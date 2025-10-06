НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.10 комментариев
Росатом передал путешественнику Конюхову оборудование для проверки в Антарктиде
Росатом решил протестировать систему накопления энергии в Антарктиде
Президент Топливной компании Росатома ТВЭЛ Наталья Никипелова передала легендарному путешественнику Федору Конюхову портативный аккумулятор производства Росатома, которое может работать в суровых условиях.
Во время рабочей поездки на площадку строительства первой в России гигафабрики по производству литийионных накопителей энергии в г. Неман (Калининградская область) Никипелова передала Конюхову портативный аккумулятор. Отмечается, что устройство обладает рядом ключевых преимуществ для работы в суровых условиях и будет использовано в экспедиции на Южный полюс. Портативная литийионная батарея обеспечит энергией экспедицию Конюхова на Южный полюс, говорится в сообщении на сайте ТВЭЛ Росатом.
«Технологии и продукты Росатома всегда отличаются тем, что они проходят самую строгую проверку и испытания. То, что мы завтра предложим рынку, сегодня тестируется в самых различных, в том числе суровых режимах», – отметила Никипелова.
Она рассказала о тестировании электромобиля «АТОМ» с их батареей на Северном полюсе и было доказано, что эти технологии способны работать везде. «Сегодня мы продолжаем эту традицию, и теперь наш литийионный накопитель отправляется в новую экспедицию – на Южный полюс. Мы благодарны нашему великому путешественнику Фёдору Конюхову за то, что он любезно согласился стать испытателем наших технологий в условиях Антарктиды», – добавила Никипелова.
«В полярной экспедиции, где на счету каждый грамм и каждый ватт, отказ оборудования равносилен катастрофе. Я доверяю свою жизнь проверенной технике, и то, что Росатом выбрал для испытаний именно мое новое путешествие – большая честь и ответственность. Этой батарее предстоит работать в экстремальных условиях, и я уверен, что российские технологии не подведут», – заявил Федор Конюхов.
Надежный и прочный корпус переданной Конюхову батареи имеет степень защиты от пыли и влаги IP55 в закрытом состоянии. Внушительный запас электроэнергии способен на несколько дней покрыть базовые потребности в электроснабжении бытовых приборов, а также обладает широкой гаммой разъемов для подключения потребителей. Накопитель сохраняет работоспособность на выдачу электроэнергии при низких температурах.