    «Золотые линкоры» США умрут до рождения
    Двигатель ПД-14 назвали вершиной российских технологий
    Лавров заявил о срыве мирных планов США европейскими радикалами
    В кортеже Трампа в Пекине заметили загадочные китайские внедорожники
    Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии»
    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией
    Конгрессмены США пожаловались на всплеск антисемитизма
    Каллас пообещала Киеву первый транш кредита ЕС в июне
    Российских гимнастов допустили до соревнований с национальным флагом
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    Саид Гафуров Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    18 мая 2026, 14:04 • Новости дня

    Лавров исключил участие третьих стран в проекте АЭС «Бушер»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие ирано-российского атомного объекта АЭС «Бушер» продолжается в штатном режиме, включая строительство дополнительных энергоблоков и возвращение профильных специалистов на рабочие места, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Сотрудничество по атомной электростанции «Бушер» затрагивает исключительно интересы Москвы и Тегерана, передает РИА «Новости».

    Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе.

    «Этот объект никогда не был ни под какими санкциями. Он был выведен за скобки договоренности об иранской ядерной программе в 2015 году. Это не касается никого, кроме Российской Федерации и Исламской Республики Иран», – подчеркнул дипломат.

    Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на успешную реализацию проекта. По его словам, на станции активно возводятся новые энергоблоки, а эвакуированный ранее персонал возвращается к выполнению своих обязанностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Росатом вывез более 600 российских специалистов с площадки станции из-за нестабильной обстановки.

    В начале мая на строительную площадку вернулись около 2,2 тыс. сотрудников иранских подрядных организаций.

    Накануне глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил о возобновлении работ по возведению второго энергоблока.

    15 мая 2026, 14:38 • Новости дня
    Аракчи прокомментировал возможность передачи обогащенного иранского урана России
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Аббас Аракчи заявил, что Тегеран намерен обсудить с Москвой вопрос судьбы обогащенного урана, однако такие консультации начнутся только после перехода Ирана и США к предметному рассмотрению этой темы.

    Власти Ирана намерены поднять вопрос о судьбе обогащенного урана в контактах с Москвой, передает РИА «Новости». Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон начнут решать данную проблему.

    «Как только мы перейдем к этому этапу, очевидно, у нас будет больше консультаций с Россией», – заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции.

    По словам дипломата, сейчас эта сложная тема находится в тупике и не входит в актуальную повестку отношений с американцами. Стороны договорились отложить дискуссию на более поздние этапы. При этом глава ведомства подчеркнул, что Иран высоко ценит инициативу и стремление России помочь в разрешении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного урана из Ирана на российскую территорию.

    Вашингтон и Тегеран обсуждают введение долгосрочного моратория на обогащение урана.

    Иранские власти допускают возможность передачи части своих запасов Москве.

    18 мая 2026, 11:47 • Новости дня
    Италия потребовала от Евросоюза экстренных финансовых поблажек
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава итальянского правительства Джорджа Мелони направила письмо руководству Еврокомиссии с просьбой вывести затраты на преодоление топливного кризиса из-под строгих ограничений.

    Рим настаивает на финансовых послаблениях из-за экономических потрясений на фоне иранского конфликта и скачка цен на топливо, пишет Politico.

    В обращении к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен премьер-министр Джорджа Мелони попросила не учитывать экстренные энергетические меры в рамках Пакта стабильности и роста, ограничивающего дефицит бюджета на уровне 3% ВВП.

    «Кризис на Ближнем Востоке и напряженность в Ормузском проливе, которые усугубляют последствия спецоперации на Украине, уже оказывают очень тяжелое воздействие на цены на энергоносители, на расходы семей и предприятий», – подчеркнула политик.

    Глава правительства отметила, что энергетическая безопасность стала европейским стратегическим приоритетом. По ее словам, Италии будет крайне сложно оправдать участие в программе финансирования обороны Евросоюза, если Брюссель откажется проявить необходимую гибкость. Около 20% мировых поставок нефти проходит через Ормузский пролив, а обострение ситуации привело к истощению запасов авиатоплива.

    Ранее статистическое управление Евросоюза подтвердило, что дефицит итальянского бюджета на 2025 год превысил допустимые нормы. При этом представитель Еврокомиссии Олоф Гилл заявил, что объединение уже предоставило государствам ряд вариантов для управления кризисом, но расширять финансовые послабления ради сохранения ответственных ограничений не планирует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предрекла Европе многолетний энергетический кризис из-за американо-израильского конфликта.

    Участники недавнего саммита на Кипре поручили министрам финансов подготовить новые меры для борьбы с топливной проблемой.

