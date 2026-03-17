    Ольга Андреева Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Захватят ли США стратегический иранский остров

    Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Если вас запугивают по телефону

    В России произошло убийство под влиянием телефонных мошенников. Это новая, ранее неизвестная, форма терроризма. И это еще раз ставит перед нами проблему телефонного мошенничества – и, что особенно важно, нашей собственной ответственности за то, как мы реагируем на голоса в трубке.

    17 марта 2026, 20:59 • Новости дня

    Трамп: Макрон очень скоро покинет свой пост

    @ IMAGO/APAimages/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что французский лидер Эммануэль Макрон скоро покинет пост главы государства.

    «Он (Макрон) очень скоро покинет свой пост», – заявил глава Белого дома, передает РИА «Новости».

    Ранее Макрон подверг критике удары США и Израиля по Ирану, указав на их несоответствие международному праву и невозможность одобрения Парижем. Он также объявил об отказе Франции участвовать в операции США в Ормузском проливе.

    В январе Трамп заявил о ненужности Макрона.

    17 марта 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперт: Трамп отомстит ЕС за отказ в военной помощи

    Политолог Ткаченко: Трамп отомстит ЕС за отказ в военной помощи

    @ Philip Dulian/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отказ ЕС помочь Дональду Трампу с миссией в Ормузском проливе будет иметь серьезные последствия. Так, глава Белого дома может ужесточить энергетическую политику, а также приостановить обмен разведданными и спутниковой информацией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент США заявил, что его просьба по Ормузу к Европе была проверкой на лояльность.

    «Европейские партнеры США узнали об операции против Ирана из СМИ. То, что их изначально не привлекли к планированию атак на Исламскую республику, стало демонстрацией дипломатической и политической ничтожности европейцев и тяжелым ударом для них», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Сейчас страны Европы не хотят ввязываться в конфликт, который фактически уже проигран. Этим, по мнению собеседника, объясняется отказ ЕС помогать Штатам с миссией в Ормузском проливе. Реакцию же Дональда Трампа на такое решение политолог счел детской – «как в мультфильме: не очень-то и хотелось!», – сыронизировал Ткаченко.

    «Выступление главы Белого дома – это заявление разочарованного человека», – добавил он. Эксперт напомнил, что Трамп еще в свой первый президентский срок критиковал европейцев. Противоречия между ними проявились и в 2025 году, их подсветил Джей Ди Вэнс в ходе своей речи на Мюнхенской конференцию по безопасности. «Для США Европа никогда не была настоящим партнером и уж тем более союзником, скорее объектом каких-то сделок и краткосрочных соглашений», – уточнил политолог.

    Как бы то ни было, нынешнее решение ЕС отвергнуть участие в миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива будет иметь серьезные последствия, прогнозирует аналитик. «Для Трампа европейцы – это те, кто не помог ему в трудный момент. Я думаю, он начнет мстить довольно серьезно. Стоит ожидать ускорения процессов по развалу НАТО и обострения торговых споров Вашингтона и Брюсселя», – предположил он.

    «Так, глава Белого дома может ужесточить энергетическую политику. Европейские государства оказались на крючке у США. Это будет доброй волей, если американский лидер согласится сохранить поставки СПГ в Европу в прежних объемах. Если же он перенаправит несколько танкеров в Азию, цены подскочат, что приведет к усугублению кризиса», – рассуждает Ткаченко.

    Кроме того, Трамп может перестать передавать европейской стороне разведданные, спутниковую информацию, которая потом идет на Украину. «То есть, имеется потенциал для снижения масштаба сотрудничества и в военной области. Политикам в Брюсселе остается только наблюдать за президентом США как за стихийным бедствием», – считает политолог.

