администрации Ростова-на-Дону в октябре 2019 года. Глава администрации часто подвергался критике в соцсетях за работу с аварийным жилищным фондом, состояние дорог и выдачу разрешений на застройку в зоне городских рощ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Генпрокуратура подала в суд иск с требованием обратить в доход государства имущество Алексея Логвиненко и его окружения на сумму около 1,6 млрд рублей.

В прошлом году бывшего руководителя администрации Ростова-на-Дону заподозрили в получении взятки в 13 млн рублей.

Осенью 2025 года суд арестовал Логвиненко по делу о превышении должностных полномочий.