Tекст: Катерина Туманова

Украинские власти объявили о переименовании 15 районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке. Эти территории Киев считает своими, но фактически их не контролирует. О киевской инициативе стало известно из сообщения издания «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на активиста Павла Островского.

По мнению Киева, в Донецке Буденновский район должен называться Богодуховским, Ворошиловский – Юзовским, а Калининский – Калиновским.

Сенатор от ДНР Александр Волошин в беседе назвал подобные действия примером «декоммунизационного новояза», подчеркнув, что новые топонимы далеки от исторической реальности.

«Киевский режим продолжает бороться с фантомными болями в виде безвозвратных потерь территорий единственно доступными для него методами. Придуманные названия представляют собой прекрасный образец киевского декоммунизационного новояза, который имеет слабое отношение к реально существовавшим на протяжении истории топонимам. Выглядит это весьма комично и говорит о тотальной беспомощности нынешних властей Украины», – заявил Волошин РИА «Новости».

Сенатор подчеркнул, что позиция России остается неизменной: армия идет к полному освобождению Донбасса, и переименования украинских властей не имеют значения.

