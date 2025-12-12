Четыре страны ЕС проголосовали за долгосрочную заморозку активов России

  • Новость часаСовет ЕС утвердил бессрочную блокировку активов России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В новый план мироустройства США вошла Россия и исключена Европа
    Меркель отказалась от своего любимого жеста
    Начато строительство космодрома в Сомали
    Кипр заявил об открытии визовых центров в России
    Песков: Киев пытается использовать референдум как предлог для передышки на фронте
    Дебиторская задолженность и акции Google France изъяты по решению российского суда
    Эксперт: Заявлениями о выборах Зеленский затягивает переговоры и выпрашивает перемирие
    Названо условие для согласия Бельгии на экспроприацию активов России
    Зурабишвили призвала к протестам из-за визита премьер-министра Грузии в Ашхабад
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп формирует свой совет директоров многополярного мира

    Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.

    3 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    6 комментариев
    12 декабря 2025, 20:59 • Новости дня

    Четыре страны ЕС проголосовали за долгосрочную заморозку активов России

    Reuters: Четыре страны ЕС проголосовали за долгосрочную заморозку активов России

    Четыре страны ЕС проголосовали за долгосрочную заморозку активов России
    @ IMAGO/SKATA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бельгия, Болгария, Италия и Мальта поддержали долгосрочную заморозку российских активов в ходе голосования в Совете ЕС, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters, эти страны также подготовили отдельное заявление по вопросу дальнейшего использования этих активов, передает ТАСС.

    В заявлении представители стран подчеркнули, что решение об использовании российских активов для финансирования Украины должно быть принято только на уровне саммита ЕС, который запланирован на 18–19 декабря. Таким образом, обсуждение этого вопроса переносится на декабрьский саммит.

    Ранее сообщалось, что Бельгия предложила странам Евросоюза расторгнуть все действующие инвестиционные соглашения с Россией. Politico писало, что Бельгия рискует оказаться в изоляции внутри Евросоюза наряду с Венгрией, если не согласится на изъятие российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву. Он назвал предложение Еврокомиссии по активам России воровством.

    12 декабря 2025, 14:41 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили «грандиозное жульничество» Европы
    Путин и Эрдоган обсудили «грандиозное жульничество» Европы
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На форуме в Ашхабаде президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможные планы Европы по российским активам, которые пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «грандиозным жульничеством».

    Песков заявил: «Обменялись мнениями по устремлениям европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами». Такое заявление Песков сделал в рамках брифинга по итогам переговоров между Путиным и Эрдоганом, передает РИА «Новости».

    Встреча президентов России и Турции состоялась в Ашхабаде на полях форума, приуроченного к Международному году мира и доверия, Дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. В течение 40 минут главы государств провели переговоры вместе с делегациями, после чего беседа продолжилась в узком формате.

    Напомним, Банк России потребовал взыскать убытки с Euroclear через Арбитражный суд Москвы из-за невозможности распоряжаться своими деньгами и ценными бумагами.

    Банк России заявил о намерении взыскать с Euroclear сумму заблокированных средств, стоимость ценных бумаг и размер упущенной выгоды.

    Накануне ЕС начал процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой и может ответить немедленно. Кроме того, Лавров заявил, что Россия готова ответить на любые враждебные действия Европы, включая размещение иностранных воинских контингентов на Украине и экспроприацию российских активов.

    Комментарии (10)
    12 декабря 2025, 11:10 • Новости дня
    Экономист объяснил задачу иска Банка России к Euroclear

    Экономист Любич: Иск Банка России создает критические риски для Бельгии

    Экономист объяснил задачу иска Банка России к Euroclear
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бельгия и Euroclear противостоят планам Европейской комиссии сконструировать «репарационный кредит» за российский счет. Они ссылаются на гипотетические риски убытков, которые этот шаг вызовет. Иск ЦБ переводит опасения Брюсселя в практическую плоскость, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Так он прокомментировал решение ЦБ подать иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы.

