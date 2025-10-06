Росатом передал путешественнику Конюхову оборудование для проверки в Антарктиде

Росатом решил протестировать систему накопления энергии в Антарктиде

Tекст: Дарья Григоренко

Во время рабочей поездки на площадку строительства первой в России гигафабрики по производству литийионных накопителей энергии в г. Неман (Калининградская область) Никипелова передала Конюхову портативный аккумулятор. Отмечается, что устройство обладает рядом ключевых преимуществ для работы в суровых условиях и будет использовано в экспедиции на Южный полюс. Портативная литийионная батарея обеспечит энергией экспедицию Конюхова на Южный полюс, говорится в сообщении на сайте ТВЭЛ Росатом.

«Технологии и продукты Росатома всегда отличаются тем, что они проходят самую строгую проверку и испытания. То, что мы завтра предложим рынку, сегодня тестируется в самых различных, в том числе суровых режимах», – отметила Никипелова.

Она рассказала о тестировании электромобиля «АТОМ» с их батареей на Северном полюсе и было доказано, что эти технологии способны работать везде. «Сегодня мы продолжаем эту традицию, и теперь наш литийионный накопитель отправляется в новую экспедицию – на Южный полюс. Мы благодарны нашему великому путешественнику Фёдору Конюхову за то, что он любезно согласился стать испытателем наших технологий в условиях Антарктиды», – добавила Никипелова.

«В полярной экспедиции, где на счету каждый грамм и каждый ватт, отказ оборудования равносилен катастрофе. Я доверяю свою жизнь проверенной технике, и то, что Росатом выбрал для испытаний именно мое новое путешествие – большая честь и ответственность. Этой батарее предстоит работать в экстремальных условиях, и я уверен, что российские технологии не подведут», – заявил Федор Конюхов.

Надежный и прочный корпус переданной Конюхову батареи имеет степень защиты от пыли и влаги IP55 в закрытом состоянии. Внушительный запас электроэнергии способен на несколько дней покрыть базовые потребности в электроснабжении бытовых приборов, а также обладает широкой гаммой разъемов для подключения потребителей. Накопитель сохраняет работоспособность на выдачу электроэнергии при низких температурах.