    США в войне с Ираном пошли ва-банк
    Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран
    Военный эксперт объяснил точность попаданий Ирана по базам США
    Эксперт: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот
    Родственники верховного лидера Ирана погибли при ударах Израиля и США
    КСИР предупредил суда о закрытии Ормузского пролива
    Иранские военные поразили корабль ВМС США ракетами
    «Росатом» сообщил об обстановке на иранской АЭС «Бушер»
    Иран применил гиперзвуковую ракету «Фаттах»
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Иран переиграл себя с ядерным оружием

    Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания, ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как «Буря в пустыне» вызвала шторм на планете

    35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.

    9 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    49 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    4 комментария
    1 марта 2026, 04:45 • Новости дня

    Сенатор Волошин назвал переименования районов Донбасса беспомощностью Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Сенатор от ДНР Александр Волошин прокомментировал инициативу Киева о переименовании районов Донецка, Луганска, Макеевки и Горловки, отметив символичность этого явления.

    Украинские власти объявили о переименовании 15 районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке. Эти территории Киев считает своими, но фактически их не  контролирует. О киевской инициативе стало известно из сообщения издания «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на активиста Павла Островского.

    По мнению Киева, в Донецке Буденновский район должен называться Богодуховским, Ворошиловский – Юзовским, а Калининский – Калиновским.

    Сенатор от ДНР Александр Волошин в беседе назвал подобные действия примером «декоммунизационного новояза», подчеркнув, что новые топонимы далеки от исторической реальности.

    «Киевский режим продолжает бороться с фантомными болями в виде безвозвратных потерь территорий единственно доступными для него методами. Придуманные названия представляют собой прекрасный образец киевского декоммунизационного новояза, который имеет слабое отношение к реально существовавшим на протяжении истории топонимам. Выглядит это весьма комично и говорит о тотальной беспомощности нынешних властей Украины», – заявил Волошин РИА «Новости».

    Сенатор подчеркнул, что позиция России остается неизменной: армия идет к полному освобождению Донбасса, и переименования украинских властей не имеют значения.

    Как писал ранее газета ВЗГЛЯД, Киев захотел убрать связанные с «имперскими» поэтами Лермонтовым и Державиным объекты. Захарова назвала чиновников Украины вурдалаками за смену исторических названий. Верховная рада одобрила переименование копейки в «шаг» на Украине.

    28 февраля 2026, 15:51 • Новости дня
    Захарова после ударов по Ирану напомнила о рисках базы НАТО на Азовском море

    Tекст: Вера Басилая

    Атака Вашингтона и Тель-Авива на Иран продемонстрировала, какую катастрофическую угрозу несло бы присутствие сил Североатлантического альянса на Азовском море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом в своем Telegram-канале. «А теперь представьте, что на Азове была бы натовская база», – написала дипломат после сообщений об ударах по исламской республике.

    Под огнем США и Израиля 28 февраля оказались крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от республики ракетной и ядерной угрозами.

    Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции с применением беспилотников и ракет. По данным СМИ, ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.

    В ответ военные объекты США на Ближнем Востоке подверглись ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана. В результате атак был поражен штаб Пятого флота в Бахрейне.

    До этого Тегеран предупредил о возможности поражения всех американских военных баз в регионе.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их вооруженной агрессией против суверенного государства.

    Комментарии (6)
    28 февраля 2026, 10:31 • Новости дня
    Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по Белоруссии
    Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по Белоруссии
    @ Jose Colon/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Киеве одобрили возможность нанесения ударов по территории Белоруссии.

    Подоляк заявил в интервью порталу Delfi, что в Киеве одобрили возможность нанесения ударов по территории Белоруссии, передает РИА «Новости».

    По словам Подоляка, Владимир Зеленский сообщил, что при возможности ВСУ будут уничтожать цели на территории соседней страны, используя при этом, например, беспилотные летательные аппараты.

    Подоляк отметил: «Что касается инструментов наведения, например, (БПЛА), (Зеленский) дал ответ, что при возможности будем уничтожать». Однако советник не уточнил, какую реакцию Киев ожидает от Минска на подобные действия.

    В тот же день Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в декабре называл украинское руководство агрессивным и непредсказуемым, отмечая, что обстановка вокруг Белоруссии «стабильно напряженная».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава и Киев пытались сорвать размещение ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии. В Минске назвали безумием планы Лондона по отправке своих войск на Украину. Зеленский заявил, что у него есть свидетели разговора с «извинениями Лукашенко».

