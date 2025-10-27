  • Новость часаЗадержаны подозреваемые в попытке похищения футболиста Андрея Мостового
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Сможет ли Ирак заменить России Сирию
    27 октября 2025, 08:44 Мнение

    Сможет ли Ирак заменить России Сирию

    Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределённости, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии и, главное, сохранять влияние.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов

    Историк, сотрудник Центра Льва Гумилева

    ЦБ признал сложности в экономике
    Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и Аляской
    Британский министр пригрозил российскому подводному флоту в Атлантике
    Пранкер Лексус привел правила защиты от мошенников

    После кардинальных изменений в Сирии Россия оказалась перед необходимостью заново выстраивать свой ближневосточный контур. Сирийское направление, которое долгое время воспринималось как стратегическая основа нашего регионального влияния, пошатнулось. Политическая нестабильность, приход к власти радикальной группировки Джулани, ревизия старых договорённостей и неясность дальнейшего статуса российских военных объектов – всё это заставило Россию задуматься, насколько надёжен этот плацдарм в нынешних условиях. Наши базы в Хмеймиме и Тартусе продолжают функционировать, но их значение уменьшается. Ресурсы перераспределяются, активность снижается, а на горизонте пока нет ясности по поводу будущего сотрудничества. На этом фоне визит министра обороны Сергея Шойгу в Багдад в сентябре этого года стал важным сигналом: Россия во многом переключает внимание на Ирак, где есть и возможности, и запрос на партнёрство, и куда меньшая турбулентность.

    Ирак – страна непростая, но, в отличие от Сирии, сегодня он демонстрирует куда большую институциональную устойчивость и готовность к крупным экономическим и инфраструктурным проектам.

    Энергетика – первая ключевая точка сближения. Российский «Лукойл» давно работает в Ираке, но именно сейчас компания делает стратегический рывок: ей предоставлен доступ к крупнейшему нефтяному открытию последних лет – месторождению Эриду. Его запасы оцениваются в десятки миллиардов баррелей, а только первая разведочная скважина показала потенциал свыше 2,5 млрд барр. Если проект будет развиваться в полную силу, он может дать России стабильное присутствие на одном из самых перспективных участков мирового нефтяного рынка. Причём это не планы, а уже идущая работа: согласованы лицензионные условия, идёт подготовка к промышленной разработке. Здесь Россия закрепляется не просто как инвестор, а как важный партнёр, встраивающийся в долгий производственный цикл с прямым влиянием на местную энергетику и экспорт, создание рабочих мест и повышение благополучия самого Ирака.

    Второй контур – инфраструктура. Не секрет что одна из долгосрочных целей Ирака – превращение в транзитный узел между Персидским заливом и Европой. Проект «Развитие» предусматривает строительство порта Гранд-Фао, нового сухопутного коридора на север – в сторону Турции, а затем на европейский рынок. Уже идут работы по созданию железнодорожного полотна и автодорог, прорабатываются таможенные и логистические модели. Для России это ценная возможность связать прикаспийские регионы с Ираном и Ираком и выйти на турецкие узлы, ведущие к портам Восточного Средиземноморья. В условиях, когда морские маршруты становятся всё более уязвимыми, такой сухопутный коридор – часть стратегии выживания в случае конфликта. Более того, подобный маршрут позволил бы России контролировать товарные потоки через союзные и партнёрские территории, минуя узкие места вроде Суэцкого канала или проливов, где давление со стороны НАТО может быть максимальным.

    Не менее важна и военная составляющая. Вывод сил коалиции, запланированный на конец 2025 года, фактически освобождает пространство для новых игроков. США сокращают своё присутствие, иракское руководство всё громче говорит о необходимости опоры на многополярные партнёрства. На встрече с Шойгу обсуждалось расширение военно-технического сотрудничества: модернизация имеющейся техники, обучение кадров, а также возможные поставки новых вооружений, включая системы ПВО и оборудование для борьбы с диверсионными группами. Россия уже имеет опыт подобных программ с Ираком, и, судя по публичным заявлениям, это направление будет расширяться.

