Зеленский заявил о свидетелях разговора с «извинениями Лукашенко»

Tекст: Вера Басилая

О наличии свидетелей телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в 2022 году заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает РБК.

По словам Зеленского, Лукашенко якобы приносил извинения и предлагал нанести ответный удар по белорусской территории, опасаясь возможных действий со стороны Украины.

Зеленский отметил, что Лукашенко в ходе беседы якобы предложил нанести удар по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в Гомельской области, и сам был напуган возможными действиями Киева. Зеленский подчеркнул: «Он извинялся, и он очень боялся, что мы нанесем удары. И он сам сказал: «Ну давайте, наносите по заводу ответный удар».

Подробности разговора Зеленский впервые озвучил в январе прошлого года в интервью Лексу Фридману, указав, что разговор состоялся в феврале 2022 года, а Лукашенко настаивал на своей непричастности к военной операции.

Позднее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла слова Зеленского, заявив, что белорусский президент не приносил извинений, а беседа состоялась из-за эмоциональной реакции сына Лукашенко Николая, который имел контакт с Зеленским. По словам Эйсмонт, Лукашенко лишь рекомендовал начать переговоры.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против Александра Лукашенко из-за размещения российского комплекса «Орешник».

Зеленский также подписал указ, запрещающий белорусским судам заходить в территориальные воды и порты на Украине.