  • Новость часаТрехлетний ребенок ранен после атаки БПЛА ВСУ на авто в Белгородской области
    Тотальная война даст шанс Ирану в битве против США
    Кулеба рассказал о прощании Байдена с Украиной за два дня до начала СВО
    CNN обвинила Китай в проведении секретного испытания ядерного оружия нового поколения
    Федор Конюхов рассказал, как за три месяца собрал 100 кг пластика в Антарктиде
    Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером
    Хинштейн рассказал о результатах работы саперов КНДР в Курской области
    Глава НАСА объяснил перенос старта миссии «Артемида II» на Луну
    Захарова объяснила режим тишины на переговорах по Украине
    Кабмин предложил обязать детей мигрантов покидать Россию после совершеннолетия
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума

    Алармизм в патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала.

    21 февраля 2026, 23:01 • Новости дня

    Трехлетний ребенок ранен после атаки БПЛА ВСУ на авто в Белгородской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Трехлетняя девочка и мужчина госпитализированы после атаки дрона ВСУ на автомобиль в районе хутора Красиво Борисовского округа, сообщила в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Ранены два мирных жителя, в том числе ребёнок. Мужчину и трёхлетнюю девочку, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, доставили в Борисовскую ЦРБ», – написал он.

    Гладков добавил, что после оказания помощи пострадавших переведут в медицинские учреждения Белгорода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по населенным пунктам Белгородской области за последние сутки выпустили 19 боеприпасов и совершили 153 атаки беспилотниками, три человека погибли, есть раненые среди мирных жителей. Мужчина был тяжело ранен при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области.


    21 февраля 2026, 06:25 • Новости дня
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Владимир Путин после назначения директором ФСБ в 1998 году попросил у президента России Бориса Ельцина разрешения каждую неделю ездить в Петербург, рассказал Сергей Степашин, бывший премьер-министр, занимавший в конце 90-х пост главы МВД.

    «Мало кто знает: когда Владимира Путина назначили директором ФСБ, он единственное, о чем попросил президента Ельцина (мы с Путиным тогда были в очень близких отношениях): чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург», – рассказал он ТАСС.

    По словам Степашина, Ельцин поинтересовался причиной такой необходимости, на что Путин ответил, что у него тяжело болен отец.

    «И он каждый выходной приезжал. И, по сути дела, санитаром был два дня. Это же не игра. Это такой человек», – сказал он.

    Степашин подчеркнул, что считает это свидетельством порядочности Путина.

    Отец президента России, Владимир Спиридонович, скончался в 1999 году в возрасте 88 лет. Путин переехал в Москву из Петербурга в 1996 году, занимая ряд ключевых постов в администрации президента. В августе 1999 года он стал главой правительства, сменив Степашина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин в 2025 году рассказал, что его внуки могут  неожиданно приехать в Кремль, но стараются так не делать. Также он признался, что не строг с внуками. Он впервые упомянул, что у него есть внучка, и уточнил, что девочка свободно общается на китайском языке со своей воспитательницей из Пекина. Глава управления президента рассказал, почему Путин решил стать разведчиком.

    21 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Боец батальона «Арктический» 40-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Крош» в преддверии Дня защитника Отечества получил звание Героя России, о чем в Telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

    «Сергей Крашенинников, наш камчатский боец батальона «Арктический» 40-й бригады морской пехоты с позывным «Крош», по указу президента РФ удостоен звания Героя России. Буквально вчера рассказывал вам про его подвиг. Очень гордимся Сергеем! Настоящий Герой!» – написал он.

    В пятницу Солодов описал подвиг «Кроша» на Курском направлении, где он проявил настоящую воинскую доблесть.

    «Штурмовая группа под его командованием взяла восемь хорошо укреплённых вражеских опорных пунктов. Благодаря его выверенным решениям наши морпехи героически удерживали занятые позиции целых 52 дня, при этом постоянно атаковали и уничтожили значительные силы противника. Выстоять столько времени под постоянным натиском – своеобразный рекорд на фронте», – отметил губернатор края.

