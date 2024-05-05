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Частные кредиторы Украины потребовали выплаты по госдолгу
WSJ: Частные кредиторы Украины требуют выплат по госдолгу впервые с 2022 года
Частные кредиторы Украины, позволившие стране приостановить выплаты по госдолгу после начала боевых действий в 2022 году, решили возобновить их в 2025 году, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
Как пишет «Коммерсант», среди держателей находятся компании Pimco и BlackRock, на которых приходится около одной пятой от всех непогашенных еврооблигаций Украины на 20 млрд долларов. По данным издания, кредиторы утверждают, что Украина могла бы возобновить выплаты в обмен на списание части долга.
Как пишет WSJ, кредиторы хотят получить до 500 млн долларов годовых в виде процентных платежей, при этом США и союзники опасаются, что деньги, выделенные на помощь Украине, окажутся у держателей облигаций, если Киев будет обслуживать этот долг.
Некоторые кредиторы, по словам источников WSJ, предложили использовать для частичного погашения задолженностей замороженные российские активы в Европе и США. Эту инициативу не поддержал Международный валютный фонд, а также некоторые страны G7.
Ранее бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров заявил, что госдолг Украины достиг рекордных значений, Запад не будет прощать Киеву долги, а потребует их вернуть.