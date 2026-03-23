Удерживавшему полтора месяца огневую точку в ДНР бойцу вручили «Золотую Звезду»

Tекст: Вера Басилая

Свиридову, уроженцу Ростовской области и младшему сержанту 150-й гвардейской мотострелковой дивизии, торжественно вручили медаль «Золотая Звезда» Героя России, передает РИА «Новости».

Церемония прошла в Ростове-на-Дону 21 марта с участием губернатора Дмитрия Водолацкого.

Герой участвовал в освобождении Мариуполя, Попасной, Марьинки, Георгиевки и Курахово. Осенью 2025 года, во время боев за Владимировку в ДНР, Свиридов оказался в окружении, организовал круговую оборону и в течение полутора месяцев удерживал огневую точку в одиночку.

Боец поделился, что использовал запасную рацию для обмана противника: «Поставил ее за насыпь, а с другой радиостанцией лег с другой стороны. И все, противник подумал, что я там нахожусь, а я у них под носом был. Мой командир по рации объявлял, где кто идет. И в итоге я их всех уничтожил».

По данным регионального правительства, Свиридов лично уничтожил 25 боевиков, нарушил логистику противника, отразил 27 атак и участвовал в штурме 24 опорных пунктов.

Ранее президент Владимир Путин присвоил звание Героя России рядовому Сергею Ярашеву, который в одиночку удерживал оборону в течение 68 дней, проявив исключительное мужество и стойкость.