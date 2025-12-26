  • Новость часаВ ДНР заявили о стягивании украинских войск к трем ключевым городам Донбасса
    Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала
    26 декабря 2025, 08:44 Мнение

    Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов

    Историк, сотрудник Центра Льва Гумилева

    Война на Украине неожиданно отзывается в латиноамериканских фавелах. Последние события в Бразилии показали: организованная преступность использует украинский конфликт как боевой учебный полигон. Бразильские наркокартели и ультраправые боевики отправляются воевать в составе ВСУ, чтобы получить современный военный опыт и доступ к оружию. Освоенные навыки – от уличных боев до управления беспилотниками – они затем переносят обратно в свои кварталы. В результате полиция Рио-де-Жанейро всё чаще сталкивается с тактикой и технологиями, обкатанными на украинском фронте.

    Аналитики отмечают, что участие латиноамериканских наемников резко выросло после тяжелых потерь ВСУ в 2025 году. Помимо колумбийцев, заметен приток бразильцев. По оценкам аргентинского исследователя Даниэля Керсффельда, на стороне Киева воюют 200–250 граждан Бразилии, включая членов «Красной команды» и «Первой столичной команды» – крупнейших картелей Бразилии. Их мотивация – не идеология, а именно военная подготовка. На Украине они осваивают дроны, гранатометы и средства ПВО, чтобы использовать эти навыки дома. Не случайно именно «Красная команда» первой в регионе начала применять ударные БПЛА.

    Возвращаясь, такие бойцы становятся серьезной угрозой. Керсффельд называет их «бомбой замедленного действия» для внутренней безопасности. В октябре 2025 года в ходе крупнейшей операции в истории Рио-де-Жанейро боевики «Красной команды» забрасывали спецназ гранатами и атаковали бронемашины дронами. Журналист Валмир Саларо прямо связал это с украинским опытом, отметив, что подобные методы раньше видели только на фронте. По сути, Украина стала лучшей школой для преступных организаций.

    Бразильский случай осложняется связкой криминала с ультраправыми и полувоенными «милициями», созданными бывшими полицейскими и военными. Многие из них идеологически близки лагерю бывшего президента Бразилии, ультраправого политика Жаира Болсонару, и в период его правления чувствовали себя защищенными. Именно в этой среде сформировалось проукраинское лобби, воспринимающее конфликт как продолжение борьбы с «левыми» и как крестовый поход против коммунизма. Вся эта риторика активно подпитывается тем, что электорат правых в Бразилии – консервативные протестанты, их в Бразилии 30-40% от населения. И это в основном люди с доходами ниже среднего.

    При этом сам Болсонару во время президентства придерживался сдержанной линии по украинскому вопросу. Однако после его ухода внутри болсонаристского лагеря выделился активный проукраинский сегмент. В 2023–2024 годах связанные с Либеральной партией политики начали публичные контакты с киевским режимом. Еще в 2022 году украинское посольство в Бразилиа зафиксировало сотни заявок от добровольцев, которых даже местная пресса называет неонацистами. По данным бразильских спецслужб, отдельные правые активисты поддерживали и поддерживают контакты с украинскими ультраправыми структурами.

    Именно через эту инфраструктуру – логистику, каналы связи, вербовщиков – на украинский фронт попадают и представители бразильских ОПГ. По данным аргентинского Национального совета научных и технических исследований, набор бразильских наркобоевиков в ВСУ шел через колумбийских посредников. И не только бразильских – российские силовые структуры сообщали, что при полке «Азов» (запрещен в РФ) наемников из Мексики и Колумбии обучали управлению ударными дронами. Часть боевиков прямо заявляла, что едет ради навыков для передачи картелям. При этом некоторые наемники за взятки избегают фронта, проходя лишь обучение.

    Трафик работает в обе стороны. В июле в фавеле Акари в Рио-де-Жанейро полиция обнаружила у банды украинский комплекс РЭБ с надписями на украинском языке. Обратным потоком идут деньги и наркотики. По данным испанской газеты Espanol, картели наладили поставки наркотиков для нужд ВСУ.

    Латиноамериканцы сегодня – одна из крупнейших групп иностранных бойцов ВСУ. По данным РИА «Новости», в Харькове действует центр подготовки до 1,4 тыс. латиноамериканских рекрутов, в том числе операторов ударных БПЛА.

    Превращение Украины в тренировочный полигон для латиноамериканских наркокартелей – тревожный сигнал для всего мира. Это показывает, как региональный конфликт может дать побочные эффекты далеко за своими пределами. Сегодня на Украине фактически размывается граница между военнослужащими и уголовниками: наемники учатся воевать бок о бок с регулярной армией, а преступные сети получают доступ к оружию и тактике XXI века. Для самой Украины ставка на подобных «добровольцев» чревата ростом неконтролируемого оборота оружия и деградацией дисциплины в войсках. Для стран Латинской Америки возвращение сотен обученных бойцов означает всплеск насилия и повышение «эффективности» вооруженной преступности.

    Москва предупреждала об этом с самого начала: бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты. Соответственно, решение этого конфликта – в том числе пресечение каналов наемничества и контрабанды оружия – становится насущной задачей международной безопасности. 