    «Формальная цель иска Банка России к Euroclear – взыскание убытков, причем во множестве юрисдикций, которые признают решение российского суда», – отметил экономист Антон Любич. По его мнению, в текущих мировых раскладах существует высокая вероятность того, что вердикт примут к сведению и в США. А это, в свою очередь, создаст для бельгийского депозитария критические риски в функционировании, добавил собеседник.

    Эксперт напомнил, что Бельгия и Euroclear противостоят планам Европейской комиссии сконструировать «репарационный кредит» за российский счет, ссылаясь на гипотетические риски убытков, которые этот шаг вызовет. «Иск ЦБ переводит опасения Брюсселя в практическую плоскость», – уточнил аналитик.

    «Перефразируя Дональда Трампа, Банк России подкидывает Бельгии козырей в противостоянии с Еврокомиссией. Убежден, что если дойдет до фактического захвата российской суверенной собственности, то методы ответа будут более жесткими, и к этой ситуации сегодняшний иск относится лишь косвенно», – заключил Любич.

    Ранее Банк России сообщил, что подает иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. ЦБ принял такое решение «в связи с незаконными действиями депозитария», а также из-за официально рассматриваемых Европейской комиссией механизмов прямого или косвенного использования активов Банка России без его согласия.

    «Действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами», – говорится в сообщении регулятора.

    Накануне, 11 декабря, дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов, ранее продлевавшуюся каждые полгода. По информации Bloomberg, Еврокомиссия рассчитывает, что такой шаг поможет убедить Бельгию дать согласие на экспроприацию средств под предлогом предоставления Украине так называемого репарационного кредита. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о природе позиции Брюсселя.

    Напомним, большая часть российских резервов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В начале декабря Еврокомиссия представила два варианта решений для поддержки финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах. Одно из них предполагает выдачу «репарационного кредита» в размере 210 млрд евро из замороженных российских активов.

    ЦБ предупредил, что готов использовать все доступные способы правовой защиты, не делая при этом предварительных уведомлений. «Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза», – отметил регулятор.

    Комментарии (7)
    12 декабря 2025, 20:11 • Видео
    Европа приняла плохое решение по деньгам России

    Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Суд в Петербурге впервые прекратил первое дело по «схеме Долиной»
    Суд в Петербурге впервые прекратил первое дело по «схеме Долиной»
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Северной столице впервые прекращено производство по спору о возврате квартиры, проданной из-за действий аферистов по так называемой схеме Долиной.

    Суд рассмотрел иск Маргариты, которая летом 2024 года продала свою квартиру Константину за 5 млн рублей после давления мошенников, передает «Фонтанка». Женщина лишилась половины суммы, переведя 2,5 млн рублей злоумышленникам, представившимся сотрудниками полиции, Центробанка и приставами.

    После этого Маргарита обратилась в полицию и в ноябре подала иск о признании сделки недействительной.

    Накануне, 11 декабря, стороны заключили мировое соглашение. «По условиям соглашения, Маргарита возмещает покупателю полную стоимость квартиры через аккредитив, а тот возвращает квартиру и ключи», – сообщили в пресс-службе. Суд также отметил, что судебные расходы каждая сторона оплачивает самостоятельно.

    Производство по делу официально прекращено, определение суда должно быть исполнено незамедлительно.

    В ноябре суд Петербурга вернул актеру проданную под влиянием аферистов квартиру.

    Напомним, Лариса Долина смогла вернуть проданную квартиру через суд, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий. После этого покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с возвратом жилья продавцами через суд. Эта схема получила название «схема Долиной».

    На ваш взгляд
    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    Результаты
    67 комментариев

    Комментарии (16)
    12 декабря 2025, 13:27 • Новости дня
    Euroclear заявил о готовности к искам в российских судах
    Euroclear заявил о готовности к искам в российских судах
    @ Jonathan Raa/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Депозитарий Euroclear готов рассматривать и защищать свою позицию по искам, касающимся блокировки российских активов в Бельгии.

    Представители Euroclear подчеркнули, что не комментируют иск Центробанка России, поскольку пока обладают только данными из прессы и официального релиза регулятора, передает ТАСС.