    По итогам прошлого года дефицит государственного бюджета Италии превысил установленный Евросоюзом лимит в 3%.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    16 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    Дуров заявил о тоске по «иранским фейерверкам» в ОАЭ

    @ Dave Bedrosian/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Создатель Telegram Павел Дуров с иронией заявил о тоске по иранским атакам на Эмираты и назвал атаки дронов способом избавить Дубай от автомобильных пробок.

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров признался в ностальгии по ударам беспилотников Ирана по Дубаю, которые помогали бороться с переполненными дорогами и толпами впечатлительных туристов в мегаполисе.

    В своем Telegram-канале Дуров пожаловался на возвращение пробок в Объединенные Арабские Эмираты. «Дубай снова переполнен трафиком и толпами. Уже скучаю по иранским фейерверкам – они помогли очистить город от легко впечатлимых людей», – написал он.

    Создатель платформы высоко оценил эффективность противовоздушной обороны ближневосточного государства в условиях угрозы. Бизнесмен подчеркнул, что при нулевых налогах уровень местной защиты значительно превосходит европейскую систему, где граждане отдают государству 50%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 мая системы перехвата успешно ликвидировали четыре иранские ракеты, три из которых сбили над территориальными водами, а одна рухнула в море.

    Ранее, 5 мая силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов также отразили удары иранских ракет и беспилотников. На фоне этих атак премьер-министр Израиля и президент ОАЭ обсудили укрепление двустороннего сотрудничества.

    17 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану разрушительными ударами из-за срыва мирной сделки

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский лидер Дональд Трамп заявил Ирану об истекающем времени для заключения сделки, допустив возвращение к военному сценарию из-за нежелания Тегерана идти на ядерные уступки.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что время для Ирана истекает, передает Axios. «Часики тикают. Им лучше поторопиться, иначе у них ничего не останется», – подчеркнул американский лидер в телефонном разговоре с изданием, отметив, что при отсутствии выгодного предложения Иран получит гораздо более сильный удар.

    По словам американских чиновников, Трамп стремится к заключению соглашения для прекращения конфликта. Однако отказ Тегерана от многих требований и нежелание идти на значимые уступки по ядерной программе вернули военный вариант на повестку дня. Ожидается, что во вторник президент США соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных сценариев.

    В минувшие выходные Трамп уже провел встречи с ключевыми фигурами своей администрации, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и главу ЦРУ Джона Рэтклиффа, а также обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. При этом официальными посредниками между США и Ираном выступают Пакистан и Катар, представители которых активно ведут переговоры с иранским руководством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент США Дональд Трамп письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта с Ираном. Позже американский лидер пригрозил Тегерану более интенсивными бомбардировками из-за отсутствия договоренностей. Накануне советники главы государства разработали планы возобновления боевых действий на фоне тупика в мирных переговорах.

    17 мая 2026, 22:12 • Новости дня
    Белый дом заявил об общей для США и Китая «цели денуклеаризации» КНДР

    Tекст: Антон Антонов

    Американские и китайские власти достигли взаимопонимания по вопросу денуклеаризации КНДР, заявил Белый дом.

    Американская администрация заявила, что лидеры двух стран «подтвердили общую цель денуклеаризации» КНДР, передает ТАСС.

    Стороны также обсудили ситуацию вокруг Ирана. Лидеры двух стран сошлись во мнении, что Тегеран ни при каких обстоятельствах не должен обладать ядерным оружием, заявил Белый дом.

    Кроме того, в заявлении США сказано, что стороны призвали обеспечить беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив. Подчеркивается, что ни одно государство или организация не вправе взимать плату за использование этого транспортного маршрута.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил, что лидеры США и Китая договорились сохранить Ормузский пролив открытым для транзита энергоресурсов. В ходе встречи политики обсудили недопустимость получения Ираном доступа к ядерному оружию. Ранее Пекин предложил помощь в запуске мирного диалога между Вашингтоном и Тегераном.

    15 мая 2026, 16:18 • Новости дня
    Трамп заявил о полной военной победе США над Ираном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер Дональд Трамп объявил о полном военном разгроме вооруженных сил Ирана, включая уничтожение флота, авиации и систем противовоздушной обороны.

    Соединенные Штаты разгромили военный потенциал Ирана и одержали полную победу. Президент США Дональд Трамп сделал соответствующее заявление журналистам на борту своего самолета, передает ТАСС.

