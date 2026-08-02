  • Новость часаВКС России разбомбили пункты управления БПЛА под Харьковом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европу шантажируют нашествием африканцев
    Финский политик объяснил стремление властей Финляндии к войне с Россией
    Эксперт объяснил важность ударов по мосту близ Одессы
    Fars: Иран не откроет Ормузский пролив
    Минобороны: Российские БПЛА поразили сухогрузы с оружием ВСУ
    ВМС Италии перехватили нефтяной танкер под предлогом санкций Евросоюза
    Минобороны: Российские дроны уничтожили АЗС в Краматорске
    Эксперт рассказал о последствиях обмеления рек для Европы и Украины
    Президент Армении переназначил Пашиняна на должность премьер-министра
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Смертная казнь – кровь на руках каждого

    Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.

    32 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Как Польша получила Западную Украину, а потом ее потеряла

    Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

    28 комментариев
    2 августа 2026, 20:43 • Новости дня

    ВМС Италии перехватили нефтяной танкер под предлогом санкций Евросоюза

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-морские силы Италии остановили судно под флагом Камеруна у острова Пантеллерия для выяснения происхождения перевозимой нефти.

    Итальянские моряки высадились с вертолета на борт судна, шедшего под камерунским флагом, передает РИА «Новости». Операция проводилась для контроля соблюдения ограничений Европейского союза.

    В заявлении министерства обороны страны отмечается: «Этим утром второго августа патрульный корабль ближней морской зоны типа «Паоло Эмилио Таон ди Ревель» провел проверку нефтяного танкера, который попадает под санкции Европейского союза, для того, чтобы подтвердить его происхождение».

    Военные перехватили объект вблизи острова Пантеллерия. Сейчас специалисты анализируют всю собранную на борту документацию и информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать иностранные танкеры в Средиземном море.

    В конце того же месяца президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о перехвате шедшего под флагом Камеруна судна Deliver.

    Немногим ранее британские военные остановили в проливе Ла-Манш камерунский нефтяной танкер Smyrtos.

    2 августа 2026, 01:34 • Новости дня
    Стали известны подробности взрыва в центре Москвы

    «Коммерсантъ»: Бомбу в Москве подорвали дистанционно

    Стали известны подробности взрыва в центре Москвы
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Женщина, которая, предположительно, принесла коробку с бомбой, сработавшей в центре Москвы, скорее всего, не знала о содержимом, пишет «Коммерсантъ».

    Взрыв произошел рядом с частным мероприятием на веранде итальянского ресторана Balzi Rossi. Вечеринка тщательно охранялась, и именно это, по предварительной оценке, позволило избежать большего числа жертв, пишет «Коммерсантъ».

    Издание сообщает, что открыто уголовное дело по статье о теракте.

    По одной из версий, на подходе к ресторану охранник остановил женщину-курьера с коробкой для гостей. Она заявила, что несет подарок, но охранник решил досмотреть посылку, в этот момент прогремел взрыв.

    Предполагается, что бомбу привели в действие дистанционно, а курьер, скорее всего, не знала о содержимом.

    Мощность заряда была эквивалентна килограмму тротила, устройство было начинено металлическими шариками.

    «Курьера буквально разорвало на части, ее руку нашли на дороге в 15 метрах от места подрыва», – пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре столицы в ресторане Balzi Rossi на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади прогремел взрыв. НАК сообщил, что сработало самодельное взрывное устройство.

    Погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший ее охранник и посетитель ресторана. В результате взрыва 21 человек получил ранения различной степени тяжести.

    Комментарии (7)
    2 августа 2026, 13:01 • Новости дня
    Эксперт объяснил важность ударов по мосту близ Одессы

    Эксперт Онуфриенко: Удары по мосту в Затоке ведут к ухудшению снабжения ВСУ на южных направлениях

    Эксперт объяснил важность ударов по мосту близ Одессы
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Вывод из строя моста в Затоке приведет к ухудшению снабжения южной группировки войск ВСУ. Российские удары по этому объекту ведут к недополучению оружия и боеприпасов подразделениями на Херсонском, Днепропетровском и ряде других направлений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы нанесли комбинированный удар в зоне СВО.