    В компании отметили, что депозитарий Euroclear готов защищать свою позицию по искам, касающимся блокировки российских активов в Бельгии.

    Банк России потребовал взыскать убытки с Euroclear через Арбитражный суд Москвы на фоне невозможности распоряжаться своими средствами и ценными бумагами.

    Банк России заявил о намерении взыскать не только сумму заблокированных средств, но также стоимость ценных бумаг и размер упущенной выгоды.

    ЕС начал процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

    Глава МИД России Сергей Лавров пообещал серьезную реакцию на изъятие российских активов за рубежом.

    Экономист Антон Любич объяснил задачу иска Банка России к Euroclear.

    Комментарии (3)
    12 декабря 2025, 16:50 • Новости дня
    «Единая Россия» начинает сбор предложений в Народную программу
    «Единая Россия» начинает сбор предложений в Народную программу
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» объявила о начале сбора предложений для формирования Народной программы к предстоящим выборам в Госдуму.

    Руководство партии обратилось к членам, сторонникам и всем гражданам страны с призывом участвовать в обсуждении будущего России и делиться своими идеями, а также обозначать проблемы, которые требуют решения, сообщается в Telegram-канале «Единой России».

    В заявлении подчеркивается, что все усилия партии объединены вокруг президента Владимира Путина. Представители партии активно поддерживают российских военных: оказывают помощь на передовой, доставляют гуманитарные грузы на прифронтовую территорию, а также содействуют восстановлению военнослужащих и поддержке их семей.

    «Власть должна принадлежать тем, кто не мыслит себя, а также будущее свое и своих детей без России, – вам, сограждане!» – говорится в обращении. В партии считают, что доверие к героям-участникам спецоперации способствует их избранию депутатами, после чего они продолжают служить стране уже в новом качестве.

    По словам представителей «Единой России», Народная программа будет реализовываться через конкретные проекты и решения, каждое из которых приблизит страну к победе и обеспечит благополучие граждан. Партия заявляет, что не просто добивается поддержки, но и работает над тем, чтобы полностью оправдать оказанное доверие обществом.

    «Народная программа, с которой мы пойдем на выборы в Государственную Думу, – не «набор обещаний». Она – план построения будущего, который составят из предложений миллионов людей со всей страны. Который рождается в прямом разговоре с вами, сограждане», – подчеркивается в обращении.

    В своем выступлении на Генсовете партии в пятницу председатель ЕР Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия»  практически завершила выполнение народной программы, с которой победила на выборах в Госдуму в 2021 году.  «Только в этом году фракция партии внесла в ГД 248 законодательные инициативы, большинство из которых связаны с ее выполнением. Партия добилась увеличения финансирования на реализацию положений программы», – подчеркнул Медвевев, говоря о реализации народной программы ЕР.

    Дополнительные средства, отметил он, направят на капитальный ремонт школ, обновление научной инфраструктуры, лечение редких и тяжелых заболеваний, социальную газификацию, развитие сельских территорий и строительство дорог. Отдельной строкой обозначена поддержка фонда «Защитники Отечества».

    Контроль за исполнением народной программы, по словам руководства партии, обеспечивается участием граждан. «Один из примеров – проект «Партийный десант», в котором приняли участие более миллиона граждан. Они контролировали соблюдение сроков строительства и ремонта школ и детских садов, благоустройства общественных и дворовых территорий», – подчеркнул председатель партии.

    Ранее сообщалось, что впервые в народную программу «Единой России» решили добавить технологический блок.

    Комментарии (3)
    12 декабря 2025, 12:58 • Новости дня
    Банк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду
    Банк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Банк России заявил о намерении взыскать с Euroclear не только сумму заблокированных средств, но также стоимость ценных бумаг и размер упущенной выгоды.

    В Банке России заявили, что сумма иска к Euroclear складывается из совокупности заблокированных средств, стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды, передает ТАСС.

    В регуляторе уточнили, что иск обусловлен публичными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке активов и возможном использовании средств Банка России в интересах третьих лиц.

