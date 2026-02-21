Захарова заявила, что на Западе стало невозможно не замечать правду об СВО

Tекст: Катерина Туманова

«Правду СВО уже невозможно не замечать на Западе. И невозможно замалчивать, как это делают западные журналисты», – цитирует ее РИА «Новости».

Захарова добавила, что спорить с документальными кадрами, снятыми без фильтров и специальных эффектов, невозможно, поскольку «это не художественное отражение жизни, это сама жизнь».

По ее словам, спустя десятилетия эти материалы останутся свидетельством испытаний, с которыми столкнулось нынешнее поколение. Дипломат поблагодарила всех, кто причастен к созданию фестиваля, подчеркнув, что их работа – это не просто кино, а настоящая документальная правда.

Фестиваль проходит с 21 по 23 февраля в Национальном центре «Россия». В его программу вошли 38 документальных фильмов российских и зарубежных авторов, включая работы военных корреспондентов RT, Первого канала, России 1, НТВ, телеканала 360, РИА «Новости» и независимых документалистов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова заявляла, что западные страны часто используют пропаганду в «Википедия», где статьи переписываются в угоду политической ситуации и особенно на фоне кризиса на Украине. Дипломат в октбре2025 года обвинила Украину и Запад в дипфейках с голосом Лаврова. Россия анонсировала встречу СБ ООН по освещению в СМИ конфликта на Украине, которая состоялась, несмотря на мистику логистики.