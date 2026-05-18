Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.0 комментариев
Массированная атака ВСУ повредила десятки домов в Севастополе
Власти Севастополя сообщили о повреждении 66 домов после атаки ВСУ
В результате ночного удара украинских беспилотников в Севастополе пострадали десятки жилых зданий и автомобилей, обошлось без человеческих жертв, сообщил в ходе аппаратного совещания правительства директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.
Экстренные службы зафиксировали повреждения в 66 частных и многоквартирных домах после массированной атаки Вооруженных сил Украины в ночь на 17 мая, передает ТАСС. Урон также нанесен 34 автомобилям.
Об этом в ходе аппаратного совещания правительства сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский. По его словам, над городом было сбито более 60 беспилотников.
«В результате нападения вооруженных формирований Украины в ночь на 17 мая нейтрализовано 64 БПЛА. К счастью, погибших и пострадавших нет. Выявлены повреждения различной степени тяжести в 21 многоквартирном доме, в 45 частных домовладениях – повреждены остекление, фасады дома, крыши», – сказал Краснокутский. Он добавил, что кроме десятков личных машин поврежден один автобус.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля осколки сбитых украинских беспилотников повредили остекление в четырех жилых домах Севастополя.
За сутки до этого от массированной атаки пострадали более ста многоквартирных зданий и около сотни автомобилей.
В ходе данного налета силы противовоздушной обороны сбили 71 вражескую воздушную цель.