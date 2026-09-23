Зачем Китай тайно скупает рекордно много золота

Tекст: Ольга Самофалова

За первые восемь месяцев года Китай импортировал более 1000 тонн золота на 158,8 млрд долларов. Это рекордная сумму за такой период. Для сравнения: за весь 2025 год в страну ввезли 886 тонн золота на 96,5 млрд долларов.

Причем аналитики Goldman Sachs полагают, что Народный банк Китая приобретает, на самом деле, больше золота, чем указывает в отчетности: в мае через лондонский рынок прошло около 48 тонн, а в отчете показали только 10.

Одновременно Китай сокращает свои вложения в американский госдолг. Пекин уже давно перестал быть крупнейшим покупателем американских гособлигаций, а в июле объем принадлежащих стране казначейских облигаций США снизился до 618 млрд долларов. Это минимум с августа 2008 года.

«Рекордный рост импорта Китаем золота и масштабные распродажи госдолга США – это не просто совпадение, а хорошо продуманная долгосрочная стратегия. Китай последовательно распродает свой портфель гособлигаций США уже более 18 лет, начиная с кризисного 2008 года, когда авторитет госдолга США после банкротств ряда крупных американских ипотечных агентств и некоторых глобальных инвестбанков заметно пострадал», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global.

Почему Китай начал активно скупать золото в последние несколько лет? «Это может быть связано уже не просто с диверсификацией портфеля облигаций, а с продуманной политикой сокращения доли доллара в международных резервах и заменой его на золото», – говорит Мильчакова.

Неслучайно в прошлом году Китай открыл свое первое офшорное хранилище государственного золотого запаса на территории Гонконга. До этого золото он обычно хранил только в хранилищах Народного банка КНР. Офшорное хранилище позволит КНР осуществлять торговлю золотом за юани и национальные валюты других стран вне долларовой системы, отмечает собеседник. «Возможно, что Китай подстраховывается с помощью закупок золота в резервы еще и на случай, если США введут санкции против китайского Народного банка, отключив его принудительно от долларовой системы», – говорит Мильчакова. Ажиотаж на золото имеет место быть не только со стороны центробанков (не только Китая, а многих стран), но и со стороны частных инвесторов. Они хотят отсидеться в золоте на случай очередного мирового кризиса и обесценивания валют развивающихся стран. Миру стали нужны реальные активы в виде золота и серебра, потому что драгметаллы не обесцениваются, в то время как даже доллар не застрахован от обесценения, отмечает Мильчакова.