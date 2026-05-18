Роскошный корабль-ресторан Януковича затонул под Киевом
Расположенное на территории бывшей резиденции «Межигорье» 50-метровое судно «Галлеон», привлекавшее множество туристов своими роскошными интерьерами, оказалось наполовину затопленным.
В бывшей резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича произошло затопление известного судна, передает РИА «Новости».
Украинские журналисты опубликовали кадры, на которых видно, что вода поднялась до уровня нижних окон и дверей. «В «Межигорье» утонул знаменитый «Галлеон" Януковича», – говорится в сообщении агентства УНИАН.
До 2007 года территория «Межигорья» находилась на государственном балансе, после чего перешла в собственность бывшего украинского лидера. В 2018 году киевский суд передал резиденцию в управление агентству по возвращению активов.
Три года назад объекту официально присвоили статус парка-памятника, а в 2024 году открыли для туристов. Главной достопримечательностью стал 50-метровый корабль-ресторан с банкетным залом, кабинетом и гостиной, отделанными мрамором, хрусталем и позолотой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский суд заочно приговорил бывшего президента к пятнадцати годам тюрьмы за завладение земельным участком под гостинично-ресторанный комплекс. Киевский апелляционный суд отклонил жалобы защиты на приговор по делу об организации незаконного пересечения границы. Сам Виктор Янукович в настоящее время проживает в элитном районе на Рублевке.