    Он добавил, что в тяжелейших боях «Крош» спас жизнь не одному своему боевому товарищу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь Героя России Очир-Горяева рассказала о добровольном уходе отца на СВО. Подполковник Петелин раскрыл детали боя, за который получил Орден Мужества. В России появилось новое поколение героев и защитников.

    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    21 февраля 2026, 01:10 • Новости дня
    Глава Удмуртии сообщил о повреждениях одного из объектов при атаке БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    В Удмуртии один из объектов поврежден при атаке дронов ВСУ, сообщил глава республики Александр Бречалов в Telegram-канале.

    «Один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников со стороны киевского режима. По оперативным данным, есть повреждения и пострадавшие. Всем оказывается необходимая помощь», – написал он.

    Бречалов уточнил, что оперативные службы работают на места, по мере поступления информация будет дополняться.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу над Россией уничтожили 149 БПЛА ВСУ. При этом на четыре часа пятницы были ликвидированы семь украинских дронов. В Краснодаре человек пострадал при падении обломков украинского дрона.

    21 февраля 2026, 00:45 • Новости дня
    Захарова объяснила участившуюся ругань Зеленского «адским суперфиналом вурдалака»

    Захарова назвала обзывания Зеленского «адским суперфиналом»

    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила «адским финалом» происходящее с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, который зачастил с оскорблениями и руганью с кафедры событий мировой политики – то призовет россиян выгонять из Европы, то упрекнет венгерского премьера Виктора Орбана в габаритах.

    «Глубоко больной человек Зеленский, причем он стал таким не тогда, когда пришел на Банковую, он таким был и до. Именно поэтому его и рекрутировали западные кураторы для совершения чудовищного, страшного преступления. А именно - уничтожения Укрины, украинской государственности и украинского народа. Нормальный человек за такое бы не взялся», – заявила дипломат в интервью телеканалу «Россия 1», запись которого выложила в Telegram-канале.

    По мнению Захаровой, Зеленский зависим и полностью во власти «чудовищного тщеславия, самомнения и диких амбиций». Она считает, что финал его не просто близок, он уже в самом разгаре, так как то, ради чего его нанимали западные кураторы, он исполнил.

    «Вы считаете, что он еще не закончил? Что вам сейчас не показан распад личности? Вы считаете, это не есть финал? Когда на горе трупов соотечественников возлежит чудище, которое только и делает, что ругается, обзывается, несет какую-то ерунду с вращающимися расширенными зрачками. Вы что, считаете, это не финальная сцена, что ли? Да это и есть, такой вот адский суперфинал», – сказала она.

    Дипломат добавила, что финал этот, наверное, слишком растянут, но только для того, чтобы ни у кого не было попытки даже заикнуться о героизации «этого вурдалака».

    В этом же интервью Захарова сообщила, что Запад выбрал Зеленского из-за его зависимостей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал киевский режим основным препятствием для урегулирования ситуации на Украине. Захарова 16 февраля назвала слова Зеленского о русских спортсменах истерикой, когда он назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде.


    21 февраля 2026, 07:07 • Новости дня
    Минздрав Удмуртии сообщил об 11 пострадавших при атаке БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на субботу атаке подвергся один из объектов в республике, медицинские работники немедленно пришли на помощь пострадавшим, несколько человек госпитализированы, большая часть будут наблюдаться в амбулаторном режиме, сообщил глава Минздрава Удмуртии Сергей Багин.

    «С травмами различной степени тяжести госпитализировано трое: два пациента в состоянии средней степени тяжести, один – в тяжелом. Бригада санавиации перевезла его в Первую РКБ, он прооперирован и находится под постоянным наблюдением врачей», – написал он в Telegram-канале.

    Багин добавил, что восемь пострадавших осмотрены врачами и отпущены под амбулаторное наблюдение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о повреждениях одного из объектов при атаке БПЛА.

    21 февраля 2026, 17:57 • Новости дня
    Захарова объяснила режим тишины на переговорах по Украине

    Захарова заявила о вреде публичности переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что превращение переговоров в публичное шоу мешает конструктивному диалогу и приводит к дезинформации.

    Переговоры по Украине требуют «режима тишины», чтобы избежать превращения серьезного процесса в шоу, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что публичное обсуждение деталей переговоров до их завершения часто приводит к дезинформации и создает ложные ожидания у общественности.