    В пресс-службе Банка России подчеркнули, что причинение вреда со стороны Euroclear рассматривается как незаконное.

    Иск будет подан в Арбитражный суд Москвы. В Центробанке отметили, что порядок исполнения судебного акта за счет активов ответчика, включая находящиеся в дружественных и недружественных иностранных юрисдикциях, определят после вступления решения суда в силу.

    Банк России предъявил иск к Euroclear в Арбитражном суде Москвы из-за невозможности распоряжаться своими активами и ценными бумагами.

    Евросоюз запустил процесс долгосрочного замораживания российских активов.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал жесткую реакцию на изъятие российских активов за рубежом.

    Экономист Антон Любич пояснил суть иска Банка России к Euroclear.

    Комментарии (8)
    12 декабря 2025, 07:19 • Новости дня
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    @ Daniel Torok/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости защищать суверенитет европейских избирателей, выступив против вмешательства внешних сил в политические процессы.

    Урсула фон дер Ляйен обратилась к президенту США Дональду Трампу с требованием не вмешиваться в выборы на территории Европы, сообщает РИА «Новости».

    В беседе с Politico фон дер Ляйен подчеркнула, что европейцы самостоятельно выбирают своих лидеров.

    «Послушайте, в целом, когда речь идет о выборах, решать, кто станет лидером страны, не нам, а народу этой страны. Это совершенно ясно. Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать», – сказала она.

    До этого Белый дом обнародовал стратегию национальной безопасности США, которая призывает европейские страны брать на себя ответственность за оборону и подчеркивает разногласия между США и Европой по вопросам политики в отношении конфликта на Украине.

    Ранее экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что план Трампа по украинскому урегулированию показал неэффективность стратегии «попустительства» Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ЕС выступили против изменения границ Украины, как предлагает план Трампа.

    Комментарии (16)
    12 декабря 2025, 18:54 • Новости дня
    Дебиторская задолженность и акции Google France изъяты по решению российского суда
    Дебиторская задолженность и акции Google France изъяты по решению российского суда
    @ Stoccy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французская судебная инстанция приняла решение об изъятии акций и дебиторской задолженности компании Google France в рамках исполнения постановления российского суда.

    Как сообщило агентство AFP, изучившее материалы процесса, объем дебиторской задолженности превышает 526 млн. евро.

    Партнер адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян подтвердил «Коммерсанту», что в ближайшее время ожидается серия процессуальных шагов в Париже, направленных на защиту интересов российских кредиторов. В среду французский суд постановил изъять принадлежащие структуре Google International LLC акции Google France и связанную с ними задолженность.

    Ранее Зурабян сообщал, что в Париже было арестовано имущество Google France по требованию российского ООО «Гугл». По словам юриста, меры носили обеспечительный характер.

    Напомним, что в октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал ООО «Гугл» банкротом и ввел процедуру конкурсного производства. Позднее, в январе 2025 года, суд установил, что компания в 2021 году незаконно перевела своей американской материнской компании Google International LLC около 9,5 млрд рублей дивидендов и перечислила 500 млн рублей налогов с этой суммы.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 17:25 • Новости дня
    Кипр объявил об открытии визовых центров в России

    Посольство Кипра объявило о запуске визовых центров в России с 15 декабря

    Кипр объявил об открытии визовых центров в России
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В восьми крупнейших городах России с 15 декабря начнут работать специализированные центры для подачи документов на кипрские визы, сообщает посольство страны.

    Кипр откроет визовые центры для российских граждан с 15 декабря 2025 года, передает ТАСС. Работа новых центров организована в сотрудничестве с компанией BLS International, которая будет заниматься приемом заявлений на получение кипрских виз, сообщает посольство страны в России.

    В сообщении диппредставительства отмечается: «Начиная с этой даты, заявители могут подавать заявления на получение визы в специальных визовых центрах, которыми управляет BLS International. Такое изменение позволяет предоставить заявителям больше возможностей, чем уже существуют».

    Оформить визу можно будет через центры в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске. Новая схема необходима для упрощения процедуры и расширения возможностей подачи документов. Дополнительных изменений в правилах приема документов не вводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство Японии объявило о планах открыть визовые центры в России для обслуживания туристов.

