Рябков: С продвижением в отношениях России и США есть проблемы

Tекст: Мария Иванова

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил о проблемах с продвижением в отношениях между Москвой и Вашингтоном, передает ТАСС

По его словам, главы внешнеполитических ведомств обсуждают важнейшие вопросы, и частота их встреч напрямую связана с наличием прогресса.

«Министр и госсекретарь в силу своего статуса, своего положения обсуждают крупнейшие, важнейшие центровые вопросы. Частота их обсуждения зависит в том числе от того, движемся мы вперед или нет», – отметил дипломат

Он добавил, что сейчас с движением вперед ситуация складывается трудно: «Главное, чтобы дело двигалось. С этим проблемы», – заметил замминистра..

Несмотря на сложности, контакты между Россией и США на высоком уровне идут весьма интенсивно и постоянно. Как подчеркнул замминистра, сейчас сложилась конфигурация, при которой двусторонний диалог имеет множество каналов.

Рябков также допустил возможность новых контактов главы российского дипведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в будущем, хотя точных дат пока нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе года Сергей Рябков заявил о пробуксовке диалога между Россией и США по ключевым проблемным вопросам.

Осенью прошлого года дипломат отметил отсутствие договоренностей по срокам возможной встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио.

Ранее главы внешнеполитических ведомств двух стран договорились сохранять каналы коммуникации для урегулирования накопившихся проблем.