    Он усомнился, что меры – если Трамп начнет «проучивать» Европу – заставят членов ЕС и НАТО изменить позицию. «Скажем, Германия и Франция понимают, что такое пять тыс. лет цивилизации Ирана, а также что сломить гордый иранский народ не получится. Но наверняка найдутся и государства, которые готовы пожертвовать своей репутацией и внешней политикой. Среди них, возможно, – Аргентина, Япония, Филиппины. Финляндия же, несмотря на заявления Александра Стубба, может отправить разве что веники для сауны», – иронично заключил Ткаченко.

    Ранее министры иностранных дел стран ЕС после многочасовых переговоров в Брюсселе отвергли призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас отметила, что Европа не заинтересована в затяжной войне, а изменение мандата военно-морской миссии Aspides не поддерживается странами-участниками, передает Politico.

    Напомним, накануне саммита глава МИД Евросоюза Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать. Однако угрозы не возымели нужного эффекта. Так, министр обороны Германии Борис Писториус нашел в себе силы сказать, что «война с Иранам – не наша война».

    «Мы хотим дипломатических решений и скорейшего завершения, но увеличение количества военных кораблей в регионе вряд ли этому поспособствует. Американцы наряду с израильтянами выбрали этот путь. Мы высказали лишь весьма умеренную критику. Но следующий шаг грозит втянуть нас в этот конфликт», – предупредил министр.

    Позднее Трамп объяснил, что его просьба помочь с миссией в Ормузе – «проверка на лояльность для союзников США». По его словам, Штатам не нужна поддержка в возобновлении судоходства в Ормузском проливе. «Я считаю, что нам никто не нужен. Мы самая сильная нация в мире. Но в некоторых случаях я делаю это (призываю присоединиться к коалиции), потому что хочу узнать, как они реагируют», – сказал американский лидер.

    Любопытно, что на фоне этого заявления президента госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой южнокорейского МИД Чо Хеном и настоятельно рекомендовал оказать содействие в открытии Ормуза.

    Президент Финляндии Александр Стубб тем временем призвал союзников «серьезно относиться» к заявлениям главы Белого дома о том, что он ставит на кон будущее НАТО ради обеспечения прохода через Ормузский пролив. По его мнению, страны, у которых «есть потенциал и воля помочь» Вашингтону, «должны это сделать». При этом Стубб отметил, что НАТО – оборонительный блок и «не занимается военными атаками как таковыми», пишет Bloomberg.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ближайшие партнеры США не спешат соглашаться на инициативу Белого дома и оценивала, удастся ли Штатам привлечь другие страны к конфликту против Ирана.

    17 марта 2026, 10:14 • Новости дня
    Трамп раскритиковал союзников за отказ отправлять корабли в Ормузский пролив
    @ GRAEME SLOAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство реакцией партнеров на просьбу о военной помощи в Персидском заливе, назвав это тестом на верность.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников, холодно отреагировавших на призыв отправить корабли на Ближний Восток, пишет New York Times.

    «Вы хотите сказать, что мы защищаем вас 40 лет, а вы не хотите участвовать в чем-то незначительном?» – заявил глава Белого дома.

    Он назвал обращение за международной помощью проверкой партнеров на лояльность, заявив о статусе Америки как «сильнейшей нации». Ранее Германия, Япония и Австралия сообщили, что не планируют участвовать в усилиях по открытию Ормузского пролива.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что это не их война, и Берлин выступает за дипломатические решения конфликта. Британский премьер Кир Стармер пообещал не втягивать королевство в масштабные боевые действия.

    Американо-израильская кампания против Ирана идет третью неделю, число погибших превысило 2 тыс. человек. Мировые цены на энергоносители взлетели из-за блокады движения танкеров через пролив, через который проходит пятая часть нефти.

    Трамп также предупредил об опасности появления у Тегерана ядерного оружия. Рассматривается рискованная операция по отправке сил в иранский Исфахан для изъятия 440 кг обогащенного урана.