    До этого консульство Словакии возобновило выдачу туристических виз россиянам после двухлетнего перерыва.

    Соединенные Штаты также планируют увеличить число дипломатов в посольстве в Москве для улучшения процесса выдачи виз.

    Комментарии (4)
    12 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    ВСУ отправили в бой у Купянска 300 бразильцев
    ВСУ отправили в бой у Купянска 300 бразильцев
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Командование ВСУ отправило в атаку на Купянск около 300 бразильских наемников, они попали под ФАБы, сообщили СМИ.

    Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Shot, за их задачей стояло, по меньшей мере, попытаться занять часть города, который сейчас контролирует российская армия. Перед наступлением подразделение наемников разместилось в районе сел Соболевка и Мировое.

    В этот момент по их позициям нанесли авиационный удар Воздушно-космические силы России, использовав фугасные авиационные бомбы ФАБ-500. Прямо во время налёта погибли около 40 человек из числа наемников.

    После этого оставшиеся бойцы украинской армии еще несколько раз попытались атаковать на окраинах Купянска, однако ВС РФ успешно отбили эти контратаки.

    Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска уничтожили украинских диверсантов при попытке проникнуть в Купянск.

    Ранее сообщалось, что российские войска развернули наступательные действия к юго-западу от Купянска, создав тактическую изоляцию для украинских формирований на левой части берега Оскола.

    Комментарии (6)
    12 декабря 2025, 19:44 • Новости дня
    Названо условие для согласия Бельгии на экспроприацию активов России

    Euractiv: Бельгия предложила странам ЕС прекратить все инвестиционные соглашения с Россией

    Названо условие для согласия Бельгии на экспроприацию активов России
    @ IMAGO/Guido Schiefer/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бельгия предложила странам Евросоюза расторгнуть все действующие инвестиционные соглашения с Россией, пишет Euractiv.

    Такая мера названа одним из условий одобрения бельгийскими властями схемы экспроприации замороженных российских активов для предоставления Киеву «репарационного кредита», сообщает Euractiv, передает ТАСС.

    По информации издания, в предложении Бельгии говорится о необходимости независимых и автономных финансовых гарантий от стран ЕС на сумму 210 млрд евро. Эти гарантии должны сохраняться даже в случае, если суд признает подобную схему юридически ничтожной.

    Кроме того, Бельгия требует полного покрытия всех возможных судебных издержек, которые может понести страна при рассмотрении исков со стороны России. Помимо прочего, власти Бельгии настаивают, чтобы европейские государства не только отказались от новых инвестиционных соглашений с Россией, но и расторгли все действующие договоры.

    Издание Politico писало, что Бельгия рискует оказаться в изоляции внутри Евросоюза наряду с Венгрией, если не согласится на изъятие российских активов.

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву. Он назвал предложение Еврокомиссии по активам России воровством.

    Комментарии (2)
    12 декабря 2025, 17:18 • Новости дня
    Стартовали предпродажи российских электромобилей «Атом»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба «Камаза» объявила о старте предпродаж российских электромобилей «Атом».

    Продажи новых машин начались после завершения ключевого этапа в развитии проекта – сборки первого автомобиля серии PT в Москве в ноябре 2025 года, передает ТАСС. В компании отмечают, что предсерийные образцы электромобиля были созданы с применением тех же технологий и стандартов, которые планируется использовать и на этапе массового выпуска. Отмечается, что это подчеркивает технологическую готовность проекта «Атом» к полноценному выходу на рынок.

    В ноябре на автозаводе «Москвич» завершили сборку первого тестового электрокара «Атом».

    В апреле предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по Москве.

    Комментарии (6)
    12 декабря 2025, 19:05 • Новости дня
    Песков: Киев пытается использовать референдум как предлог для передышки на фронте
    Песков: Киев пытается использовать референдум как предлог для передышки на фронте
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Владимира Зеленского провести референдум по территориальному вопросу. По его словам, если Киев таким образом пытается получить передышку в боевых действиях, то этот план Украины обречен.

