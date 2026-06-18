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    18 июня 2026, 11:46 • Экономика

    Центробанки возвращают золотые слитки на родину

    Центробанки возвращают золотые слитки на родину
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Даже падение цен на золото не способно остановить мировые центробанки от желания скупать драгоценный металл для своих резервов. Более того: теперь страны мира все больше слитков хранят у себя дома, а не в Лондоне и Нью-Йорке, как раньше. Почему невозможен полный отказ от зарубежных хранилищ?

    Несмотря на недавнее снижение цен на золото, вызванное конфликтом США с Ираном, мировые центробанки продолжают оставаться ключевыми покупателями драгоценного металла. Более того, они намерены увеличить свои золотые резервы в течение следующего года, показало новое исследование Всемирного совета по золоту. Золото остается для них хорошим инструментом для защиты от инфляции, геополитических потрясений и валютных рисков.

    Центральные банки закупали в среднем по 1000 тонн золота каждый год в течение последних четырех лет. Это вдвое выше, чем в прошлом десятилетии. Согласно опросу 74 центральных банков, почти девять из десяти опрошенных регуляторов ожидают роста мировых золотых резервов в следующем году, при этом 45% прогнозируют увеличение собственных запасов. Только 1% респондентов предполагает, что их резервы могут сократиться.

    Также опрос показал, что центральные банки все чаще предпочитают хранить золотые слитки внутри своих стран, а не за границей. Они отказываются от использования мировых хранилищ, таких как Банк Англии и Федеральный резервный банк Нью-Йорка.

    «Золото сильно откатилось от январских максимумов. В начале года цена поднималась выше 5400 долларов за унцию, а сейчас держится примерно в районе 4300-4370 долларов: снижение от пика составляет около 20%. Цены стали снижаться из-за более сильного доллара, ожиданий жесткой монетарной политики ФРС и частичного ухода инвесторов из защитных активов после снижения геополитической паники», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.

    Однако падение стоимости золота на фоне ближневосточного конфликта не пугает центробанки. «Наоборот, снижение цены воспринимается центробанками как стратегическая возможность для покупок. Их решение продиктовано сменой приоритетов: на первый план выходит геополитическая безопасность, а не сиюминутная выгода», – говорит главный аналитик Банка «Зенит» Марина Никишова.

    «Центробанки покупают золото не как частные инвесторы, которые смотрят на цену каждый день. Для них это резервный актив на годы вперед. Просадка цены неприятна, но она не отменяет главного: золото не зависит от обязательств конкретного государства, не может быть напечатано, не несет кредитного риска и хорошо работает в периоды санкций, войн, высокой инфляции и недоверия к валютам», – добавляет Чернов. Более того, с 2022 года цена металла сильно выросла, и даже после последней коррекции золото остается существенно дороже уровней прошлых лет, добавляет эксперт.

    Но хранить все резервы только в золоте тоже невыгодно. Какие минусы есть у металла? «Золото не приносит процентов, в отличие от облигаций. Его хранение и перевозка стоят денег. При резком росте цены есть риск купить слишком дорого. И если страна держит слишком большую долю резервов в золоте, она теряет гибкость, так как для расчетов, валютных интервенций или поддержки бюджета все равно нужны ликвидные валюты и инструменты денежного рынка», – поясняет Чернов.

    Интересен тренд, когда резко выросло число банков, хранящих золото внутри страны, а не в Лондоне или Нью-Йорке.

    «До 2022 года хранить золото в Лондоне или Нью-Йорке было стандартом из-за ликвидности и доверия. Теперь стратегия меняется.

    Центробанки забирают золото на родину, потому что заморозка 300 млрд долларов резервов РФ показала, что активы за границей – это не гарантия, а политический риск», – говорит Никишова.

    Но хранить все золото у себя тоже нехорошо с точки зрения регулятора – его так быстро, как юань, не продашь. «Часть запасов оставляют в Лондоне, Нью-Йорке, Банке международных расчетов или других финансовых центрах, потому что там проще быстро проводить сделки, использовать металл как залог, менять его на валютную ликвидность и работать через развитую инфраструктуру рынка. Поэтому сейчас тренд не столько в полном вывозе золота домой, сколько в диверсификации, то есть часть остается внутри страны, но часть все равно в разных зарубежных хранилищах», – говорит Чернов.

    Россия, правда, выбивается из общемирового тренда. Именно РФ в 2014 году начала этот скупку золота в резервы в больших объемах. Но в последние годы Москва не скупает золото и даже продает его, чтобы закрывать дефицит бюджета, который образуется из-за падения нефтегазовых доходов и высоких расходов, говорит Никишова. С середины 2025 года Минфин начал распродавать активы из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В январе 2026 года продажи юаня и золота из ФНБ достигли рекордных 244,4 млрд рублей. Они пошли на компенсацию выпадающих доходов бюджета.

    По словам Никишовой, падение цен технически создает благоприятное окно для покупки золота, но политически и экономически ЦБ РФ не может этого сделать, потому что в первом квартале 2026 года дефицит бюджета достиг 4,6-5,9 трлн рублей. И даже перекрытие Ормуза и рост цен на нефть в последние три-четыре месяца не помогли. Нефтегазовые доходы бюджета сильно выросли, но дефицит бюджета сохраняется.

    «Идея пополнить резервы скупкой золота логична, но сейчас наше государство решает другую задачу — выживание бюджета здесь и сейчас, а не стратегическое накопление»,

    – говорит Никишова.

    Кроме того, у России и так очень высокая доля золота в резервах, добавляет Чернов. По данным Банка России, на 1 июня 2026 года стоимость монетарного золота в международных резервах составляла около 326 млрд долларов при общем объеме резервов около 747 млрд долларов. «Золото уже занимает очень заметную часть резервной подушки. Поэтому я бы не говорил, что России срочно нужно агрессивно скупать золото по любой цене. Пополнять резервы золотом логично, особенно с учетом санкций и наличия собственной добычи, но делать это лучше постепенно и в рамках бюджетного правила, когда есть дополнительные нефтегазовые доходы», – считает Чернов.

    Прогнозы аналитиков по золоту довольно оптимистичные: во втором полугодии оно снова начнет расти. Так, J.P. Morgan ждет в среднем 6 тыс. долларов за унцию в четвертом квартале 2026 года с потенциалом роста до 6,3 тыс. долларов в 2027 году, с потенциалом роста до $6,300 в 2027 году. Аналитики State Street в базовом сценарии ждут 4,75-5,5 тыс. долларов к концу 2026 года. В UBS целевой уровень на конец 2026 года – около 6,2 тыс. долларов.

    «До конца года я бы ждал высокой волатильности. Если ФРС будет жесткой, доллар останется сильным, а геополитика немного успокоится, золото может еще какое-то время торговаться ниже январских пиков. Но долгосрочная картина для золота остается сильной: центробанки продолжают покупать металл, госдолг в мире высокий, валютные риски никуда не ушли, а геополитика остается нестабильной. Поэтому в базовом сценарии золото может остаться дорогим активом, но без гарантии быстрого возврата к максимумам. На горизонте нескольких лет спрос центробанков и желание стран держать более независимые резервы будут поддерживать цену», – заключает Чернов.

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