    Ранее Трамп призывал мировое сообщество направить военные корабли для открытия Ормузского пролива. Администрация США планировала объявить о создании коалиции по сопровождению коммерческих судов.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    17 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Рар объяснил обидой отказ Европы помогать Трампу в Ормузском проливе
    @ Leon Neal/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские политики обижены на Дональда Трампа из-за того, что он не посвятил их в истинные планы по войне на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Евросоюз отверг призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

    «Решение европейцев не поддержать Дональда Трампа в войне против Ирана, скорее всего, временное», – считает германский политолог Александр Рар. Он полагает, что Европа может пересмотреть свою позицию в двух случаях. Первый – если американо-израильская операция перерастет в затяжной конфликт, а страны континента будут все сильнее страдать от высоких цен на энергоресурсы, уточнил собеседник.

    Политолог указал, что руководство Еврокомиссии и НАТО не против оказания помощи США. «Но на сегодняшний день европейские политики обижены на американского лидера из-за того, что тот не посвятил и не посвящает их в истинные планы в контексте войны на Ближнем Востоке», – добавил эксперт.

    «Европейцы видят, что Иран не слаб и бьет точно по американской военной инфраструктуре. Они пока не хотят нести собственные потери в «чужой» войне. А между тем, Трамп может попросить их и о поддержке пехотой, на что Европа не способна пойти», – рассуждает Рар. 

    Второй вариант, при котором Европа, вероятно, изменит решение, связан с конфликтом на Украине. «В этом вопросе европейцам крайне нужна американская поддержка, сами они уже не в состояние помогать Киеву», – отметил аналитик.

    «Если европейские политики поймут, что Трампа удастся склонить на новую военную поддержку Украины миссией в Персидском заливе, то Европа может изменить свою позицию», – считает эксперт. По его словам, европейские политики не верят, что глава Белого дома пойдет так далеко, чтобы из мести за их «непослушание» «закрыть» НАТО.

    Ранее министры иностранных дел стран ЕС после многочасовых переговоров в Брюсселе отвергли призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас отметила, что Европа не заинтересована в затяжной войне, а изменение мандата военно-морской миссии Aspides не поддерживается странами-участниками, передает Politico.

    Напомним, накануне саммита глава МИД Евросоюза Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать. Однако угрозы не возымели нужного эффекта. Так, министр обороны Германии Борис Писториус нашел в себе силы сказать, что «война с Иранам – не наша война».

    «Мы хотим дипломатических решений и скорейшего завершения, но увеличение количества военных кораблей в регионе вряд ли этому поспособствует. Американцы наряду с израильтянами выбрали этот путь. Мы высказали лишь весьма умеренную критику. Но следующий шаг грозит втянуть нас в этот конфликт», – предупредил министр.

    Позднее Трамп объяснил, что его просьба помочь с миссией в Ормузе – «проверка на лояльность для союзников США». По его словам, Штатам не нужна поддержка в возобновлении судоходства в Ормузском проливе. «Я считаю, что нам никто не нужен. Мы самая сильная нация в мире. Но в некоторых случаях я делаю это (призываю присоединиться к коалиции), потому что хочу узнать, как они реагируют», – сказал американский лидер.

    Любопытно, что на фоне этого заявления президента госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой южнокорейского МИД Чо Хеном и настоятельно рекомендовал оказать содействие в открытии Ормуза.

    Президент Финляндии Александр Стубб тем временем призвал союзников «серьезно относиться» к заявлениям главы Белого дома о том, что он ставит на кон будущее НАТО ради обеспечения прохода через Ормузский пролив. По его мнению, страны, у которых «есть потенциал и воля помочь» Вашингтону, «должны это сделать». При этом Стубб отметил, что НАТО – оборонительный блок и «не занимается военными атаками как таковыми», пишет Bloomberg.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ближайшие партнеры США не спешат соглашаться на инициативу Белого дома и оценивала, удастся ли Штатам привлечь другие страны к конфликту против Ирана.

    17 марта 2026, 01:09 • Новости дня
    Трамп допустил перенос визита в Китай из-за Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его визит в Китай, запланированный на конец марта – начало апреля, может быть перенесен примерно на месяц.

