Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотникми, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того удары наносились по местам сборки БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 353 беспилотника.

Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 146 873 беспилотника, 661 ЗРК, 29 326 танков и других бронемашин, 1 720 боевых машин РСЗО, 34 949 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 727 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне сообщалось, что ВС России нанесли массированный и два групповых удара по ОПК Украины.

До этого ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины.

Ранее они поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.