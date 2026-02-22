Министр обороны Британии Хили пообещал первым отправить войска на Украину

Tекст: Дмитрий Зубарев

Британский министр обороны Джон Хили заявил о намерении стать первым главой ведомства, который отправит британские войска на Украину, передает The Telegraph. Он отметил, что такое решение будет принято только в случае окончания конфликта и достижения мирного соглашения. По его словам, мир на Украине и безопасная Европа невозможны без сильной и суверенной Украины.

Британское правительство совместно с союзниками работает над созданием так называемой «коалиции желающих», которая сформирует международные силы для обеспечения безопасности Украины после заключения мирного соглашения. В рамках этого плана Британия выделит около 200 млн фунтов для оснащения своих вооруженных сил необходимой техникой и оборудованием, чтобы подготовиться к возможной миссии.

Средства будут направлены на модернизацию транспортных средств, средств связи и приобретение новых систем защиты от беспилотников. Также Британия поддерживает Украину в создании нового перехватчика дронов с искусственным интеллектом «Octopus» для борьбы с иранскими беспилотниками Shahed.

Хили подчеркнул, что украинские военные уже интегрируются в учения НАТО, а британская поддержка Киева достигла рекордного уровня в этом году. Он отметил, что Британия гордится как военной помощью, так и поддержкой, оказанной украинским беженцам, которых в страну прибыло 167 тысяч.

Министр также рассказал о своей недавней поездке на Украину, где стал свидетелем массированных атак дронами и ракетами по Киеву и Львову. Хили выразил солидарность с украинцами и заявил, что Британия продолжит усиливать давление на Россию и поддерживать Украину до достижения справедливого мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg сообщило о том, что Британия ведет переговоры с Европой по вопросу российских танкеров.

Кир Стармер предложил Европейскому союзу сблизить Британию и ЕС в сфере обороны.