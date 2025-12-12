Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.3 комментария
Четыре страны ЕС проголосовали за долгосрочную заморозку активов России
Reuters: Четыре страны ЕС проголосовали за долгосрочную заморозку активов России
Бельгия, Болгария, Италия и Мальта поддержали долгосрочную заморозку российских активов в ходе голосования в Совете ЕС, сообщили СМИ.
Как пишет Reuters, эти страны также подготовили отдельное заявление по вопросу дальнейшего использования этих активов, передает ТАСС.
В заявлении представители стран подчеркнули, что решение об использовании российских активов для финансирования Украины должно быть принято только на уровне саммита ЕС, который запланирован на 18–19 декабря. Таким образом, обсуждение этого вопроса переносится на декабрьский саммит.
Ранее сообщалось, что Бельгия предложила странам Евросоюза расторгнуть все действующие инвестиционные соглашения с Россией. Politico писало, что Бельгия рискует оказаться в изоляции внутри Евросоюза наряду с Венгрией, если не согласится на изъятие российских активов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву. Он назвал предложение Еврокомиссии по активам России воровством.