    В качестве примера Захарова напомнила о переговорах с украинской стороной, которые возобновились весной и летом 2025 года в Стамбуле. По ее словам, тогда вместо конструктивных контактов произошел перформанс, устроенный Владимиром Зеленским, который сначала прилетел в Турцию, затем заявил о своем недовольстве составом российской делегации, после чего несколько раз менял позицию по поводу самого факта переговоров.

    Она отметила, что из-за такого подхода многие наблюдатели и те, кто надеялся на прогресс, оказались дезинформированы. Захарова подчеркнула, что правильная практика – вести переговоры, а затем при необходимости комментировать итоги, а не устраивать обсуждение деталей на публике еще до их начала.

    Она добавила, что подобная позиция всегда придерживалась российской стороной, и только действительно важная информация, например, состав делегации или время прибытия, может быть озвучена до начала встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что любые действия, способствующие разрешению ситуации на Украине, имеют особое значение.

    Также Захарова назвала условия для возвращения европейских стран за стол переговоров по Украине. По ее словам, Европе необходимо будет восстановить доверие к себе и добавила, что европейским странам следует обучиться манерам.

    Кремль ранее также подчеркивал, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине будут более эффективными при сохранении полной конфиденциальности обсуждений.


    21 февраля 2026, 04:43 • Новости дня
    В Приамурье обнаружили место падения вертолета Robinson

    Tекст: Катерина Туманова

    В правительстве Амурской области сообщили об обнаружении пропавшего днем ранее вертолета Robinson, рядом с которыми нашли трех погибших – пилота и двух пассажиров.

    «В Приамурье завершены поиски вертолета, пропавшего в Ромненском округе. В ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших», – сообщили в Telegram-канале администрации региона.

    В правительстве региона выразили соболезнования родным и близким погибших, уточнив, что обстоятельства происшествия выясняются.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вертолет с тремя людьми на борту пропал 20 февраля в Ромненском муниципальном округе Амурской области. В администрации села Амаранка сообщили о сложной для поисков местности с сопками и тайгой.

    Уголовное дело завели по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.


    21 февраля 2026, 03:57 • Новости дня
    Перечень жизненно необходимых лекарств изменится на следующей неделе
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ближайшие дни список жизненно необходимых препаратов пополнится лекарствами для борьбы с анемией, нейтропенией, туберкулезом и онкологическими заболеваниями.

    Обновленный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) вступит в силу в России на следующей неделе. В документ добавили восемь новых препаратов, передает ТАСС.

    Это препараты, применяемые для лечения анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза и различных злокачественных новообразований. При этом  государство будет регулировать цены на все вошедшие в перечень лекарства.

    Перечень ЖНВЛП сейчас содержит более 800 международных непатентованных наименований, которые используются при лечении социально значимых заболеваний, таких как онкология, сахарный диабет и бронхиальная астма. Из этого списка более 80% лекарств производятся на территории России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минздрав снизил стоимость терапии ряда жизненно важных препаратов. ФАС сообщила о снижении цен на препараты для лечения рака.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД составила путеводитель «Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2026 году».


    21 февраля 2026, 04:58 • Новости дня
    Каллас назвала дату оглашения 20-го пакета антироссийских санкций ЕС
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Евродипломатии Кая Каллас заявила в пятницу, после заседания министров обороны «Группы E5», что рассчитывает принять 20-й пакет антироссийских санкций в понедельник.

    По словам Каллас, решение будет ратифицировано в ходе предстоящей встречи глав министерств иностранных дел ЕС в понедельник, 23 февраля, сообщают «Вести» со ссылкой на пресс-службу ЕС.

    При этом 20 февраля стало известно, что страны ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в рамках санкций обсуждает отмену потолка цен на российскую нефть и введение ограничений на морскую транспортировку.

    ЕК внесла изменения в предложение по двадцатому пакету рестрикций, который обсудят постпреды стран Евросоюза. Также ЕК намерена обосновать перехват танкеров с российской нефтью в новом пакете антироссийских санкций.



