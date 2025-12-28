Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова об обстановке в зоне СВО. По словам генерала, подразделения группировки войск «Восток» завершили зачистку населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области.

«Гуляйполе – второй по величине город Запорожской области, после его освобождения открываются хорошие перспективы для развития наступления в Запорожской области», – отреагировал Путин. Он отметил высокие темпы продвижения российских войск и напомнил, что официальный Киев «не спешит решать этот конфликт мирными средствами».

«Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям», – подчеркнул президент России.

«И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем», – цитирует Путина официальный сайт Кремля. В свою очередь Минобороны сообщило, что в ходе освобождения Гуляйполя ВС России поразили три механизированные и две штурмовые бригады ВСУ, а также два штурмовых полка и два формирования теробороны.

«Гарантированным успехом можно назвать освобождение Гуляйполя. Этот важный узел обороны готовился противником не один год, бои за него легкими не назвать. Но в отличие от других активных участков Запорожского направления, населенный пункт взят за пару недель за счет умелого маневра, растягивания сил противника по фронту вплоть до Днепропетровской области и выучки воинов-дальневосточников», – пишут авторы Telegram-канала «Два майора».

«После падения обороны ВСУ в Гуляйполе и окружения Степногорска для ВСУ складывается неутешительная картина. Российские войска устремляются к северной линии населенных пунктов Зализничное – Гуляйпольское – Егоровка – Омельник, что должно стать северным охватом Орехова. 7-я дивизия ВДВ, которая стремится выйти к рубежу сел Новояковлевка – Новобойковское, дронами отрежет последнюю связь украинских боевиков с Запорожьем, а также превратит попытку эвакуации врага в очередную «дорогу смерти», – указывают аналитики.

«Для российских сил открывается дорога на Орехов с востока. Плюс параллельно освобождению Гуляйполя «Дальневосточный экспресс» решает задачу расширения плацдарма на правом берегу реки Гайчур с прицелом на выход на оперативный простор в сторону областного центра – города Запорожья», – делится мнением военкор Александр Коц.

«Противник сейчас пытается спешно возводить фортификации западнее, в районе Комсомольского, но эти еще не заселенные толком укрепления уже разбирают наши дроноводы. Таким образом, на Орехов – последний крупный узел обороны перед Запорожьем – мы заходим с той стороны, с которой противник отражать наступление всерьез не готовился. А с юга уже давят подразделения группировки войск «Днепр», которые двигаются и в сторону Запорожья», – указывает он.

Военкор отметил, что Герасимов также доложил Путину об уничтожения подразделений ВСУ в Приморском и Лукьяновском: «Первый находится в 30 километрах от Запорожья. И с его взятием мы расширяем зону контроля вдоль Каховского водохранилища. Контроль над вторым уже после взятия Орехова

поможет выровнять фронт для главной операции следующего года – освобождения областного центра. К нему мы будем подходить как с юга, так и с востока».

«Очевидно, слова Путина о снижении интереса к выводу ВСУ с занимаемых территорий обращены не только к россиянам и нашим союзникам, но и к Дональду Трампу с Владимиром Зеленским, которые сегодня встречаются в США», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, российский лидер выбивает зыбкую почву из-под ног Зеленского, отправляя международному сообществу четкий сигнал: у Банковой не осталось карт для Белого дома.

Ситуация на фронте, поясняет аналитик, меняется быстрее, чем Зеленский успевает хитрить с условиями переговоров, а его «мирные» инициативы, пропускаемые через различных посредников, лишь тормозят процесс. При этом обмануть Вашингтон относительно реального положения дел тот не сможет – США используют спутниковые данные и прямые каналы связи с Москвой, поэтому Трамп, полагает Кнутов, верит российской информации.

Слова Путина эксперт расценивает как предупреждение для тех, кто ведет переговоры с офисом Зеленского: либо мир на условиях Москвы сейчас, либо резкое и непредсказуемое ухудшение ситуации для Украины. Учитывая, что в Белом доме понимают реальное положение и заинтересованы в быстром завершении конфликта, Трамп может на сегодняшней встрече жестко призвать Зеленского согласиться на условия, которые соответствуют «духу Анкориджа».

Что касается военной составляющей, то освобождение Гуляйполя, по словам спикера, открывает возможность движения на юго-запад и выхода к Орехову, а наступление со стороны Степногорска создает перспективу взятия города в «клещи». Продвижение на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, уточняет Кнутов, позволяет наступать на Запорожье с двух направлений, частично блокируя его и перерезая логистику ВСУ, что затруднит переброску украинских резервов и ускорит освобождение ДНР».

Освобождение Гуляйполя имеет для России крайне важное символическое и историческое значение,

отмечает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». «Город можно считать символом анархии. До завоевания Екатериной II эти земли никому не принадлежали – здесь гуляли запорожские казаки, крымские татары, ногайская орда», – напомнил он.

«В начале XX века Нестор Махно сделал Гуляйполе центром своей повстанческой армии и создал здесь уникальный прообраз крестьянской республики. Он дал крестьянам землю и средства производства, сформировал армию для защиты и выступал против украинской буржуазии, – заметил политолог. – Махно строил действительно демократическое крестьянское государство, выступая против понимания Гуляйполя как беспредельной вольницы. Он категорически осуждал национализм и антисемитизм, бывало, санкционируя за это расстрелы».

«Помимо этого, тактику партизанской борьбы махновцев в свое время изучали в ряде военных академий, включая французскую академию генштаба, и применяли в операциях в Африке. Кстати, махновцев называют одними из изобретателей знаменитой тачанки. Поэтому Гуляйполе имеет большое историческое значение», – заключил Скачко.