Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.0 комментариев
Зачем Китай тайно скупает рекордно много золота
Китай за неполный год уже поставил рекорд по закупке золота. Причем эти официальные данные могут быть лишь вершиной айсберга. Несостыковки в отчетности говорят о сокрытии Китаем реальных объемов скупки слитков. Почему КНР переживает «золотую лихорадку» и утаивает реальные цифры?
За первые восемь месяцев года Китай импортировал более 1000 тонн золота на 158,8 млрд долларов. Это рекордная сумму за такой период. Для сравнения: за весь 2025 год в страну ввезли 886 тонн золота на 96,5 млрд долларов.
Причем аналитики Goldman Sachs полагают, что Народный банк Китая приобретает, на самом деле, больше золота, чем указывает в отчетности: в мае через лондонский рынок прошло около 48 тонн, а в отчете показали только 10.
Одновременно Китай сокращает свои вложения в американский госдолг. Пекин уже давно перестал быть крупнейшим покупателем американских гособлигаций, а в июле объем принадлежащих стране казначейских облигаций США снизился до 618 млрд долларов. Это минимум с августа 2008 года.
«Рекордный рост импорта Китаем золота и масштабные распродажи госдолга США – это не просто совпадение, а хорошо продуманная долгосрочная стратегия. Китай последовательно распродает свой портфель гособлигаций США уже более 18 лет, начиная с кризисного 2008 года, когда авторитет госдолга США после банкротств ряда крупных американских ипотечных агентств и некоторых глобальных инвестбанков заметно пострадал», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global.
Почему Китай начал активно скупать золото в последние несколько лет? «Это может быть связано уже не просто с диверсификацией портфеля облигаций, а с продуманной политикой сокращения доли доллара в международных резервах и заменой его на золото», – говорит Мильчакова.
Неслучайно в прошлом году Китай открыл свое первое офшорное хранилище государственного золотого запаса на территории Гонконга. До этого золото он обычно хранил только в хранилищах Народного банка КНР. Офшорное хранилище позволит КНР осуществлять торговлю золотом за юани и национальные валюты других стран вне долларовой системы, отмечает собеседник.
«Возможно, что Китай подстраховывается с помощью закупок золота в резервы еще и на случай, если США введут санкции против китайского Народного банка, отключив его принудительно от долларовой системы»,
– говорит Мильчакова.
Ажиотаж на золото имеет место быть не только со стороны центробанков (не только Китая, а многих стран), но и со стороны частных инвесторов. Они хотят отсидеться в золоте на случай очередного мирового кризиса и обесценивания валют развивающихся стран. Миру стали нужны реальные активы в виде золота и серебра, потому что драгметаллы не обесцениваются, в то время как даже доллар не застрахован от обесценения, отмечает Мильчакова.
«С одной стороны, золото намного менее ликвидный актив, чем доллар США, не приносит процентов, в отличие от номинированных в долларах активов. Но в то же время золото – это инвестиции, проверенные столетиями, и оно не обесценивается на фоне глобальных потрясений и неблагоприятных событий в конкретной стране. То есть инвестиции в этот драгметалл обеспечивают инвестору намного большую стабильность, чем хранение сбережений в валютах, включая даже доллар США», – говорит Мильчакова.
При этом Китай с помощью своей масштабной скупки золота уже начал даже влиять на мировые цены. Китай действительно своими действиями поддерживает рынок золота: на него приходится где-то 11% рынка, говорит Александр Винник, финансовый эксперт и предприниматель.
«Высокий спрос толкает цены вверх. При этом еще и предложение на рынке достаточно ограниченно – не так много в мире центральных банков, способных выбросить на рынок сразу большие объемы золота, да и добыча золота в мире ведется достаточно медленными темпами. Это еще больше подстегивает цены вверх, что и произошло в 2025 году и первом квартале 2026 года», – говорит Наталья Мильчакова.
Китай покупает больше слитков, чем показывает, чтобы не разгонять ажиотаж и не раскрывать миру полную структуру резервов,
считает Винник.
Между тем золотая лихорадка может продлиться еще как минимум два года – до начала 2029 года, считают глобальные инвестбанки.
«Драйверами такого спроса называют растущее недоверие к доллару, падение цен гособлигаций США, рост госдолга США, который потенциально грозит дефолтом. Хотя пока сложно предсказать, когда и в какой момент дефолт произойдет – ведь до сих пор более половины международных резервов центральных банков мира все еще хранится в долларах США. Спрос центральных банков на золото, в том числе ряда стран «Большой семерки» и Евросоюза, останется высоким еще и по причине глобальной неопределенности и геополитических рисков», – говорит Мильчакова. Поэтому в ближайшие два года, по прогнозам глобальных инвестбанков, цены золота в 5000-6000 долларов за тройскую унцию могут быть вполне реальными.
Интересно, что Россия, которая начала этот тренд выхода из американского госдолга и скупку золота, в 2026 году не покупает золото, а наоборот, продает его, чтобы профинансировать бюджетный дефицит.
«К концу июля продажи золота составили около 50 тонн, а золотые резервы снизились до 2277 тонн. И вопрос для России сейчас скорее заключается в оптимальной доле золота в резервах, чем в необходимости срочно возобновлять покупки», – согласен Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал».
- Как странам БРИКС лишить доллар уникального статуса
- Долги США толкают мир к финансовому кризису
- Центробанки возвращают золотые слитки на родину
«С точки зрения логики биржевого торговца фьючерсами ЦБ РФ и Минфин действуют вполне грамотно, покупая активы, когда другие их продают, и наоборот – продавая активы, когда другие бегут покупать. Внешняя конъюнктура и внутренние факторы для России складываются таким образом, что продавать золото в этом году выгоднее, чем покупать. Кроме того, Россия ранее уже значительно закупилась золотом в резервы, пока оно стоило дешевле, и переложила часть ЗВР Центробанка и значительную часть ФНБ из валют недружественных стран в драгметалл, как самый безопасный и не токсичный актив», – напоминает Мильчакова.
«После событий 2022 года и изменения политики золотой запас России стал одним из крупнейших в мире. У нас сейчас, скорее, даже слишком большая доля металла в резервах, и у ЦБ точно нет нужды закупать еще больше», – считает Винник. Россия при этом получает в виде Китая гарантированного покупателя на наше золото.