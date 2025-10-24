Задержан экс-глава Ростова-на-Дону Логвиненко

Правоохранительные органы сообщили о задержании экс-главы Ростова-на-Дону Логвиненко

Tекст: Денис Тельманов

О задержании бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко сообщили представители правоохранительных органов, передает ТАСС. По данным агентства, на данный момент это единственная официально подтвержденная информация по делу.

Собеседник агентства подтвердил задержание: «Да, задержан. Пока это все, что известно», – заявил он в ответ на соответствующий вопрос. Детали правонарушения или основания для задержания пока официально не объявлены.

Ожидается, что дополнительная информация будет раскрыта позднее по мере развития ситуации. Причины и обстоятельства задержания Логвиненко остаются неизвестными.

