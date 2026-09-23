От отупления может спасти только чтение

Поезд, как и сама железная дорога, когда-то стал символом индустриальной эпохи. А движение «Книжные маяки России» вместе с РЖД и Союзом писателей России попытались превратить его в символ книжного миссионерства.

За десять дней сентября наш трехвагонный состав с несколькими десятками литераторов и экспертов в области чтения и книжного дела посетил семь городов. Путь начался в Санкт-Петербурге, дальше были Москва, Нижний Новгород, Казань, Волгоград, Ульяновск и Сочи. Это была серьезная литературная экспедиция: в каждом городе проходили фестивали, встречи со школьниками и студентами, лекции, дискуссии, круглые столы.

А главная задача третьего Книжного поезда была сформулирована так: вернуть интерес к чтению у подрастающего поколения. Именно поэтому целый вагон в поезде был отведен авторам для детей и юношества, в числе которых были Дмитрий Емец, Евгений Чеширко, Валентин Постников, Ася Лавринович, Елена Ульева, о. Григорий Григорьев и многие другие.

За неделю писатели и эксперты провели более трехсот мероприятий, в которых приняли участие около двадцати тысяч человек. Однако успех этого проекта не означает, что в книжной сфере у нас все в порядке. Выступая на официальных мероприятиях, эксперты Книжного поезда говорили и о том, что тревожит. Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Подобный «гиперцифроз», по мнению Дениса Котова, ведет к «острой литературной недостаточности».

Последствия у этого заболевания самые серьезные: поверхностное восприятие мира, эмоциональное выгорание и когнитивная перегрузка, когда человек «утопает в потоке цифровой информации, но не получает глубоких знаний, не развивает критическое мышление и не формирует устойчивые смысловые связи». Другой момент – угроза культурной идентичности. Снижение доли чтения ослабляет связь с русской классикой и лишает народ объединяющего литературного мифа. Еще один результат «гиперцифроза» – это проблемы с развитием личности. Ведь именно книги формируют целостное мировоззрение, эмпатию и способность к самоанализу и рефлексии.

Подобные наблюдения экспертов дополняются не менее грустной статистикой. Спрос на книжном рынке уверенно падает, и каждый год число покупателей в книжных магазинах уменьшается на 5-6 процентов. Но разве мало читающей стране не грозит превращение в мало думающую? Косвенные данные о том, что именно так и происходит, у нас есть. Согласно исследованиям института возрастной физиологии РАО, словарный запас современных мам составляет примерно 600–700 слов.

И это при том, что норма для взрослого человека – около 2500–3500 слов, человек с высшим образованием знает порядка 10 тыс. слов, а словарь Пушкина 24 тыс. слов. По мнению эксперта Книжного поезда Татьяны Жуковой, президента Ассоциации школьных библиотек России, сейчас «лишь каждый третий выпускник 11-х классов понимает содержание научных и литературных текстов». Это значит, что нашей стране угрожает так называемая «функциональная неграмотность» – состояние, при котором человек сохраняет базовые навыки чтения и письма, но не умеет воспринимать тексты и связно излагать свои мысли.

Что же делать? На круглых столах и пленарных заседаниях эксперты Книжного поезда говорили о необходимости «книжного наступления». Нашей стране нужны проекты по популяризации книги и чтения, нужны площадки для непосредственного общения писателей с читателями. Авторы, особенно детские, должны чаще встречаться с детьми и рассказывать о современной литературе.

Однако уже не всё зависит от энтузиастов. В свое время в Сети вирусилось видео делового завтрака российских банкиров в Давосе в 2020 году. На этом завтраке речь шла о том, что частое использование гаджетов приводит к цифровой зависимости, аутизму, ослаблению когнитивных навыков, росту суицидальных и депрессивных наклонностей. Банкиры давно уже приняли к сведению тот факт, что «читающие книги будут управлять залипающими в смартфонах». И эту тенденцию – когда богатые сознательно держатся в стороне от цифровых технологий, но при этом навязывают массам гаджетизацию, пора менять.

Сейчас, увы, неравномерный доступ к книжной культуре и нецифровому образованию уже привел к печальному перекосу, когда значительная часть подрастающего поколения движется в направлении функциональной неграмотности. При этом избранные получают хорошее образование с помощью домашних учителей и дорогих частных школ. Это приводит к ограничению возможностей развития у всех тех, кто сейчас подвергается массированному воздействию отупляющих цифровых технологий. Можно сказать, что их участь напоминает судьбу, которая ждала Незнайку на острове Дураков. Не пора ли подумать о всероссийской программе по децифровизации детства и юности?

Одним из важных пунктов этой программы должно стать возвращение чтения в школы. Сейчас школы, увы, почти не учат читать. Дети приходят в них, уже имея этот навык, и только немногие его развивают, поскольку соблазн справляться с заданиями с помощью цифры слишком велик. Система же наших экзаменов подталкивает школьников скорее действовать по образцу и запоминать, чем вникать в текст, анализировать и мыслить критически.

Дома дети также не видят здорового примера общения с книгой: их родители проводят время в соцсетях или смотрят сериалы. Поэтому на заседании экспертов Книжного поезда я предложил ввести в школах обязательные уроки чтения – вплоть до последних классов. На этих уроках школьники могли бы учиться работать с книгой, привыкать к большим текстам, приобретать навык самостоятельного чтения. Чтение текста, умение его понять и пересказать должно стать главным умением, которые дети выносят из школы.

Кстати, в некоторых странах (Польша, Австралия) педагоги уже сейчас обучают школьников чтению до последнего класса, и каждый учащийся обязан постоянно читать и отчитываться о прочитанном. Этот подход связан с пониманием: чтение – это не какой-то разовый навык, а важнейший инструмент для дальнейшего обучения.

Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели» (это выражение звучало в Книжном поезде), тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности. Тогда станет реальностью общая стратегическая цель инициатив фестивального движения «Книжные маяки России» – создать условия, чтобы 80% россиян читали в среднем не менее 12 книг в год. И сам Книжный поезд перестанет быть поездом вопиющих в цифровой пустыне.