    Отвечая на вопрос в Белом доме, Трамп отметил: «Я не знаю, мы прямо сейчас работаем над этим». Он пояснил, что обсуждает возможный перенос визита с китайской стороной и подчеркнул: «Я бы очень хотел [посетить Китай]. Но из-за войны я хочу быть здесь, я считаю, что должен быть здесь». По словам президента, из-за этих обстоятельств США запросили отсрочку визита примерно на месяц, передает ТАСС.

    Трамп также выразил надежду, что поездка все же состоится в ближайшем будущем, подчеркнув хорошие отношения с Китаем. Он добавил, что перенос визита, вероятно, будет незначительным и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних связей.

    Ранее сообщалось, что перед визитом Трампа в Пекин министр финансов США Скотт Бессент планирует включить в повестку предстоящих переговоров с китайским коллегой сложного компромисса: сокращения закупок Китаем нефти у противников США, таких как Россия.

    17 марта 2026, 19:50 • Новости дня
    Вашингтон отказался от помощи союзников в операции против Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты самостоятельно добились военного успеха в операции против Ирана и не рассчитывают на поддержку НАТО.

    Трамп написал на странице в своей соцсети Truth Social, что США были уведомлены большинством союзников по НАТО об их нежелании участвовать в военной операции против Ирана. По словам Трампа, несмотря на согласие большинства стран с действиями Вашингтона, они не выразили готовности поддержать США на практике.

    В своем обращении Трамп высказал мнение, что НАТО всегда было «улицей с односторонним движением», где Америка защищает другие страны, не получая взаимной поддержки в критические моменты.

    Он отметил: «К счастью, мы разгромили вооруженные силы Ирана – их флот уничтожен, их авиация уничтожена, их ПВО и радары уничтожены, а возможно, самое важное, их лидеры на всех уровнях устранены и больше не смогут угрожать нам, нашим ближневосточным союзникам или миру в целом».

    Трамп подчеркнул, что после успешных военных действий США больше не нуждаются и не хотят получать помощь от стран НАТО, а также Японии, Австралии или Южной Кореи. Он добавил, что Соединенные Штаты, как самая мощная страна мира, не нуждаются в поддержке других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отказался поддержать призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

    Даже ближайшие партнеры США не решились направлять военные корабли на Ближний Восток.

    Европейские политики проявили недовольство по поводу того, что Вашингтон не посвятил их в истинные планы по войне на Ближнем Востоке.

    17 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Германия отвергла требование Трампа оправить корабли в Ормузский пролив

    Германия отвергла требование Трампа оправить корабли в Ормузский пролив

    @ Bernd Elmenthaler/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Берлин отверг требования Вашингтона направить немецкие военные корабли к Ормузскому проливу, подчеркнув приоритет дипломатии и отсутствие интереса к эскалации конфликта, сообщает The War Zone.

    Германия отказалась выполнять требование президента США Дональда Трампа по отправке военных кораблей в Ормузский пролив, передает The War Zone.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил: «Это не наша война; мы не начинали ее».

    Он подчеркнул, что Германия выступает за дипломатическое разрешение конфликта и скорейшее его завершение, а отправка дополнительных военных кораблей, по мнению Берлина, не поспособствует этому.

    Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль отметил, что НАТО не рассматривал возможность участия в операции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Он также заявил, что вопрос даже не ставился на повестку альянса, а Европейский союз уделяет приоритетное внимание ситуации на Украине.

    Вадефуль подчеркнул, что Германия не намерена становиться участником конфликта, а будет добиваться переговоров, так как безопасность Ормузского пролива и Красного моря возможна только путем дипломатии. Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель еще жестче высказался против требований Трампа, отметив, что НАТО создано для коллективной обороны, а не для реагирования на любые военные запросы.

    К отказу присоединились также Япония и Австралия, которые в настоящий момент не планируют участвовать в операции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил странам НАТО, если они откажутся помогать в Ормузском проливе.