    Технологическое сотрудничество выходит на новый уровень благодаря проектам в сфере мирного атома. Ирак еще со времен Саддама Хусейна испытывает острый дефицит электроэнергии и рассматривает строительство малых модульных реакторов как способ решения проблемы. С «Росатомом» подписан меморандум, создана рабочая группа, обсуждаются поставки оборудования, подготовка специалистов и создание научных ядерных центров, в том числе с медицинским уклоном. Подобные проекты, как показывает практика в других странах, выстраивают прочные долгосрочные связи: от поставок топлива до сервисного обслуживания. Здесь речь идёт о 15–20-летнем горизонте, что делает Ирак не просто клиентом, а стратегическим партнёром.

    В этом контексте не менее важно и то, как российское присутствие в Ираке влияет на ситуацию вокруг Ирана. После череды кризисов – от давления со стороны Запада до внутренней нестабильности и последнего столкновения с Израилем – Иран оказался в уязвимой позиции. Россия, выстраивая устойчивое взаимодействие с соседним Ираком, помогает создать для Ирана своего рода буфер: значительная часть проиранских сил в Ираке остаётся в зоне влияния Москвы, что позволяет выстраивать более сбалансированную региональную политику без прямой конфронтации. Москва получает возможность воздействовать на силы, связанные с Ираном, не усугубляя конфликт. Это добавляет региону стабильности и снижает риски внезапной эскалации.

    Тем не менее, Ирак – не прямая замена Сирии. У него нет выхода к Средиземному морю, отсутствуют устойчивые военные площадки, которые могли бы служить аналогами Хмеймима или Тартуса. Политическая система страны остаётся хрупкой, с внутренними конфликтами и сложной коалиционной архитектурой. Однако Ирак может получить функции важного регионального центра – с точки зрения логистики, энергетики, безопасности и технологий. Вряд ли здесь будет копирование сирийской модели – речь, скорее, про создание нового – более гибкого, многослойного формата присутствия, в котором акцент смещён с прямого военного доминирования на комплексное партнёрство.

    Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Конечно, это прагматичный выбор, продиктованный новой реальностью, которая наступает вместе с многополярностью. Пока Сирия уходит в режим неопределённости, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии и, главное, сохранять влияние. Успех этого курса будет зависеть не только от дипломатии, но и от способности России быстро переходить к делу: запускать проекты, закреплять договорённости, избегать вовлечённости во внутренние иракские конфликты. Пока всё говорит о том, что мы извлекаем уроки из прошлого и выстраиваем в Ираке не временную, а полноценную опору для новых времён.

    Главное
    Лавров: Россия признает независимость Украины без нацистского режима
    В Кремле прокомментировали санкции США против России
    Express оценил заявление Путина о «Буревестнике» как сигнал Британии
    Зеленский заявил Туску о готовности воевать еще два-три года
    Мэру Гюмри предъявили обвинение за призывы к союзу с Россией
    Генпрокуратура потребовала конфисковать 77 объектов недвижимости экс-мэра Сочи
    Появилось видео горящего поезда с техникой ВСУ в Сумской области

    ЦБ признал сложности в экономике

    ЦБ России четвертый раз подряд снижает ставку. Однако на этот раз шаг снижения был небольшой - 0,5% до 16,5%. Более того, ЦБ впервые дал четкий сигнал, что в декабре снижения ставки больше не будет. Изменились оценки регулятора и по инфляции, и по российской экономике. Почему расслабляться еще рано? Подробности

    Перейти в раздел

    Ракета «Буревестник» заставит США пересмотреть принципы своей обороны

    «Мы разработали по-настоящему мощное «оружие возмездия». Такими словами эксперты описывают военное и политическое значение испытаний новой российской крылатой ракеты «Буревестник». Чем уникальна эта система вооружений и почему она заставит США пересматривать принципы своей обороны? Подробности

    Перейти в раздел

    Куда двинется российская армия после Красноармейска

    Российские войска окружили сразу две крупных группировки противника – под Купянском и под Красноармейском. В последнем случае «ситуация для украинской армии крайне плачевна», говорят эксперты. Когда можно ожидать освобождения этого города – и как после этого будет развиваться наступление российских войск? Подробности

    Перейти в раздел

    Нациста в окружении Трампа выявили благодаря Джеку Воробью

    У президента США Дональда Трампа горе. Ему не дали назначить на важный пост в Белом доме одного из любимчиков – Пола Инграссию. Тридцатилетний блогер должен был стать спецпрокурором, но признан профнепригодным из-за нацистских взглядов. Если бы в президентском указе не были перепутаны фамилии двух руководителей ФБР, все могло сложиться иначе. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации