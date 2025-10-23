Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Пленный рассказал о расстрелах новобранцев ВСУ за побег
Пленный из 25-й бригады ВСУ Игорь Стеблянка заявил, что новобранцев убивают за попытку покинуть полигон, а инструкторы открыто угрожают расправой.
По его словам, украинские военные расстреливают новобранцев, пытающихся сбежать с полигонов, передает ТАСС.
«У нас в учебке один парень пытался сбежать. Его поймали и расстреляли сразу. Потому боятся люди бежать, потому что могут расстрелять на полигонах. Нам даже инструкторы говорили: хотите – бегите. Но, типа, флаг вам в руки, пристрелим», – рассказал Стеблянка.
Ранее сообщалось, что под Красноармейском сдались в плен военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной и 68-й отдельной егерской бригад ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий с Украины рассказал о пьянстве и вымогательстве денег среди командиров. Командир одной из украинских бригад также применял пытки к осужденным бойцам. Родственники мобилизованных с Украины заявили о пытках военнослужащих в ямах.