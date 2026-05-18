Эксперт рассказал о секрете долголетия женщин
Способность женщин чаще давать волю слезам помогает им эффективнее справляться со стрессом и дольше жить, уверен медицинский специалист.
Офтальмолог Шахло Махкамова сообщила, что слезы являются сложной функциональной структурой, выполняющей защитную и антистрессовую функцию, пишет Газета.Ru. Эмоциональный плач способствует выведению из организма гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин, а также токсичных веществ.
«Слезы помогают мозгу разгрузиться. Вместе с ними из крови попадают и выводятся токсичные вещества – лейцинэнкефалин и пролактин. Сдерживая слезы, мужчины накапливают отрицательные эмоции и напряженность, что ведет к гипертонии и сердечно-сосудистым заболеваниям», – подчеркивает врач.
Медик отметила, что женщины живут дольше благодаря регулярному «очистительному» процессу. Плач нормализует давление, расслабляет мышцы и замедляет сердцебиение. Однако длительные рыдания могут привести к истощению липидного слоя слезы, вызывая ощущение «песка в глазах» и отек век из-за скопления жидкости в тканях.
Для восстановления после эмоционального всплеска Махкамова рекомендует использовать холодные компрессы, увлажняющие капли, пить чистую воду и отдыхать. Это поможет сузить сосуды, восстановить слезную пленку и нормализовать метаболизм.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минздрава Михаил Мурашко назвал причины отставания продолжительности жизни мужчин от женщин на десять лет.
Врач-терапевт Алексей Парамонов объяснил высокую подверженность мужского пола риску сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи-кардиологи отметили большую долю летальных исходов среди мужчин от «синдрома разбитого сердца».