    Британия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив. Норвегия также отказалась отправлять туда свои военные корабли.

    Министры иностранных дел стран Евросоюза не поддержали предложение отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    Министр иностранных дел Аббас Аракчи уточнил, что водная артерия закрыта исключительно для американского и израильского флота.

    17 марта 2026, 05:14 • Новости дня
    Трамп счел бессмысленной работу с Европой по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    У Соединенных Штатов нет необходимости взаимодействовать с европейцами по украинскому урегулированию из-за значительного расстояния до зоны конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Мы их защищаем. Мы работаем с ними по Украине. Украина находится за тысячи километров, отделена огромным океаном. Мы не должны делать это, но мы сделали это», – сказал Трамп, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что на взаимодействие с Европой пошел предыдущий президент Джо Байден, которого в итоге «обчистили». Трамп выразил недовольство действиями союзников, в частности Британии, за отказ поддержать операцию в Ормузском проливе.

    По мнению главы администрации, президент России Владимир Путин серьезно воспринимает угрозы со стороны Вашингтона. При этом у российского лидера полностью отсутствует страх перед европейскими странами, заключил президент.

    Ранее Трамп заявлял об отсутствии у Вашингтона обязательств по поддержке Украины ради НАТО. Американский лидер выражал недовольство отказом партнеров поддержать действия США против Ирана. Глава Белого дома также указывал на неспособность европейских стран должным образом справиться с украинским конфликтом.

    17 марта 2026, 20:38 • Новости дня
    Франция провела учения с имитацией ядерного удара

    Франция провела учения «Покер» с имитацией ядерного удара

    @ AP Photo/Los Alamos National Laboratory/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь с понедельника на вторник прошли масштабные учения ВВС Франции с отработкой сценария ядерного удара и помехами связи, сообщили местные СМИ.

    Французские воздушно-космические силы провели операцию «Покер», имитирующую ядерный удар, пишет Parisien. Учения проходили ночью и включали около 40 самолетов Rafale, Mirage 2000, самолет дальнего обнаружения AWACS и заправщики A330 MRTT. Самолеты огибали атлантическое побережье, после чего устремились к Средиземному морю, а затем направились к центру страны, где отрабатывали имитацию запуска ядерной ракеты.

    Во время маневров Rafale и истребители сопровождения противостояли системам ПВО и другим истребителям, а все коммуникационные каналы, включая радиосвязь, передачу данных и GPS-навигацию, были намеренно подвержены помехам. В стратегических ВВС Франции заявили, что подобные учения необходимы для проверки способности действовать в условиях ограниченной функциональности систем.

    Газета уточняет, что учения «Покер» проводятся четыре раза в год, и при их проведении учитываются все разведывательные данные, собранные и проанализированные Парижем.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ядерная доктрина страны претерпит значительные изменения. Макрон также объявил о переходе к фазе усиленного сдерживания совместно с восемью странами Европы.

    Глава МИД России Сергей Лавров с иронией назвал планы Франции по ядерному сдерживанию «макроновским зонтиком».

    17 марта 2026, 11:00 • Новости дня
    США надавили на Южную Корею из-за миссии в Ормузском проливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти настоятельно рекомендовали Сеулу присоединиться к усилиям по разблокировке Ормузского пролива для стабилизации глобальной экономики, сообщают СМИ.

    Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой южнокорейского МИД Чо Хеном, призвав коллегу оказать содействие в открытии Ормузского пролива, передает Bloomberg.

    По мнению Вашингтона, сотрудничество наций сейчас необходимо для долгосрочной безопасности и контроля над мировыми ценами на нефть.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал страны, которые игнорируют призывы обеспечить движение танкеров.

    «Южная Корея получает огромный процент своей нефти через пролив, поэтому они должны не только благодарить нас, но и помогать нам», – подчеркнул глава Белого дома.