    «Мы одержали полную военную победу. Мы полностью разгромили весь их флот. Мы полностью сокрушили их ВВС. Полностью разгромили ПВО и системы слежения, уничтожили их лидеров», – подчеркнул он.

    Глава Белого Дома также раскритиковал прессу, включая телекомпанию CNN и газету The New York Times, за искажение информации о триумфе американских военных. Трамп назвал попытки репортеров писать о благополучном состоянии вооруженных сил Тегерана настоящей изменой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США намекнул на продолжение военной операции против Тегерана. До этого Трамп  сообщил об окончании вооруженного конфликта. А в начале апреля американский лидер уже заявлял о полной победе Соединенных Штатов.

    15 мая 2026, 15:59 • Новости дня
    Трамп пообещал довести до конца военную операцию в Иране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон планирует возобновить военные действия на иранской территории для полного выполнения поставленных задач, включая возможное уничтожение энергетической и транспортной инфраструктуры, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Соединенные Штаты выполнили текущие задачи лишь частично, поэтому американские войска обязательно вернутся для окончательного достижения целей, передает ТАСС. Об этом рассказал президент страны Дональд Трамп во время перелета из КНР.

    «Мы закончили, наверное, на 70-75%. Мы не все доделали до конца. Мы вернемся и все доделаем», – подчеркнул глава государства в беседе с журналистами на борту президентского самолета.

    Политик также добавил, что американская армия способна полностью ликвидировать критическую инфраструктуру исламской республики всего за два дня. По его словам, вооруженные силы могут оперативно вывести из строя все мосты и электросети страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта.

    Позже американский лидер допустил окончание военной операции «Эпическая ярость» после достижения соглашения с Тегераном.

    В середине месяца политик намекнул на продолжение боевых действий против Ирана.

    17 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Иран назвал план из десяти пунктов по урегулированию кризиса «красной линией»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель комиссии по внутренним делам иранского парламента Мохаммад Салех Джокар подчеркнул, что план из десяти пунктов является красной линией для исламской республики.

    «Условия определяет страна, одержавшая победу на поле боя, а не правительство страны, потерпевшее неудачу, не достигшее своих целей и принесшее лишь разрушение. Поэтому американцы должны принять наши условия», – заявил политик в интервью Mehr, передает ТАСС.

    По словам депутата, Иран никогда не доверял США, и у страны нет иного пути, кроме как стать сильнее. Кроме того, Джокар призвал американских военных покинуть регион.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, духовный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отказался одобрять сделку без принятия американской стороной десяти требований.

    Исламская республика отвергла идею временного прекращения огня. Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф исключил возможность дипломатических контактов в условиях угроз.

    16 мая 2026, 01:30 • Новости дня
    NYT узнала об усиленной подготовке Трампа к продолжению войны с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    После возвращения из Китая президент США Дональд Трамп должен принять решение о возобновлении ударов по Ирану, так как основные его советники разработали планы боевых действий из-за того, что мирные переговоры зашли в тупик.

    «В пятницу президент Трамп вернулся из Китая, где ему предстояло принять важные решения по Ирану, поскольку его ближайшие помощники разработали планы возобновления военных ударов на случай, если Трамп решит попытаться выйти из тупика с помощью новых бомбардировок», – пишет New York Times (NYT).

    По словам помощников, Трампу еще предстоит принять решение о дальнейших шагах. Официальные лица из заинтересованных стран пытаются достичь компромисса, который побудил бы Иран вновь открыть Ормузский пролив и позволил бы Трампу объявить о победе, а также попытаться убедить скептически настроенных американских избирателей в том, что дорогостоящая и смертоносная военная вылазка в Иран увенчалась успехом, говорится в статье.

    При этом Трамп повторил журналистам на борту президентского самолета вскоре после того, как покинул Пекин, что последнее мирное предложение от Ирана неприемлемо.

    «Я просмотрел это, и если мне не нравится первое предложение, я просто выбрасываю это», –  сказал он.

    Трамп сказал, что обсуждал Иран с председателем КНР Си Цзиньпином, стратегическим партнером Тегерана, который зависит от нефти и газа, поставляемых через пролив. Но он не просил господина Си оказывать давление на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер допустил окончание военной операции «Эпическая ярость» после достижения соглашения с Тегераном. А в середине мая намекнул на продолжение боевых действий против Ирана. По пути из КНР он пообещал довести до конца военную операцию в Иране, в очередной раз заявив о полной победе США над Ираном.

    17 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    В Иране сравнили действия США с походами Римской империи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Действия США по отношению к Ирану выглядят как походы римского полководца Гнея Юлия Агриколы (40 – 93 н. э.) на Британские острова, которые оставили после себя лишь «пустыню». Такое мнение высказал представитель МИД Исламской республики Эсмаил Багаи.

    Действия Вашингтона в отношении Исламской республики напоминают вторжение римского полководца Гнея Юлия Агриколы на Британские острова в первом веке нашей эры, передает ТАСС. Об этом сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

    Дипломат отметил, что Соединенные Штаты намеренно провоцируют конфликты. «Это их привычный, циничный план действий: спровоцировать кризис и войну, а затем продолжить эскалацию под благородным лозунгом "восстановления стабильности" или "защиты мира"», – написал Багаи в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    В качестве исторического примера представитель министерства привел фрагмент из труда древнеримского историка Тацита. Политик напомнил слова вождя каледонских племен Калгака о том, что римляне превращают захваченные земли в пустыню, называя принесенные разрушения миром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советники президента США Дональда Трампа разработали планы возобновления военных ударов по Ирану. В ответ иранские парламентарии пригрозили обогатить уран до 90 процентов. Представитель МИД Исламской республики Эсмаил Багаи потребовал разблокировать иранские финансовые средства за рубежом.

    17 мая 2026, 10:19 • Новости дня
    Судоходные компании начали возить топливо на грузовиках из-за блокады Ормуза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Частичное перекрытие важнейшего ближневосточного маршрута вынудило логистических гигантов доставлять топливо и товары сухопутными путями на фоне резкого удорожания фрахта.

    Из-за эскалации на Ближнем Востоке ведущие морские операторы переводят доставку грузов на наземный транспорт, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT. Фрахт из Шанхая в Персидский залив побил рекорды времен пандемии, а стоимость морской перевозки стандартного контейнера подскочила с 980 до 4131 доллара.

    «Все крупные судоходные компании, в том числе Mediterranean Shipping Company (MSK), Maersk, CMA-CGM и Hapag-Lloyd открыли маршруты для грузоперевозок из портов на Красном море и в Оманском заливе <...> в такие порты, как Даммам в Саудовской Аравии, Басра в Ираке и Джебель-Али в ОАЭ», – отмечает газета Financial Times.

    Глава Maersk Винсент Клерк пояснил, что соседние государства уже разрешили свободный транзит грузовиков. Торговцы зерном также перешли на комбинированную доставку фурами и небольшими судами. Однако автомобили способны лишь частично компенсировать пропускную способность огромных контейнеровозов.

    Фактическая парализация Ормузского пролива серьезно ударила по мировому рынку нефти и сжиженного природного газа. Блокировка ключевого маршрута поставок уже спровоцировала глобальный рост цен на топливо и промышленную продукцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирака сообщили о девятикратном падении экспорта нефти из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Неизвестные атаковали китайский танкер для перевозки нефтепродуктов в этом районе.

    Иран и США достигли договоренности о постепенном снятии ограничений на проход судов.

    16 мая 2026, 15:32 • Новости дня
    Европа начала переговоры с Ираном о разблокировке Ормузского пролива

    Tекст: Мария Иванова

    Представители европейских государств инициировали диалог с военно-морскими силами Ирана для возобновления безопасного движения торговых судов по ключевому нефтяному маршруту, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.

    Консультации с военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции касаются транзита через Ормузский пролив, передает РИА «Новости». Этот маршрут имеет критическое значение для мировых поставок нефти и сжиженного газа из Персидского залива.

    Иранская гостелерадиокомпания подтвердила факт контактов. «Сегодня, после прохода судов из стран Восточной Азии, в частности из Китая, Японии и Пакистана, появилась новость о том, что европейцы также вступили в переговоры с ВМС КСИР», – говорится в заявлении.

    Обострение ситуации в регионе произошло после того, как 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Вашингтон договорились о постепенном снятии ограничений на судоходство. Вскоре после этого Катар провел первый танкер со сжиженным природным газом через Ормузский пролив.

    Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи назвал обязательным условием для безопасного транзита сотрудничество торгового флота с иранскими военно-морскими силами.

    16 мая 2026, 20:41 • Новости дня
    Прибыль немецкой Lufthansa Cargo выросла на 33% из-за ближневосточного кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Массовый перевод срочных грузов на авиацию из-за блокады Ормузского пролива позволил немецкому перевозчику Lufthansa Cargo увеличить квартальную прибыль на треть, несмотря на двукратное удорожание керосина.

    Операционная прибыль немецкой грузовой авиакомпании Lufthansa Cargo по итогам первых трех месяцев 2026 года увеличилась примерно на 33%, несмотря на двукратное удорожание авиатоплива. Об этом сообщил операционный директор компании Франк Бауэр, передает РИА «Новости».

