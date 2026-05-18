Минобороны Украины сообщило о получении новых управляемых авиабомб
Вооруженные силы Украины пополнили арсенал первыми управляемыми боеприпасами собственного производства, разработка которых продолжалась более года, заявили в Минобороны страны.
О закупке экспериментальной партии оружия сообщил глава украинского военного ведомства Михаил Федоров, передает РИА «Новости».
В своем Telegram-канале он уточнил, что боеприпасы успешно прошли все этапы тестирования.
«Первая украинская УАБ готова к боевому применению… Участник Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу, которая уже прошла необходимые испытания и готова к боевому применению… Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию», – написал министр.
Сообщается, что разработка нового боеприпаса продолжалась 17 месяцев. Масса боевой части авиабомбы составляет 250 килограммов. При этом дальность ее запуска рассчитана на десятки километров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году украинская сторона заявила о создании собственного аналога российских корректируемых авиабомб.
В феврале глава ведомства Михаил Федоров обсуждал увеличение объемов поставок западных управляемых боеприпасов.
В конце апреля украинские войска атаковали управляемыми авиационными бомбами социальный объект в Белгородской области.