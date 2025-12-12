Федор Конюхов встретил 74-й день рождения во время циклона в Антарктиде

Федор Конюхов отметил 74-й день рождения во время циклона в Антарктиде

Tекст: Тимур Шайдуллин

Федор Конюхов празднует свой 74-й день рождения в суровых условиях на острове Смоленск, архипелаг Южные Шетландские острова, сообщил в своем Telegram-канале его сын Оскар Конюхов.

По его словам, в эти дни, 12 и 13 декабря, регион оказался во власти мощного циклона, а скорость ветра достигает 35-45 узлов.

По словам сына, Конюхов знал о вероятности неблагоприятной погоды заранее. Он подготовился, укрепил палатку деревянными поддонами для дополнительной защиты от ветра и закрепил распорки. Оскар добавил, что комфортнее было бы переждать непогоду в домике, однако доставка всего необходимого оборудования осуществлялась экспедиционными яхтами компании РусАрк и позволила создать только палаточный лагерь.

Несколько дней назад к бухте прибило айсберг, который теперь видно прямо из входа в палатку путешественника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 ноября на острове Смоленск начала работать первая одиночная сезонная станция в Антарктиде под управлением Федора Конюхова.

Росатом передал Конюхову специальный аккумулятор для экспедиции на Южный полюс. Конюхов планирует исследовать проблему загрязнения Антарктиды микропластиком. Путешественник также собирается изучить загрязнение воздуха на материке.

Кроме того, в 2026 году Конюхов начнет одиночную экспедицию через Тихий океан на парусном плоту для изучения проблемы микропластика.