    21 февраля 2026, 06:00 • Новости дня
    Захарова рассказала о мистике логистики для участников заседания ООН по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    В пятницу в Нью-Йорке прошло неформальное заседание по формуле Арриа, посвященное влиянию западных СМИ на украинский кризис, но часть приглашенных экспертов столкнулась с неожиданными препятствиями перед мероприятием, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Ожидалось, что в обсуждении примут участие норвежский политолог Гленн Дисен и итальянский журналист Андреа Лучиди. Дисен планировал прибыть в Нью-Йорк лично, а Лучиди собирался выступить онлайн, сообщила дипломат.

    «По «случайному» стечению обстоятельств накануне мероприятия Гленн не смог вылететь из Осло в Нью-Йорк: его рейс был отменён по неназванной причине – и это при ясной погоде в обоих городах. Примечательно, что в тот день это был единственный самолёт, которому не разрешили вылет из столичного аэропорта Норвегии», – написала она в Telegram-канале.

    Одновременно Андреа Лучиди был задержан правоохранительными органами в Стамбуле и освобожден лишь за несколько часов до начала встречи, что едва не сорвало его участие, добавила Захарова.

    «Удивительные совпадения в странах НАТО? Каждый вправе сделать собственные выводы», – написала она.

    Несмотря на эти препятствия, заседание состоялось, приглашенные эксперты донесли до международной аудитории информацию о предвзятости западных СМИ в освещении конфликтов и намеренном формировании антироссийских нарративов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова заявляла, что западные страны часто используют пропаганду в «Википедия», где статьи переписываются в угоду политической ситуации и особенно на фоне кризиса на Украине. Дипломат в октбре2025 года обвинила Украину и Запад в дипфейках с голосом Лаврова. Россия анонсировала встречу СБ ООН по освещению в СМИ конфликта на Украине.

    21 февраля 2026, 11:53 • Новости дня
    Вертолет Ми-8 вынужденно сел на Ямале

    Вертолет Ми-8 вынужденно сел на Ямале без жертв

    @ Роскосмос/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вертолет Ми-8 при вылете из поселка Панаевск в Ямало-Ненецком автономном округе совершил вынужденную посадку, серьезных травм среди пассажиров и экипажа нет.

    Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ямал» совершил вынужденную посадку утром 21 февраля при вылете из поселка Панаевск в Ямало-Ненецком автономном округе. Все пассажиры и экипаж живы, сообщает РИА «Новости» . Воздушное судно направлялось в населённый пункт Яр-Сале, обстоятельства происшествия пока уточняются.

    Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, всем находившимся на борту оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Осмотры не выявили серьезных травм, угрозы жизни нет ни у кого из участников инцидента.

    За пассажирами из Салехарда вылетел резервный борт, чтобы доставить их в пункт назначения. В пресс-службе уральской транспортной прокуратуры добавили, что начата проверка по факту жесткой посадки вертолёта. Выясняются причины и соблюдение законодательства о безопасности полётов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу в Амурской области обнаружили пропавший вертолет Robinson, рядом с которым нашли тела пилота и двух пассажиров.

    До этого в Дагестане вертолет КЭМЗ разбился возле населенного пункта Ачи-су, погибли четыре человека. А на Камчатке пилот туристического вертолета Robinson скончался после вынужденной посадки на вулкане Крашенинникова, все пассажиры были спасены.


    21 февраля 2026, 21:24 • Новости дня
    Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером

    Орбан сравнил стратегию Каллас по России с планами Наполеона и Гитлера

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошутил, что Брюссель хотел бы победить Россию на поле боя, и усомнился, что у главы европейской дипломатии Каи Каллас получится то, в чем потерпели неудачу Наполеон и Гитлер.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на предвыборном мероприятии в Бекешчабе пошутил, что Брюссель стремится победить Россию на поле боя, передает РИА «Новости».

    «Наполеон и Гитлер пытались это сделать, у них это не получилось, ну, тогда, наверное, Кая Каллас преуспеет...», – заявил Орбан.

    Венгерский премьер-министр добавил, что считает стратегию Евросоюза ошибочной, особенно ту, которая строится на убеждении, что экономика России не выдержит. Он упомянул канцлера Германии Фридриха Мерца, подчеркнув, что такой подход приведет к негативным последствиям для самих стран Евросоюза.

