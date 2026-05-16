Рябков: С продвижением в отношениях России и США есть проблемы
Москва и Вашингтон поддерживают интенсивный многоканальный диалог, однако достижение реального прогресса по ключевым вопросам двусторонних отношений пока серьезно затруднено.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил о проблемах с продвижением в отношениях между Москвой и Вашингтоном, передает ТАСС
По его словам, главы внешнеполитических ведомств обсуждают важнейшие вопросы, и частота их встреч напрямую связана с наличием прогресса.
«Министр и госсекретарь в силу своего статуса, своего положения обсуждают крупнейшие, важнейшие центровые вопросы. Частота их обсуждения зависит в том числе от того, движемся мы вперед или нет», – отметил дипломат
Он добавил, что сейчас с движением вперед ситуация складывается трудно: «Главное, чтобы дело двигалось. С этим проблемы», – заметил замминистра..
Несмотря на сложности, контакты между Россией и США на высоком уровне идут весьма интенсивно и постоянно. Как подчеркнул замминистра, сейчас сложилась конфигурация, при которой двусторонний диалог имеет множество каналов.
Рябков также допустил возможность новых контактов главы российского дипведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в будущем, хотя точных дат пока нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе года Сергей Рябков заявил о пробуксовке диалога между Россией и США по ключевым проблемным вопросам.
Осенью прошлого года дипломат отметил отсутствие договоренностей по срокам возможной встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио.
Ранее главы внешнеполитических ведомств двух стран договорились сохранять каналы коммуникации для урегулирования накопившихся проблем.