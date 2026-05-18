Лавров исключил участие третьих стран в проекте АЭС «Бушер»
Развитие ирано-российского атомного объекта АЭС «Бушер» продолжается в штатном режиме, включая строительство дополнительных энергоблоков и возвращение профильных специалистов на рабочие места, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Сотрудничество по атомной электростанции «Бушер» затрагивает исключительно интересы Москвы и Тегерана, передает РИА «Новости».
Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе.
«Этот объект никогда не был ни под какими санкциями. Он был выведен за скобки договоренности об иранской ядерной программе в 2015 году. Это не касается никого, кроме Российской Федерации и Исламской Республики Иран», – подчеркнул дипломат.
Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на успешную реализацию проекта. По его словам, на станции активно возводятся новые энергоблоки, а эвакуированный ранее персонал возвращается к выполнению своих обязанностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Росатом вывез более 600 российских специалистов с площадки станции из-за нестабильной обстановки.
В начале мая на строительную площадку вернулись около 2,2 тыс. сотрудников иранских подрядных организаций.
Накануне глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил о возобновлении работ по возведению второго энергоблока.