    Сеул закупает за рубежом почти все энергоносители, причем порядка 70% нефти идет через этот заблокированный маршрут. Власти страны, на территории которой размещено более 28 тыс. американских военных, пока осторожно относятся к отправке кораблей из-за угрозы со стороны КНДР.

    Ранее Трамп призывал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности.

    17 марта 2026, 05:32 • Новости дня
    Стубб призвал прислушаться к предупреждению Трампа по НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Необходимо внимательно воспринимать риторику американского лидера Дональда Трампа о Североатлантическом альяне, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Участники военного блока не могут игнорировать позицию Белого дома по вопросам безопасности, сказал Стубб, передает РИА «Новости».

    Финский лидер добавил, что государства, обладающие необходимыми ресурсами и желанием помочь Вашингтону, обязаны это сделать. При этом он напомнил, что Североатлантический альянс остается оборонительным блоком и не занимается наступательными военными операциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пригрозил НАТО негативными последствиями в случае отказа помочь в Ормузском проливе. Глава Белого дома ожидает от союзников отправки в регион минных тральщиков. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил участие альянса в конфликте вокруг Ирана.

    17 марта 2026, 11:05 • Новости дня
    Bloomberg: Перенос саммита с США даст Китаю время извлечь выгоду из иранского конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Перенос саммита между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином дает Китаю время оценить последствия войны с Ираном, затрагивающей его крупные экономические интересы на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп попросил отложить саммит с председателем КНР Си Цзиньпином, что, по мнению экспертов, может быть выгодно Пекину, хотя и вносит новую неопределенность в отношения между крупнейшими экономиками мира, пишет Bloomberg.

    Перенос визита снимает импульс с графика встреч лидеров и вызывает вопросы о возможности приезда Трампа в Пекин на фоне войны на Ближнем Востоке.

    Трамп заявил, что важно остаться в Вашингтоне для контроля военных операций и предложил перенести саммит, намеченный на конец марта, примерно на месяц. Также он связал возможность задержки поездки с готовностью Китая помочь гарантировать безопасность в Ормузском проливе, заблокированном Ираном.

    В Пекине считают решение Вашингтона не провалом, а возможностью пересмотреть свои позиции, учитывая, что Китай до сих пор сохраняет сдержанную позицию по конфликту, охватившему его близкого союзника. Представитель МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что страны «поддерживают коммуникацию» по поводу встречи и подчеркнул незаменимость дипломатии на высшем уровне.

    Отложенный саммит не должен значительно повлиять на отношения между США и Китаем, отмечает партнер The Asia Group Джордж Чен. Он считает, что встреча министра финансов США Скотта Бессента с китайским коллегой Хэ Лифэном в Париже показала прогресс в экономических вопросах и, несмотря на паузу, рынкам не стоит волноваться.

    Пекин избегает открытых заявлений по войне между США, Израилем и Ираном, действуя через дипломатию и поддерживая диалог сразу с несколькими странами региона, включая Россию. Эксперты отмечают, что затягивание встречи даст Китаю дополнительное время для выработки стратегии, тогда как дальнейшие шаги США во многом будут зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке.

    Ранее Трамп сообщил о возможном переносе запланированного визита в Китай примерно на месяц из-за военного конфликта.

    Американский лидер призвал Пекин направить военные корабли для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

    Глава МИД КНР Ван И заявил о поддержке Тегерана в вопросах защиты суверенитета и национального достоинства.

    17 марта 2026, 11:34 • Новости дня
    Политолог: Москва придерживается последовательной линии в конфликте на Украине

    Политолог: Москва придерживается последовательной линии в конфликте на Украине

    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские политики неоднократно выступали с заявлениями о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине при обязательном учете интересов Москвы. Но основным препятствием для мира остается позиция Европы и Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет достигать целей спецоперации «на земле».