    Комментарии (12)
    28 февраля 2026, 19:21 • Видео
    ЕС борется с Россией за роль третьей силы

    «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    Оперативники раскрыли детали похищения девочки в Смоленске

    Похититель девочки в Смоленске заклеил ей рот скотчем и вынес из подъезда в сумке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Девятилетняя девочка из Смоленска три дня находилась у похитителя и его сожительницы, а автомобиль для совершения преступления был оформлен на вымышленное имя, сообщили в оперативных службах.

    Детали похищения девятилетней девочки в Смоленске раскрыли ТАСС оперативные службы. Там рассказали. что похититель зашел с ребенком в подъезд ее дома, где заклеил девочке рот скотчем, после чего поместил ее в сумку, из которой торчала голова. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина выносил сумку с девочкой из подъезда, однако четко идентифицировать его удалось только благодаря опыту сотрудников правоохранительных органов.

    Мужчина сел в заранее подготовленный автомобиль, в который положил сумку с ребенком, но уехал с места происшествия только спустя некоторое время. Позже его заметили камеры у гаражного кооператива, куда он заезжал задним ходом, предположительно, чтобы не попасть в объективы видеонаблюдения.

    Как сообщил собеседник агентства, похититель изначально отвез девочку к себе домой, где ее некоторое время удерживал. Когда полиция прибыла к его адресу, дома были только мать и брат, которые рассказали, что мужчина переоделся и уехал к своей сожительнице. После этого оперативники нашли ребенка уже у женщины вместе с похитителем.

    Также выяснилось, что для совершения преступления мужчина использовал автомобиль, приобретенный на имя несуществующего человека. Только в ходе поисков ребенка правоохранители установили настоящего предыдущего владельца машины. Все маршруты перемещения автомобиля находились внутри района, где была похищена девочка – камеры не зафиксировали его на выездах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, девятилетняя школьница пропала в Смоленске 24 февраля, когда вышла утром выгуливать собаку и не вернулась домой.

    Следователи возбудили уголовное дело, а поиски продлились почти три дня и охватили территорию за пределами города. На третий день ребенка нашли в квартире у ранее судимого мужчины и его сожительницы. Врачи оценили состояние девочки как удовлетворительное.


    Комментарии (4)
    28 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Россия осудила удары США и Израиля по Ирану

    МИД России потребовал немедленного перехода к дипломатии после атак по Ирану

    Россия осудила удары США и Израиля по Ирану
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, подчеркнув, что это заранее спланированная и неспровоцированная вооруженная агрессия против суверенного государства.

    Российское внешнеполитическое ведомство резко раскритиковало действия Вашингтона и Тель-Авива, подчеркнув угрозу региональной и мировой безопасности, следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.

    В заявлении отмечается, что действия осуществлялись на фоне переговорного процесса, который изначально должен был способствовать нормализации обстановки вокруг Исламской Республики.

    МИД России особо подчеркнул, что удары были нанесены несмотря на заверения Израиля об отсутствии заинтересованности в военном противостоянии с Ираном, и призвал международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, немедленно дать объективную оценку случившемуся. Ведомство предупредило о риске гуманитарной, экономической и даже радиологической катастрофы в регионе.

    В заявлении также подчеркивается, что удары создают угрозу глобальному режиму нераспространения ядерного оружия, поскольку в числе целей оказались объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ.

    МИД России назвал мотивы США и Израиля не связанными с нераспространением и обвинил их в подталкивании других стран региона к приобретению новых средств защиты.

    Отдельно отмечается опасность политики США, которая за последние месяцы выражается в систематических нарушениях международно-правовых норм. МИД России потребовал немедленного возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования и выразил готовность содействовать поиску мирных решений.

    Ранее Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана.

    Тегеран потребовал от ООН срочных мер против США и Израиля.

    Удары США и Израиля по Ирану сопровождались масштабной кибератакой.

    В ответ Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

    Очевидцы в ОАЭ сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае. Израиль и Иордания сообщили о перехвате ракет Ирана.

    Комментарии (9)
    28 февраля 2026, 20:11 • Новости дня
    Бригада ВСУ у Андреевки фактически утратила боеспособность

    Бригада ВСУ понесла большие потери под Андреевкой и утратила боеспособность

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Андреевки Сумской области 158-я отдельная механизированная бригада на Украине потеряла боеспособность после серьезных потерь, сообщили в российских силовых структурах.

