Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
Захарова заявила, что на Западе стало невозможно игнорировать правду об СВО
Захарова заявила, что на Западе стало невозможно не замечать правду об СВО
Кадры военкоров со спецоперации невозможно игнорировать даже на Западе, несмотря на попытки замалчивания, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в обращении к участникам IV Международного фестиваля документального кино RT. Док: «Время наших героев».
«Правду СВО уже невозможно не замечать на Западе. И невозможно замалчивать, как это делают западные журналисты», – цитирует ее РИА «Новости».
Захарова добавила, что спорить с документальными кадрами, снятыми без фильтров и специальных эффектов, невозможно, поскольку «это не художественное отражение жизни, это сама жизнь».
По ее словам, спустя десятилетия эти материалы останутся свидетельством испытаний, с которыми столкнулось нынешнее поколение. Дипломат поблагодарила всех, кто причастен к созданию фестиваля, подчеркнув, что их работа – это не просто кино, а настоящая документальная правда.
Фестиваль проходит с 21 по 23 февраля в Национальном центре «Россия». В его программу вошли 38 документальных фильмов российских и зарубежных авторов, включая работы военных корреспондентов RT, Первого канала, России 1, НТВ, телеканала 360, РИА «Новости» и независимых документалистов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова заявляла, что западные страны часто используют пропаганду в «Википедия», где статьи переписываются в угоду политической ситуации и особенно на фоне кризиса на Украине. Дипломат в октбре2025 года обвинила Украину и Запад в дипфейках с голосом Лаврова. Россия анонсировала встречу СБ ООН по освещению в СМИ конфликта на Украине, которая состоялась, несмотря на мистику логистики.