    «В конце 2021 года стало понятно, что так называемый коллективный Запад не готов учитывать законные опасения России по поводу собственной безопасности. Начало спецоперации на Украине стало своего рода точкой бифуркации», – отметил политолог Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    Он указал на последовательность дипломатической линии Москвы, которая направлена на достижение устойчивого мира. «Российские политики самого высокого уровня неоднократно выступали с заявлениями о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта при обязательном учете наших интересов», – подчеркнул собеседник.

    «В 2022 году переговоры почти привели к разрешению кризиса, но были сорваны. Сейчас уже год мы наблюдаем тренды, которые ведут к возможности открытия окна к дипломатическому урегулированию», – сказал эксперт, напомнив о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, трехсторонних переговорах по Украине.

    Между тем, Дональду Трампу не удается навязать Владимиру Путину невыгодные условия. «Россия не собирается отступать от своих интересов», – акцентировал Данилин. При этом Европа и Киев по-прежнему стремятся сорвать переговорный процесс и «всячески нагадить». «Основным препятствием для мира является позиция Владимира Зеленского и европейских политиков», – указал аналитик.

    Ранее Сергей Лавров подтвердил приверженность России дипломатическому разрешению конфликта на Украине. Однако, как отметил глава МИД, к этому не готов Киев. «Мы будем достигать целей специальной военной операции «на земле», что сейчас и происходит», – сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Кении Мусалии Мудавади.

    Лавров напомнил, что урегулирование могло состояться уже в апреле 2022 года, «если бы не помешали всякие Борисы Джонсоны и евросоюзовские деятели», отговорившие украинское руководство выполнять соглашение, которое было предложено самими украинцами и уже было парафировано.

    «ЕС сам себя уже дискредитировал по полной программе. Слушая заявления тех же французов, немцев, брюссельских бюрократов, не вижу ничего, что могло бы восприниматься конструктивно с прицелом на какой-то прогресс на переговорах», – подчеркнул министр.

    По его словам, «американцы в отличие от европейцев продвигают необходимость все-таки решить проблему признания реалий «на земле» и полного освобождения Донбасса в соответствии с задачами СВО». «Они понимают, что это необходимо для ликвидации первопричин конфликта», – добавил Лавров.

    «Но вторая первопричина – это наличие нацистского режима в Киеве: а его-то как раз европейцы точно хотят сохранить на какой бы там территории ни осталось от Украины, и этот режим будет продолжать враждебную антироссийскую деятельность … Мы на этот счет уже много раз говорили: урегулирование, которое сохранит нацистский режим – это серьезнейшая проблема», – подчеркнул глава МИД России.

    На минувших выходных Дмитрий Песков рассказал, что официальный представитель Франции приезжал в Москву для проведения контактов по Украине, однако Россия не услышала от него «позитивных сигналов» о завершении конфликта. Как писали СМИ, дипломатический советник Эммануэля Макрона посетил российскую столицу 3 февраля для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым.

    17 марта 2026, 09:19 • Новости дня
    Макрон созвал заседание совета обороны Франции по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон инициировал проведение заседания совета обороны и национальной безопасности из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    Заседание совета обороны и национальной безопасности Франции по ситуации в Иране и на Ближнем Востоке пройдет 17 марта, передает РИА «Новости».

    Телеканал BFMTV сообщил, что Макрон принял решение собрать совет из-за нестабильной обстановки в регионе.

    В сообщении уточняется, что ключевым вопросом встречи станет эскалация между Ираном, США и Израилем, а также возможные угрозы для Франции и ее союзников.

    Ранее Макрон подверг критике удары США и Израиля по Ирану из-за их несоответствия международному праву.

    Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и потребовал немедленно прекратить атаки на Ближнем Востоке.

    Париж ранее объявил об усилении военного присутствия Франции на Ближнем Востоке.

    Франция направила в Средиземное море авианосец Charles de Gaulle для защиты своих интересов.

    16 марта 2026, 22:41 • Новости дня
    Французский гид Michelin присудил звезды 62 новым ресторанам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Знаменитый французский гастрономический справочник Michelin присудил свои звезды 62 новым ресторанам во Франции в издании за 2026 год.