    Из-за значительных потерь в районе Андреевки Сумской области 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ практически утратила боеспособность, передает ТАСС.

    Собеседники агентства отмечают, что в подразделениях бригады массово публикуются некрологи и объявления о поиске пропавших без вести военнослужащих 5-й роты 2-го механизированного батальона. По их словам, именно в январе текущего года 158-я бригада понесла значительные потери в этом районе.

    Ранее силовые структуры также сообщали, что в начале января военнослужащие этой бригады в районе Андреевки отказывались выполнять приказы командования из-за отсутствия ротации. На данный момент бригада практически перестала существовать как эффективная боевая единица.

    Бойцы подразделения «Север» уничтожили штурмовой полк ВСУ, состоявший из дезертиров и мобилизованных, в районе Андреевки.

    Комментарии (4)
    28 февраля 2026, 17:59 • Новости дня
    Россия в ООН назвала атаку США и Израиля опасной авантюрой

    Миссия России в ООН осудила действия США и Израиля против Ирана

    Россия в ООН назвала атаку США и Израиля опасной авантюрой
    @ IMAGO/Thomas Trutschel/photothek/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская миссия при ООН раскритиковала удары США и Израиля по Ирану, подчеркнув угрозу стабильности всего Ближнего Востока.

    Атака США и Израиля против Ирана представляет собой опасную авантюру, заявили в постоянном представительстве России при ООН, передает РИА «Новости».

    Российские дипломаты отметили, что такие действия направлены на дестабилизацию ситуации в регионе.

    В заявлении говорится: «Ожидаем от руководства секретариата ООН соответствующих объективных оценок», – заявили в постпредстве ООН.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

    Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4».

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по Ирану, назвав их заранее спланированной и неспровоцированной агрессией.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи и поддержал позицию Тегерана по этому вопросу.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 16:05 • Новости дня
    Киевские власти «утвердили» новые названия районов городов Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское руководство утвердило список новых названий для административных единиц в Донецке, Луганске и Макеевке.

    Соответствующее решение касается территорий, фактически неподконтрольных украинской стороне, сообщает RT. Информация о смене топонимов распространяется со ссылкой на украинского активиста Павла Островского.

    В Донецке Буденновский район теперь предлагают называть Богодуховским, а Ворошиловский – Юзовским. Калининский район киевские чиновники обозначили как Калиновский, Кировский стал Рутченковским, Куйбышевский – Смолянским. Ленинский, Петровский и Пролетарский районы получили названия Александровский, Вознесенский и Чумаковский.

    Изменения затронули и Луганск, где Артемовский район переименован в Вильховский, Октябрьский – в Вергунский, а Ленинский – в Шевченковский. В Макеевке Кировский район стал Грузским, Советский – Ханжонковским, Червоногвардейский – Берестовским, а в Горловке Калининский теперь именуется Киндратовским.

    Ранее украинский парламент одобрил постановления о переименовании 328 населенных пунктов.

    Власти Киева переименовали десять улиц, которые ранее носили имена российских общественных и культурных деятелей.

    Российское военно-историческое общество предложило использовать исключительно исторические географические названия.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 15:49 • Новости дня
    FT: Операция США в Иране может создать дефицит ракет для ПВО Украины
    FT: Операция США в Иране может создать дефицит ракет для ПВО Украины
    @ National Missile Defense image/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Военная операция США и Израиля против Ирана может привести к нехватке американских ракет THAAD, что может отразиться на конфликте на Украине, сообщает Financial Times.

    Военная операция США и Израиля против Ирана может привести к нехватке ракет для систем ПВО THAAD, что негативно скажется на ситуации на Украине. В материале Financial Times отмечается, что американские военные допускают вероятность того, что ответный удар Ирана приведёт к ослаблению поставок этих жизненно важных боеприпасов, передает РИА «Новости»

    По данным издания, пока восполнять запасы ракет THAAD будет сложно, а это напрямую влияет на возможности США поддерживать конфликт на Украине. В прошлом году для защиты Израиля было израсходовано до 150 ракет THAAD, а с начала эксплуатации системы в 2010 году заказано менее 650 экземпляров.

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.

    В ответ военные объекты США на Ближнем Востоке подверглись ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана. В результате атак был поражен штаб Пятого флота в Бахрейне.