    По мнению Орбана, поддержка европейского плана только усугубит положение государств-участников и нанесет ущерб их собственным экономикам, а не экономике России.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с критикой европейских политиков, поддерживающих продолжение конфликта на Украине, и поставил под сомнение эффективность дипломатии Евросоюза.

    Глава евродипломатии Кая Каллас подготовила список условий для России по конфликту на Украине, включающих сокращение войск, выплаты и участие Евросоюза в переговорах.

    Генсек НАТО Марк Рютте и глава евродипломатии Кая Каллас выражали мнение о неспособности России победить НАТО или Евросоюз.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с Каллас не контактируют ни европейские коллеги, ни представители США, что говорит об отсутствии уважения.

    21 февраля 2026, 04:25 • Новости дня
    Установлены личности всех находившихся в ушедшей под лед Байкала машине

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи регионального управления СК России допросили единственного выжившего в трагедии с туристами на озере Байкал, личности всех установлены, заявили в ведомстве.

    «Личности всех восьми человек, которые утонули в машине на Байкале, установлены следствием», – приводит РИА «Новости» слова представителя ведомства.

    Следователи расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании обстоятельств трагедии.

    «Главе ведомства будет представлен доклад о ходе расследования обстоятельств происшествия на озере Байкал в Иркутской области, в результате которого погибла группа туристов», – сказано в Telegram-канале центрального аппарата СК.

    По предварительным данным, в пятницу около мыса Хобой на Байкале «УАЗ» с туристами из Китая и водителем ушел под лед. Один человек спасся. Выяснилось, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия – 18 метров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спасатели в Ольхонском районе Иркутской области 20 февраля нашли тела семи погибших после того, как туристический УАЗа ушел под лед Байкала. Часть пропавших туристов приехала из Китая благодаря безвизовому режиму между Россией и Китаем. Среди погибших, как выяснили позднее, оказалась семья из Китая из трех человек.

    21 февраля 2026, 01:24 • Новости дня
    Вор в маске с лицом Якубовича ограбил ювелирный магазин в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Детали ограбления, которое произошло в понедельник, 16 февраля, раскрыли правоохранители, которые задержали рецидивиста – любителя маскарадов.

    В понедельник вечером в ювелирном магазине на Свободном проспекте в Москве появился неизвестный в маске с лицом шоумена и телеведущего Леонида Якубовича. Он разбил витрину и похитил украшения на сумму 1,8 млн рублей, сообщили в столичной прокуратуре.

    Через некоторое время правоохранители задержали грабителя – 29-летнего рецидивиста, передает РИА «Новости».

    Грабитель вину признал, а награбленное нашли у него дома и изъяли. Мужчина арестован.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Благовещенске уснувшего грабителя застала хозяйка дома. Грабитель банка растерял почти все деньги при побеге в Стамбуле.


    21 февраля 2026, 05:13 • Новости дня
    Дипломат Леденев заявил о приближении завершения украинского конфликта

    Поверенный Леденев: Украинский конфликт продвигается к завершению

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский конфликт движется к завершению, считает временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев, отмечая роль текущей администрации США в поддержке переговорного процесса.

    «Как вы могли слышать из новостей, в ходе последних переговоров в Женеве на этой неделе конфликт, который начался из-за культивации неонацистской идеологии в нашем братском государстве, продолжает приближаться к своему завершению», – цитирует Леденева РИА «Новости».

    На мероприятии в посольстве в честь Дня защитника Отечества дипломат отметил, что нынешняя администрация США играет конструктивную роль, поддерживая переговоры, тогда как прежнее руководство делало ставку на «несбыточную мечту стратегического поражения России».

    Напомним, переговоры в Женеве проходили 17-18 февраля с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. По словам Мединского, обсуждения были «тяжелыми, но деловыми». Он также сообщил, что в ближайшее время планируется новая встреча сторон.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Песков отметил, что сроки следующей встречи по переговорам с США и Украиной пока не определены. МИД России назвал некорректным заявление США об их роли в переговорах с Украиной. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине и до достижения мира еще предстоит пройти большую дистанцию.