    «С марта цены на керосин выросли вдвое», – отметил топ-менеджер в интервью газете Welt.

    По его словам, одной из главных причин взрывного роста заказов стала блокировка Ормузского пролива, из-за которой бизнес начал массово перенаправлять срочные грузы по воздуху. Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке временно снизил мощности авиаперевозчиков из стран Персидского залива, что также сыграло на руку немецкой компании.

    Бауэр также исключил риск дефицита керосина в европейских хабах до середины июня включительно, даже если блокировка пролива затянется. Однако он признал возможное возникновение топливного дефицита и падение объемов авиаперевозок на 10-20% на некоторых зарубежных направлениях, в первую очередь в Азии. При этом стабильность работы самой Lufthansa Cargo гарантирована долгосрочными контрактами с поставщиками.

    Блокада морского трафика в районе Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ, была начата ВМС США 13 апреля. Американская сторона утверждает, что суда, не связанные с Ираном, могут свободно проходить через пролив, если не платят за это иранским властям, которые ранее заявляли о планах ввести такую плату.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания Lufthansa отменила около 20 тыс. рейсов для экономии авиационного топлива.

    На фоне глобальной нехватки керосина немецкий перевозчик рассматривал варианты промежуточных посадок в Москве.

    Позже Иран и США достигли договоренности о постепенном открытии Ормузского пролива.

    16 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Экспорт нефти через Ормуз за месяц упал в девять раз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за перекрытия Ормузского пролива апрельский экспорт нефти из Ирака рухнул с 93 до 10 млн баррелей, спровоцировав дефицит топлива на мировых рынках, сообщили власти Ирака.

    По итогам апреля Ирак смог вывезти лишь 10 млн баррелей нефти. До начала боевых действий в Иране этот показатель достигал 93 млн баррелей ежемесячно, пишет «Коммерсант».

    «Мы экспортируем 200 тыс. баррелей через порт Джейхан, и у нас есть план увеличить этот показатель до 500 тыс. баррелей», – заявил министр нефти Ирака Али Басим Мохаммед Худайр. Он подчеркнул стремление развивать сотрудничество с ОПЕК для наращивания производственных мощностей до пяти млн баррелей в сутки.

    Ормузский пролив заблокирован с 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Ранее маршрут обеспечивал более 20% глобальных поставок сырья и сжиженного газа. Блокада дестабилизирует энергетические рынки: цена барреля закрепилась около 100 долларов, провоцируя дефицит топлива в ряде стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в апреле добыча нефти странами ОПЕК снизилась до минимальных значений с 1990 года. При этом, стоимость энергоносителей на мировых рынках резко увеличилась из-за блокировки движения танкеров через Ормузский пролив. А в начале марта мировые цены на нефть подскочили на 6% на фоне военной операции США против Ирана.

    17 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    В Турции сообщили о планах кабмина обсудить непрямые переговоры США и Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    В понедельник турецкое правительство под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана рассмотрит ход непрямых контактов Вашингтона и Тегерана, а также вопросы энергетической безопасности страны, сообщил источник в администрации турецкого лидера.

    Ситуация вокруг переговоров США и Ирана станет одной из ключевых тем грядущего заседания кабинета министров Турции, передает РИА «Новости». Источник в администрации президента сообщил агентству, что участники встречи обсудят текущий этап диалога между государствами.

    «На заседании будет рассмотрен текущий этап непрямых переговоров между США и Ираном, а также ситуация вокруг достижения постоянного и всеобъемлющего перемирия между сторонами», – заявил собеседник. Отдельное внимание планируется уделить последствиям фактической блокады Ормузского пролива для турецкой экономики и диверсификации поставок энергоносителей.

    Кроме того, на повестке дня стоят итоги визита Эрдогана в Казахстан, развитие связей в тюркском мире и результаты двусторонних контактов. Во внутриполитическом блоке министры рассмотрят процесс «Турция без террора» и подготовку новых законодательных инициатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Тегеран рассматривают одностраничный план прекращения военных действий.

    Американский истребитель атаковал иранский танкер при попытке прорыва морской блокады.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой продления режима прекращения огня.

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    «Золотые линкоры» США умрут до рождения

    Появляются новые подробности о том, как в США видят облик перспективных линкоров типа «Трамп» – теперь выясняется, что корабль должен получить атомную энергетическую установку. Однако чем дальше, тем больше признаков того, что такие корабли не будут построены никогда. На пути у проекта стоят как минимум три препятствия. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации