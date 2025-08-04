Суд запретил «Нафтогазу» исполнять решения иностранных судов против Газпрома

Суд Петербурга запретил «Нафтогазу» исполнять иностранные решения по Газпрому

Tекст: Вера Басилая

Решение о запрете исполнений любых судебных решений иностранных судов против Газпрома вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, передает РИА «Новости».

Из карточки дела следует, что иск Газпрома был удовлетворен полностью, однако резолютивная и мотивировочная части решения пока не опубликованы.

В июне суд уже применил обеспечительные меры, запретив «Нафтогазу Украины» добиваться признания и исполнения за пределами России любых судебных решений по разбирательствам с Газпромом, связанным с соглашением о транзите газа через Украину от 30 декабря 2019 года, а также касающихся имущества российской компании.

Также суд запретил инициировать новые судебные процессы против Газпрома за рубежом в рамках указанных споров.

Ранее Арбитражный суд России удовлетворил ходатайство Газпрома об увеличении неустойки для «Нафтогаза Украины». Сумма неустойки превысит 1,35 млрд долларов вместе с расходами на арбитраж.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина пытается скрыть происхождение потребляемого газа.