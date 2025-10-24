80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Суд арестовал экс-главу Ростова-на-Дону Логвиненко
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону принял решение заключить бывшего мэра Алексея Логвиненко под стражу по делу о превышении должностных полномочий, сообщают информационные агентства.
Суд избрал Логвиненко меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 декабря. Основанием для заключения под стражу стало ходатайство представителя Следственного комитета России. Запрос защиты о применении домашнего ареста суд отклонил.
Логвиненко после заседания сообщил о намерении обжаловать арест, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Логвиненко был задержан в пятницу. В Следственном комитете России в отношении него открыли уголовное дело о превышении должностных полномочий, сумма ущерба составила свыше 47 млн рублей.