    Песков в эфире «Первого канала» заявил: «Если речь ведется о том, чтобы создать предлог для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдет, естественно. Потому что мы именно хотим работать на мир, а не на перемирие», передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что власти России не рассматривают подобные шаги как возможность для диалога, если их целью станет временная остановка боевых действий. По его словам, Москва придерживается позиции, направленной на достижение устойчивого мира, а не формальных перемирий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков, комментируя предложение Зеленского провести референдум о статусе Донбасса, заявил, что вся эта территория считается российской по действующей Конституции. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал инициативу Зеленского по референдуму «средним пальцем» Белому дому и отметил, что это затормозит переговоры.

    Напомним, Зеленский допустил проведение голосования по территориальным вопросам на Украине.

    Комментарии (2)
    12 декабря 2025, 13:12 • Новости дня
    Стубб заявил об отсутствии у Европы собственного решения по Украине

    Стубб: У Евросоюза нет единого плана по Украине

    Стубб заявил об отсутствии у Европы собственного решения по Украине
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европа обсуждает три разных документа по Украине, но собственного единого мирного плана у нее нет, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    По словам Стубба, европейского мирного решения не существует: есть лишь три основных документа, касающихся конфликта, передает РИА «Новости».

    Стубб уточнил, что первый документ – это план из двадцати пунктов, в числе которых фигурируют и вопросы территорий. Второй документ, по словам Стубба, касается гарантий безопасности; по этой теме сейчас ведутся консультации между США, Украиной и странами Европы. Третий план касается восстановления Украины после завершения конфликта.

    Президент Финляндии подчеркнул, что сейчас основное внимание в международной повестке уделяется именно вопросам территориального урегулирования и предоставления гарантий безопасности.

    Ранее Стубб указывал на высокую вероятность скорого наступления мира на Украине, который не устроит Киев и Евросоюз.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что лидеры стран Европы передали президенту США Дональду Трампу новое предложение по возможным территориальным уступкам со стороны Киева.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что позиция Европы «никому не интересна», так как элиты ЕС сделали ставку на «стратегическое поражение» России руками киевского режима.

    Лавров также отметил, что страны Европы провалили все шансы повлиять на урегулирование украинского кризиса с 2014 года.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 00:22 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина и Эрдогана в Ашхабаде

    Кремль анонсировал встречу Путина с лидерами Турции, Ирана, Пакистана и Ирака

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России в пятницу в Туркмении примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, и проведет двусторонние встречи с четырьмя лидерами, включая Эрдогана и Бердымухамедова.

    Владимир Путин работает в Ашхабаде, где у него запланировано участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении, сообщает РИА «Новости».

    Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, внимание будет уделено двусторонним переговорам с рядом лидеров государств. Запланирована встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Также намечены переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и президентом Ирака Латифом Рашидом.

    Наряду с этими встречами президент России побеседует с хозяином форума, президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

    Международный форум пройдет в честь Года мира и доверия. Этот год был объявлен на сессии Генассамблеи ООН по предложению Туркмении. Страна имеет нейтральный статус, который впервые был официально признан в 1995 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют о тревожном обострении ситуации и не поддаются оправданию.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Госдуме выступили против ограничения скидок на маркетплейсах
    ВСУ отправили в бой у Купянска 300 бразильцев
    Минпромторг назвал основную проблему рынка гражданских беспилотников
    Стартовали предпродажи российских электромобилей «Атом»
    Кипр объявил об открытии визовых центров в России
    Лыжница Степанова отказалась участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе
    «АвтоВАЗ» отозвал для проверки 33,5 тыс. новых Lada Granta

    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    Перейти в раздел

    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней

    Главы самых популярных партий Британии и Франции встретились, чтобы договориться о совместных действиях после взятия власти. Победа сторонников Марин Ле Пен и Найджела Фараджа на выборах кажется неотвратимой, тем более что этого теперь добиваются США. Однако России не стоит рассчитывать, будто Европа может измениться к лучшему. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    • Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации