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    23 сентября 2026, 11:30 • Экономика

    Зачем Китай тайно скупает рекордно много золота

    Зачем Китай тайно скупает рекордно много золота
    @ Mike Groll/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Китай за неполный год уже поставил рекорд по закупке золота. Причем эти официальные данные могут быть лишь вершиной айсберга. Несостыковки в отчетности говорят о сокрытии Китаем реальных объемов скупки слитков. Почему КНР переживает «золотую лихорадку» и утаивает реальные цифры?

    За первые восемь месяцев года Китай импортировал более 1000 тонн золота на 158,8 млрд долларов. Это рекордная сумму за такой период.  Для сравнения: за весь 2025 год в страну ввезли 886 тонн золота на 96,5 млрд долларов.

    Причем аналитики Goldman Sachs полагают, что Народный банк Китая приобретает, на самом деле, больше золота, чем указывает в отчетности: в мае через лондонский рынок прошло около 48 тонн, а в отчете показали только 10.

    Одновременно Китай сокращает свои вложения в американский госдолг. Пекин уже давно перестал быть крупнейшим покупателем американских гособлигаций, а в июле объем принадлежащих стране казначейских облигаций США снизился до 618 млрд долларов. Это минимум с августа 2008 года.

    «Рекордный рост импорта Китаем золота и масштабные распродажи госдолга США – это не просто совпадение, а хорошо продуманная долгосрочная стратегия. Китай последовательно распродает свой портфель гособлигаций США уже более 18 лет, начиная с кризисного 2008 года, когда авторитет госдолга США после банкротств ряда крупных американских ипотечных агентств и некоторых глобальных инвестбанков заметно пострадал», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global.

    Почему Китай начал активно скупать золото в последние несколько лет? «Это может быть связано уже не просто с диверсификацией портфеля облигаций, а с продуманной политикой сокращения доли доллара в международных резервах и заменой его на золото», – говорит Мильчакова.

    Неслучайно в прошлом году Китай открыл свое первое офшорное хранилище государственного золотого запаса на территории Гонконга. До этого золото он обычно хранил только в хранилищах Народного банка КНР. Офшорное хранилище позволит КНР осуществлять торговлю золотом за юани и национальные валюты других стран вне долларовой системы, отмечает собеседник.

    «Возможно, что Китай подстраховывается с помощью закупок золота в резервы еще и на случай, если США введут санкции против китайского Народного банка, отключив его принудительно от долларовой системы»,

    – говорит Мильчакова.

    Ажиотаж на золото имеет место быть не только со стороны центробанков (не только Китая, а многих стран), но и со стороны частных инвесторов. Они хотят отсидеться в золоте на случай очередного мирового кризиса и обесценивания валют развивающихся стран. Миру стали нужны реальные активы в виде золота и серебра, потому что драгметаллы не обесцениваются, в то время как даже доллар не застрахован от обесценения, отмечает Мильчакова.

    «С одной стороны, золото намного менее ликвидный актив, чем доллар США, не приносит процентов, в отличие от номинированных в долларах активов. Но в то же время золото – это инвестиции, проверенные столетиями, и оно не обесценивается на фоне глобальных потрясений и неблагоприятных событий в конкретной стране. То есть инвестиции в этот драгметалл обеспечивают инвестору намного большую стабильность, чем хранение сбережений в валютах, включая даже доллар США», – говорит Мильчакова.

    При этом Китай с помощью своей масштабной скупки золота уже начал даже влиять на мировые цены. Китай действительно своими действиями поддерживает рынок золота: на него приходится где-то 11% рынка, говорит Александр Винник, финансовый эксперт и предприниматель.

    «Высокий спрос толкает цены вверх. При этом еще и предложение на рынке достаточно ограниченно – не так много в мире центральных банков, способных выбросить на рынок сразу большие объемы золота, да и добыча золота в мире ведется достаточно медленными темпами. Это еще больше подстегивает цены вверх, что и произошло в 2025 году и первом квартале 2026 года», – говорит Наталья Мильчакова.

    Китай покупает больше слитков, чем показывает, чтобы не разгонять ажиотаж и не раскрывать миру полную структуру резервов,

    считает Винник.

    Между тем золотая лихорадка может продлиться еще как минимум два года – до начала 2029 года, считают глобальные инвестбанки.

    «Драйверами такого спроса называют растущее недоверие к доллару, падение цен гособлигаций США, рост госдолга США, который потенциально грозит дефолтом. Хотя пока сложно предсказать, когда и в какой момент дефолт произойдет – ведь до сих пор более половины международных резервов центральных банков мира все еще хранится в долларах США. Спрос центральных банков на золото, в том числе ряда стран «Большой семерки» и Евросоюза, останется высоким еще и по причине глобальной неопределенности и геополитических рисков», – говорит Мильчакова. Поэтому в ближайшие два года, по прогнозам глобальных инвестбанков, цены золота в 5000-6000 долларов за тройскую унцию могут быть вполне реальными.

    Интересно, что Россия, которая начала этот тренд выхода из американского госдолга и скупку золота, в 2026 году не покупает золото, а наоборот, продает его, чтобы профинансировать бюджетный дефицит.

    «К концу июля продажи золота составили около 50 тонн, а золотые резервы снизились до 2277 тонн. И вопрос для России сейчас скорее заключается в оптимальной доле золота в резервах, чем в необходимости срочно возобновлять покупки», – согласен Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал».

    «С точки зрения логики биржевого торговца фьючерсами ЦБ РФ и Минфин действуют вполне грамотно, покупая активы, когда другие их продают, и наоборот – продавая активы, когда другие бегут покупать. Внешняя конъюнктура и внутренние факторы для России складываются таким образом, что продавать золото в этом году выгоднее, чем покупать. Кроме того, Россия ранее уже значительно закупилась золотом в резервы, пока оно стоило дешевле, и переложила часть ЗВР Центробанка и значительную часть ФНБ из валют недружественных стран в драгметалл, как самый безопасный и не токсичный актив», – напоминает Мильчакова.

    «После событий 2022 года и изменения политики золотой запас России стал одним из крупнейших в мире. У нас сейчас, скорее, даже слишком большая доля металла в резервах, и у ЦБ точно нет нужды закупать еще больше», – считает Винник. Россия при этом получает в виде Китая гарантированного покупателя на наше золото.

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