    Комментарии (3)
    28 февраля 2026, 14:35 • Новости дня
    В Дубае образовались километровые очереди из выезжающих автомобилей

    Tекст: Вера Басилая

    В Дубае после ударов Ирана выстроились километровые очереди из выезжающих автомобилей, сообщили очевидцы.

    По словам очевидцев, в Дубае после ударов Ирана выстроились километровые очереди из выезжающих автомобилей. Между тем, гражданам России в эмирате рекомендовали проявлять бдительность и отказаться от необязательных поездок, несмотря на штатную работу курортов.

    Генконсульство России в Дубае выпустила предупреждение для соотечественников, находящихся в крупнейшем городе ОАЭ, передает РИА «Новости».

    В ведомстве подчеркнули, что ситуация в туристических зонах остается спокойной, однако путешественникам стоит внимательно относиться к происходящему вокруг.

    «Просим соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми», – сообщили в генконсульстве.

    Представители дипмиссии также отметили, что вся курортная инфраструктура продолжает функционировать в привычном режиме. По их словам, объекты, которые могут представлять интерес в военном отношении, находятся на значительном расстоянии от мест отдыха путешественников.

    Ранее очевидцы сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае.

    Иран ранее атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

    Позже другие свидетели опровергли информацию об эвакуации небоскреба «Бурдж-Халифа».

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 13:05 • Новости дня
    Средства ПВО сбили украинскую ракету большой дальности «Фламинго»

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за последние сутки сбиты крылатая ракета большой дальности «Фламинго», восемь управляемых авиабомб, десять снарядов американской РСЗО HIMARS, и 315 беспилотников, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 118 121 беспилотник, 651 ЗРК, 27 942 танка и другие бронемашины, 1 675 боевых машин РСЗО, 33 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 461 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю восемь раз ударили высокоточным оружием по военным объектам на Украине.

    ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Ранее войска России поразили используемые в интересах ВСУ объекты ТЭК Украины.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 12:59 • Новости дня
    Российские войска освободили Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Горькое в Запорожской области, а «Север» взял под контроль Нескучное в Харьковской области.

    Группировкой «Восток» нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии около Лесного, Копани, Самойловки, Барвиновки, Комсомольского Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, шесть бронемашин и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада боеприпасов и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Север» освободили Нескучное в Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ возле Верхней Писаревки, Подсреднего и Печенегов Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Бездриком, Кондратовка и Мирополье Сумской области.

    Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, артиллерийское орудие и две станции РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и два склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Ковшаровки, Новоосиново, Пристена Харьковской области и Щурово Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника при этом составили до 190 военнослужащих, пять бронемашин и три артиллерийских орудия. Уничтожены пять складов боеприпасов.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ у Константиновки, Калеников, Рай-Александровки и Кривой Луки ДНР.

    Противник потерял до 140 военнослужащих, четыре бронемашины, реактивную систему залпового огня, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ. Уничтожены два склада с боеприпасами и три склада матсредств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Торецкого, Новопавловки, Светлого, Святогоровки, Гришино ДНР и Подгавриловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих, танк, 14 бронемашин, артиллерийское орудие и станция РЭБ.

    Напомним, накануне российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области.

    Ранее российские войска освободили Графское в Харьковской области. До этого они освободили Риздвянку в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 17:19 • Новости дня
    ВС России пресекли переправку дронов ВСУ «Баба-яга» через Днепр

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска сбивают тяжелые беспилотники ВСУ типа «Баба-яга» над Днепром, заявил оператор БПЛА с позывным Моряк.

    Операторы беспилотных систем 49-й общевойсковой армии сбивают тяжелые дроны типа «Баба-яга», которыми пользуются Вооруженные силы Украины, над руслом Днепра, не позволяя им достигнуть левого берега Херсонской области, передает ТАСС.

    Оператор БПЛА с позывным Моряк подчеркнул, что для уничтожения таких дронов российским военным достаточно одного FPV-дрона.

    По его словам, дальность полета дрона «Баба-яга» превышает 40 км, что представляет опасность, если такие аппараты смогут пересечь реку и добраться до российских позиций. Российские бойцы стремятся своевременно обнаруживать и уничтожать эти беспилотники, чтобы предотвратить возможные атаки.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе фиксируется увеличение попыток переброски оружия диверсантам с помощью тяжелых беспилотников через Днепр.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 13:46 • Новости дня
    Politico сообщило о провале поставок ПВО Украине Западом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запад не справился с обеспечением Украины системами ПВО по программе PURL, пишет Politico.

    Запад не справился с обеспечением Украины системами ПВО по программе PURL, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Politico. В материале говорится: «Промышленность не смогла ускорить ни производство, ни процессы утверждения устаревших систем, чтобы удовлетворить критическую потребность Киева в противовоздушной обороне».

    По данным издания, даже несмотря на закупки вооружений из американских запасов для передачи Киеву, ситуация осложняется нехваткой ресурсов в западном военно-промышленном комплексе и длительным циклом поставок из США. Основная проблема связана с ракетами для комплексов ПВО Patriot, которые Европа пытается приобрести для Украины.

    Один из помощников американского конгрессмена на условиях анонимности заявил: «Это беда для всех, она не сулит ничего хорошего. В том смысле, что мы не сможем это сделать. Нам нужно проснуться». Автор статьи отмечает, что сами комплексы Patriot получить крайне сложно из-за их нехватки даже у США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Финляндии направило Киеву 30-й пакет военной помощи. Страны НАТО усилили давление на союзников, требуя увеличить поставки оружия США на Украину. Германия выделила 500 млн долларов на закупку американского вооружения для Киева.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 21:42 • Новости дня
    Жители Сум возмутились сверхдоходами прокуроров и произволом националистов

    Tекст: Вера Басилая

    Обнародованные данные о колоссальных заработках работников прокуратуры спровоцировали рост протестных настроений в Сумах, сообщили в российских силовых структурах.

    Публикация сведений о высоких доходах сотрудников прокуратуры Сумской области привела к усилению антиправительственных настроений среди местных жителей. По словам источника агентства, основными причинами недовольства стали произвол украинских националистов, отсутствие средств ПВО и свежая информация в СМИ о доходах прокуроров, передает ТАСС.

    Он уточнил, что зарплаты прокуроров в Сумах начинаются от полутора миллионов гривен в месяц, а имущество чиновники оформляют на родственников. «Обычные люди возмущены тем, что прокуроры требуют огромные взятки за решение вопросов с властями, в том числе касающихся захоронения уничтоженных солдат ВСУ», – заявил собеседник агентства.

    Напомним, СБУ засекретила техническое задание и проект госконтракта на строительство оборонных укреплений, что препятствует проверке расходования бюджетных средств аудиторами.

    Ранее сообщалось, что украинские власти присваивали деньги на строительство оборонительной линии на Сумском направлении.

    Командование ВСУ в регионе перестало выдавать родственникам тела погибших солдат.

    Волонтеры сравнили похищенные коррупционерами средства с годовым бюджетом одной бригады.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 15:17 • Новости дня
    Южнокорейский политик раскритиковал реакцию МИД на баннер посольства России

    Южнокорейский политик раскритиковал реакцию МИД Сеула на баннер России

    Tекст: Вера Басилая

    Южнокорейский политик Сон Ён Гиль заявил, что реакция МИД Сеула на баннер с фразой «Победа будет за нами» у посольства России была чрезмерно эмоциональной.

    Южнокорейский политик Сон Ён Гиль выступил с критикой в адрес МИД Республики Корея за реакцию на баннер с надписью «Победа будет за нами», который был размещён на здании посольства России в Сеуле, передает РИА «Новости».

    По его словам, дипломатические вопросы нельзя рассматривать через призму эмоци.

    «Территория посольства – это пространство, автономия которого уважается международным правом, и размещение выражений, символизирующих собственные памятные даты и исторические события, является обычной дипломатической практикой», – заявил политик.

    Сон Ён Гиль подчеркнул, что и Республика Корея нередко размещает на зданиях своих дипмиссий за рубежом символы и послания, связанные с национальной историей и праздниками. Он отметил, что следовало бы задуматься, как бы отреагировали в самой Южной Корее, если бы принимающая страна интерпретировала подобные жесты произвольно и политизировала их. По мнению политика, дипломатия требует умения ставить себя на место другой стороны.

    Ранее МИД Республики Корея выразил обеспокоенность по поводу баннера, интерпретировав его как относящийся к текущему конфликту на Украине. Посольство России разъяснило, что плакат посвящён истории Великой Отечественной войны и был использован к Дню защитника Отечества для патриотической консолидации. После окончания праздника баннер был снят, как и планировалось.

    МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства в Сеуле снять баннер с надписью «Победа будет за нами».

    Комментарии (0)