    Торжественная церемония состоялась в Монако. Князь Монако Альбер II поздравил лауреатов, отметив тесные исторические связи гида с княжеством и назвав шеф-поваров «художниками», потому что «кухня – это искусство, одна из высших форм человеческой культуры», передает ТАСС.

    В этом году в «красную книгу» вошли 668 ресторанов, впервые отмечены 62 заведения, в том числе несколько парижских. Специальная премия для молодых шефов досталась Кантену Пеллестор-Верье, чье заведение Maison Pellestor Veyrier получило первую звезду. В Париже отмечены такие рестораны, как Monsieur Dior, Prevelle и Maison Ruggieri Palais Royal.

    Единственный ресторан, получивший три звезды, – Les Morainieres в Жонжье (Савойя). Две звезды присуждены семи ресторанам, среди которых Virtus, Hakuba и Alliance в Париже, Arbane в Реймсе. По словам президента фестиваля «Русско-французские гастрономические сезоны» Натальи Марзоевой, несмотря на любые перемены, Michelin остается престижным и влиятельным гидом. Она выразила уверенность, что гид скоро вернется в Москву, так как русская кухня сегодня способна конкурировать с мировыми лидерами.

    О снижении рейтинга стало известно для ряда известных ресторанов: Le Suquet в Лагиоле потерял одну из двух звезд, причем шеф Себастьен Брас ранее сам просил убрать его заведение из гида. Одну звезду утратил и Le Chabichou в Куршевеле. В Мажеске ресторан Le Relais de la Poste, державший две звезды 55 лет, теперь остался с одной – шеф Жан Куссо заявил, что «с гордостью защищает настоящую французскую кухню».

    С трех до двух звезд понижен рейтинг парижского L'Ambroisie. Кроме того, 17 ресторанов лишились единственной звезды, среди них парижский Helene и лионский Les Terrasses de Lyon.

    Michelin выпускается с 1900 года, эксперты анонимно посещают рестораны и составляют рейтинги по секретным критериям, куда, как отмечает Марзоева, главным образом входит качество кухни и напитков. Она также напомнила о тесных исторических связях Франции и России в гастрономии, подчеркнув, что современная европейская сервировка стола имеет российские корни – ее ввел князь Александр Куракин двести лет назад.

    Напомним, в 2021 году первые в истории России звезды Michelin получили девять московских ресторанов: семь из них получили по одной звезде, еще два ресторана получили по две звезды.

    17 марта 2026, 10:40 • Новости дня
    Макрон решил пропустить прощание с убитым в Ираке военным

    Tекст: Мария Иванова

    На церемонии прощания со старшим сержантом Арно Фрионом, погибшим при ударе дрона в Ираке, вместо президента Франции Эммануэля Макрона выступит министр обороны Катрин Вотрен.

    Президент Эммануэль Макрон не появится на церемонии прощания с военным Арно Фрионом, передает телеканал BFMTV.

    Траурное мероприятие вместо лидера республики проведет глава министерства вооруженных сил Катрин Вотрен.

    «Сегодня состоится церемония прощания со старшим сержантом Арно Фрионом, погибшим в Ираке в результате удара беспилотника… Церемонию прощания проведет министр Катрин Вотрен, в отсутствие Эммануэля Макрона», – говорится в репортаже.

    Ранее во Францию успешно транспортировали шесть раненых бойцов и останки погибшего. При этом в личном расписании президента все же значится встреча с семьей покойного военнослужащего, передает РИА «Новости»

    Политик намерен посвятить день обсуждению ситуации вокруг Ирана. На вторник у него запланирован ряд совещаний по обстановке на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил гибель старшего сержанта Арно Фриона при ударе беспилотника в Ираке.

    В результате атаки дронов на базу международной коалиции в Эрбиле травмы получили шесть французских военнослужащих.

    Глава государства инициировал проведение заседания совета обороны из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

