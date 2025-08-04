Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.0 комментариев
Суд запретил «Нафтогазу» исполнять решения иностранных судов против Газпрома
Суд Петербурга запретил «Нафтогазу» исполнять иностранные решения по Газпрому
Арбитражный суд Петербурга поддержал иск Газпрома, полностью запретив «Нафтогазу Украины» добиваться исполнения иностранных судебных решений против российской компании.
Решение о запрете исполнений любых судебных решений иностранных судов против Газпрома вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, передает РИА «Новости».
Из карточки дела следует, что иск Газпрома был удовлетворен полностью, однако резолютивная и мотивировочная части решения пока не опубликованы.
В июне суд уже применил обеспечительные меры, запретив «Нафтогазу Украины» добиваться признания и исполнения за пределами России любых судебных решений по разбирательствам с Газпромом, связанным с соглашением о транзите газа через Украину от 30 декабря 2019 года, а также касающихся имущества российской компании.
Также суд запретил инициировать новые судебные процессы против Газпрома за рубежом в рамках указанных споров.
Ранее Арбитражный суд России удовлетворил ходатайство Газпрома об увеличении неустойки для «Нафтогаза Украины». Сумма неустойки превысит 1,35 млрд долларов вместе с расходами на арбитраж.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина пытается скрыть происхождение потребляемого газа.