    «Мост в Затоке крайне важен для обеспечения украинских вооруженных сил. Через него Украина перемещает грузы, доставляемые в дунайские порты Измаил и Рени из-за границы в интересах ВСУ. Причем импортируются не только запчасти для военной техники и боеприпасы, но также автомобили, квадроциклы, средства связи, бронежилеты, тактическое и медицинское снаряжение», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Эксперт уточнил: по очень приблизительным оценкам, по этому мосту доставляется около 20% грузов от общего объема обеспечения ВСУ. «Объект уже не носит критического значения для украинской армии. Украина проложила дополнительные пути в объезд Днестровского лимана. Тем не менее альтернативные маршруты предполагают большее плечо доставки, а значит, задержку снабжения фронтовых подразделений», – указал он.

    Кроме того, продолжил он, каждая лишняя сотня километров для украинского железнодорожного состава означает повышение рисков поражения российскими ракетами и БПЛА. «Не нужно сбрасывать со счетов и изношенность транспорта, для которого дополнительно пройденное расстояние увеличивает вероятность поломки. Таким образом, повреждение моста в Затоке скажется на снабжении южной группировки войск ВСУ, подразделений, находящихся на нескольких направлениях – от Херсонского до Днепропетровского», –  продолжил спикер.

    Ранее в ряде Telegram-каналов появились неофициальные сообщения о нанесении комбинированного удара ВС России по мосту в населенном пункте Затока Одесской области, а также о поражении находящейся рядом электроподстанции. ВС России длительное время предпринимают усилия по уничтожению данной переправы. В частности, об очередных ударах по данному мосту сообщалось в начале июня 2026 года.

    В официальном канале Минобороны в Max сообщается, что оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение «объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ». Также были атакованы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, с какой целью российские войска продолжают расширять буферную зону в Харьковской области, а также объясняла стратегию Москвы по последовательной и целенаправленной ликвидации морской инфраструктуры Украины.

    Комментарии (13)
    2 августа 2026, 12:30 • Видео
    Океания ударила России в спину

    Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    Комментарии (0)
    1 августа 2026, 23:20 • Новости дня
    НАК: Охранник помешал женщине пронести бомбу в ресторан в Москве
    НАК: Охранник помешал женщине пронести бомбу в ресторан в Москве
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    При подрыве взрывного устройства в Москве погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший подозреваемую охранник и посетитель ресторана, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

    Взрыв произошел в 19.55 мск, передает ТАСС.

    «Произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей», – сказано в сообщении НАК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв и начался пожар.

    Позже стало известно, что при взрыве около летнего кафе погибли три человека и 15 получили ранения.

    НАК сообщил, что сработало самодельное взрывное устройство.

    Комментарии (15)
    2 августа 2026, 10:02 • Новости дня
    Герой России Головин: ЕР продолжит совершенствовать поддержку участников СВО
    Герой России Головин: ЕР продолжит совершенствовать поддержку участников СВО
    @ Арина Антонова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Поддержка участников СВО должна сопровождать бойцов на всех этапах возвращения к мирной жизни – от реабилитации до трудоустройства, сказал газете ВЗГЛЯД Герой России Владислав Головин. По его словам, «Единая Россия» сформировала законодательную основу этой работы и продолжает совершенствовать действующие меры помощи. 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск.

    «Доблесть Воздушно-десантных войск всегда подтверждается делами. Быть ударной силой на самых сложных участках боевых действий, захватывать и удерживать ключевые объекты, выбивать врага даже тогда, когда, казалось бы, уже не осталось сил, – именно в этом заключается специфика ВДВ», – сказал Герой России Владислав Головин, член Высшего совета ЕР, начальник Главного штаба «Юнармии».

    По его словам, пять лет службы в ВДВ научили его не только серьезной физической подготовке, но и умению действовать слаженно в стрессовых ситуациях, брать на себя ответственность и никогда не сдаваться. «Тот, кто носит или когда-либо носил голубые погоны с десантными эмблемами, всю жизнь будет с гордостью произносить слова Василия Маргелова: «Я – десантник!», – напомнил он.

    Отдельно Головин остановился на вопросах поддержки участников специальной военной операции. По его словам, после возвращения с фронта бойцы неизбежно сталкиваются с физическими и психологическими вызовами, поэтому государственная помощь в этот период имеет принципиальное значение.

    «После ранения я сам проходил этапы реабилитации, получал медицинскую помощь, а затем прошел обучение по программе «Время героев». Сегодня я применяю этот опыт, занимаясь военно-патриотическим воспитанием молодого поколения», – рассказал собеседник.

    По его оценке, одним из наиболее эффективных институтов поддержки стал фонд «Защитники Отечества», который комплексно помогает ветеранам с оформлением документов, реабилитацией и трудоустройством. Важную роль, по словам Головина, играют и кадровая программа «Время героев», а также ее региональные аналоги, которые готовят участников СВО к работе на руководящих должностях.

    Особое внимание этим вопросам уделяет «Единая Россия», подчеркнул Головин. «В 2024 году в Народной программе партии появился отдельный блок, посвященный поддержке участников СВО и членов их семей. Кроме того, действует партийный проект «Моя карьера с Единой Россией», который помогает человеку пройти весь путь адаптации – от профориентации и переобучения до сопровождения на новом рабочем месте. Но главная задача сейчас – обеспечить, чтобы помощь доходила до каждого, независимо от того, в каком уголке страны живет боец или его семья», – отметил он.

    По словам Головина, за последнее время при участии «Единой России» на федеральном уровне принято множество законов, касающихся поддержки ветеранов специальной военной операции. Речь идет о системных решениях в сфере медицинских и социальных гарантий, трудоустройства и жилищного обеспечения, которые стали основой для оказания адресной помощи.

    Вместе с тем, считает он, ряд направлений требует дополнительного внимания. «Во-первых, это адаптация среды, например механизм обмена жильем для ветеранов с ограниченными возможностями здоровья, чтобы квартиры на верхних этажах можно было обменивать на аналогичные на первых этажах в том же районе. Во-вторых, профессиональная переподготовка под конкретные гражданские специальности. В-третьих, поддержка семей: вопросы образования детей, доступа родственников к медицинским и социальным услугам также должны оставаться в фокусе», – пояснил Головин.

    «Со стороны «Единой России» в планах – масштабировать уже запущенные инициативы, развивать региональные проекты, в том числе проект по трудоустройству «Работа для СВОих», а также продолжать работу над законодательными инициативами. При этом все новые меры должны рождаться из запросов самих ветеранов и их близких, поэтому мы активно проводим встречи и собираем обращения на местах», – заключил Головин.

    2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Праздник ведет свою историю с 1930 года. Традиционно в День ВДВ по всей стране проходят торжественные мероприятия, показательные выступления десантников, концерты и патриотические акции. Во многих городах также организуются встречи ветеранов и действующих военнослужащих Воздушно-десантных войск.

    Напомним, в Народную программу «Единой России» вошло почти 3 млн предложений. По словам главы партии Дмитрий Медведева, это превышает аналогичный показатель 2021 года.

    Комментарии (0)
    1 августа 2026, 21:48 • Новости дня
    При взрыве на складах боеприпасов ликвидированы не менее 20 элитных военных ВСУ

    При взрыве склада боеприпасов погибли не менее 20 элитных военных ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва на складах боеприпасов украинских сил специальных операций (ССО) на военном объекте в Хмельницкой области погибли не менее 20 военнослужащих элитного подразделения ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовые структуры подтвердили поражение арсенала украинских сил специальных операций, передает ТАСС.

    «В результате вчерашнего взрыва на складах боеприпасов украинских ССО было уничтожено не менее 20 националистов из элитного подразделения ВСУ», – сообщил собеседник агентства.

    Доставка снарядов на объект продолжалась несколько дней. Детонация произошла на следующие сутки после их временного размещения в одном из промышленных помещений на территории Хмельницкой области.

    На фоне инцидента сотрудники внутренней безопасности из Киева задержали руководителя местного управления СБУ Алексея Прокопенко. Следователи проводят обыски по подозрению в коррупции и выясняют возможную причастность чиновника к диверсии на уничтоженном складе.

    Накануне на полигоне украинских сил специальных операций в Хмельницком произошел мощный взрыв.

    После этого инцидента Генпрокуратура Украины заявила о пропаже без вести нескольких бойцов спецназа.

    Комментарии (4)
    2 августа 2026, 17:35 • Новости дня
    Финский политик объяснил стремление властей Финляндии к войне с Россией
    Финский политик объяснил стремление властей Финляндии к войне с Россией
    @ Hannu Hakkinen/Wikipedia

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящие круги Финляндии рассматривают вооруженный конфликт как возможность избежать наказания за антиконституционные решения, принятые при вступлении страны в НАТО, заявил бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен.

    Политики в Хельсинки стремятся спровоцировать конфликт с Москвой из-за боязни наказания за антиконституционные действия, передает РИА «Новости». Об этом сообщил основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен, недавно переехавший в Российскую Федерацию.

    «Все, что связано с ЕС, вступлением в НАТО, – все это было сделано незаконно, в обход конституции... Сейчас финская элита боится, что им придется отвечать за все это, и потому они даже хотят войны, чтобы с помощью нее уйти от ответственности», – заявил бывший парламентарий.

    Спикер добавил, что соседним странам необходимо восстанавливать двусторонние связи, однако предварительно властям республики придется признать свои политические провалы. Туртиайнен заседал в парламенте с 2019 по 2023 год, а в конце 2025 года вместе с супругой получил статус беженца в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший финский депутат заявил об использовании западными странами воздушного пространства Финляндии для атак на Россию.

    Ранее политик назвал закрытие границы с Москвой настоящей катастрофой для финской экономики.

    В конце прошлого года Ано Туртиайнен вместе с супругой получили статус беженцев на территории Российской Федерации.

    Комментарии (0)
    2 августа 2026, 10:55 • Новости дня
    Президент Армении принял отставку правительства во главе с Пашиняном

    Президент Армении Хачатурян принял отставку правительства во главе с Пашиняном

    Президент Армении принял отставку правительства во главе с Пашиняном
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил уход в отставку кабмина во главе с Николом Пашиняном.

    Соответствующий документ был подписан в первый день работы Национального собрания нового созыва, передает РИА «Новости».

    «Принять отставку правительства Республики Армения», – отмечается в указе, опубликованном на официальном сайте главы государства.

    Согласно положениям армянской конституции, в день начала первой сессии парламента правительство обязано подать прошение о сложении полномочий. После этого президент должен незамедлительно назначить премьер-министром кандидата от парламентского большинства, что означает возвращение Никола Пашиняна на пост главы правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о победе своей политической силы на парламентских выборах.

    При этом партия «Гражданский договор» не набрала необходимые 50% голосов для формирования конституционного большинства.

    Комментарии (9)
    1 августа 2026, 23:24 • Новости дня
    В результате взрыва в ресторане в центре Москвы пострадал 21 человек
    В результате взрыва в ресторане в центре Москвы пострадал 21 человек
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате взрыва в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы пострадал 21 человек, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

    «21 человек получил ранения различной степени тяжести», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв, после этого начался пожар.

    В результате взрыва погибли три человека.

    НАК сообщил, что погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший подозреваемую охранник и посетитель ресторана.

    Комментарии (5)
    2 августа 2026, 16:20 • Новости дня
    Эксперт рассказал о последствиях обмеления рек для Европы и Украины

    Эксперт Анпилогов: Европа будет вынуждена переходить с атомной на газовую и угольную генерации

    Эксперт рассказал о последствиях обмеления рек для Европы и Украины
    @ Daniel Kiss/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Снижение уровня воды в европейских реках и повышение температуры прудов-охладителей заставят Европу останавливать АЭС и переходить на более дорогие газ, нефть или даже угольную генерацию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в Венгрии заявили о предстоящей полной остановке АЭС «Пакш».

    «Власти Венгрии, Румынии, Франции и других стран Европы вынуждены временно останавливать АЭС, а также снижать мощность ядерных реакторов из-за уменьшения воды в европейских реках ниже проектного уровня. Помимо этого, поднимается температура самих прудов-охладителей», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Спикер напомнил про планирующуюся остановку единственной в Венгрии АЭС «Пакш», реакторов румынской АЭС «Чернаводэ», а также французских АЭС «Гольфеш», «Бюже» и «Шо». «К такой ситуации привела совокупность естественных причин и изменения климата из-за антропогенного влияния», – продолжил собеседник.

    «Кроме очевидных последствий воздействия человека на экологию, хочу напомнить про менее заметные. Массовая установка морских ветровых турбин создает трудности для фундаментального западного переноса воздушных масс. В итоге меняется перераспределение тепла и влаги в целых макрорегионах. Последствия этих процессов в полной мере ощущает на себе Европа», – объяснил эксперт.

    Помимо снижения КПД работы АЭС обмеление рек влечет падение выработки гидроэлектростанций, указал он. «Нельзя сказать, что в итоге Европа останется без электричества. Страны будут переходить на более дорогие газ, нефть или даже угольную генерацию. Это ударит по карманам в том числе простых граждан и нанесет серьезный урон экологии. Кроме того, европейским операторам нужно будет балансировать энергосистемы меньшим количеством резервных мощностей», – заметил спикер.

    «Что касается «Пакш», то Венгрия в последнее время была крупнейшим поставщиком электроэнергии на Украину. За счет помощи Будапешта балансировались пиковые значения украинской энергосистемы. Теперь же Киев будет вынужден тратить дополнительные средства на закупку электроэнергии из-за рубежа», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что атомная электростанция «Пакш» будет впервые полностью отключена после 44 лет непрерывной работы из-за критически низкого уровня воды в Дунае.

    Мадьяр также отметил, что из-за продолжающегося обмеления реки выработка энергии на станции уже была существенно сокращена. В настоящее время АЭС производит лишь 240 МВт·ч вместо плановых 2000 МВт·ч.

    В свою очередь, в Бухаресте начали изучать возможность изменения течения реки для обеспечения работы АЭС «Чернаводэ». «ВМС Румынии проводят гидрографические исследования в речном секторе между 345-м и 346-м километрами Дуная, в районе слияния рукавов Бала и Старый Дунай», – сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

    Правительство объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электричества на фоне засухи. Уровень воды в реке критически упал, что привело к остановке одного из двух реакторов станции.

    Комментарии (4)
    1 августа 2026, 23:13 • Новости дня
    В ресторане в Москве сработало самодельное взрывное устройство
    В ресторане в Москве сработало самодельное взрывное устройство
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В столичном ресторане на Кудринской площади сработало самодельное взрывное устройство, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

    «Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщает, что 1 августа 2026 года в 19.55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане Balzi Rossi на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв.

    В результате взрыва три человека погибли, 15 получили ранения различной степени тяжести.

    Комментарии (2)
    2 августа 2026, 09:57 • Новости дня
    Отказ пригласить католикоса вызвал скандал в парламенте Армении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первое заседание парламента Армении 9-го созыва началось со скандала, поскольку впервые в истории на него не был приглашен католикос всех армян, что вызвало недовольство оппозиции. Заседание транслируется на YouТube-канале парламента.

    Старт работы нового законодательного органа страны прошел в напряженной обстановке, передает ТАСС. Впервые в истории на церемонию открытия не был приглашен духовный лидер Армянской церкви, что вызвало бурную реакцию присутствующих.

    «Где католикос?» – начали выкрикивать с места несколько представителей оппозиции, после чего началась словесная перепалка. Возникший конфликт потребовал вмешательства председательствующего старейшего депутата Князя Гасанова.

    Он пригрозил нарушителям спокойствия вынесением предупреждения, отметив, что при повторном нарушении будут применены иные меры. После этого заявления парламентарии успокоились и принесли депутатскую клятву. Заседание транслируется на официальном YouТube-канале парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал отставки католикоса всех армян Гарегина II.

    Позже Следственный комитет страны возбудил уголовное дело из-за призывов священнослужителей к антиправительственным митингам.

    Весной текущего года власти запретили духовному лидеру выезд в Грузию на похороны католикоса-патриарха Илии II.

    Комментарии (9)
    2 августа 2026, 13:11 • Новости дня
    Fars: Иран не откроет Ормузский пролив
    Fars: Иран не откроет Ормузский пролив
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран продолжит блокировать судоходство в Ормузском проливе из-за враждебных действий США, категорически отвергнув слухи о возможном компромиссе при посредничестве Катара, сообщили СМИ.

    Как пишет Fars со ссылкой на источник в иранской переговорной команде, представитель иранской переговорной группы категорически опроверг наличие любых тайных или явных договоренностей по разблокировке маршрута. Комментируя ситуацию, чиновник заявил: «США продолжают свои враждебные действия», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Оман выступил с инициативой создания совместного механизма управления судоходством в Ормузском проливе.

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута акватории.

    Тегеран отказался выдавать разрешения на транзит до полного прекращения американских атак.

    Комментарии (3)
    2 августа 2026, 05:30 • Новости дня
    RPP: Туристы из Европы летели на разбившемся в Перу самолете

    Tекст: Антон Антонов

    На плато Наска в южной части Перу разбился самолет, на борту которого находились туристы из Испании, Италии и Германии, сообщило радио RPP со ссылкой на источники.

    По данным радиостанции, на борту находились граждане европейских стран, совершавшие обзорный полет над знаменитыми геоглифами, передает РИА «Новости» со ссылкой на радио RPP.

    «11 из 13 жертв были иностранными туристами: семь итальянцев, два немца и два испанца. Другие две жертвы – экипаж самолета перуанской национальности», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате крушения самолета в провинции Наска в Перу погибли 11 пассажиров и два пилота.

    Накануне полеты над линиями Наска были приостановлены из-за сильного ветра.

    Комментарии (3)
    2 августа 2026, 10:35 • Новости дня
    В Башкирии отразили массированную атаку беспилотников на предприятия
    В Башкирии отразили массированную атаку беспилотников на предприятия
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    При отражении массированного налета на промышленные предприятия Башкирии были сбиты 25 ударных дронов, обошлось без пострадавших, сообщил глава республики Радий Хабиров.

    «Отразили еще одну массированную атаку беспилотников на предприятия республики... сбиты 25 БПЛА. Пострадавших нет», – написал Хабиров в канале на платформе Max.

    При этом один из перехваченных аппаратов упал на территорию промышленной зоны в Уфе, что привело к возгоранию. В настоящее время на месте падения обломков работают экстренные службы. Специалисты оперативно приступили к ликвидации огня и устранению последствий инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне специалисты ликвидировали задымление на территории уфимской промзоны после падения обломков сбитого беспилотника.

    В середине июля украинские дроны атаковали промышленную зону города Салават в Башкирии.

    В конце июня фрагменты уничтоженного аппарата рухнули в промышленной зоне Уфы без последствий для технологических процессов.

    Комментарии (13)
    2 августа 2026, 12:37 • Новости дня
    ВС России поразили используемые в интересах ВСУ логистические центры Украины
    ВС России поразили используемые в интересах ВСУ логистические центры Украины
    @ пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия нанесла массированные удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, а также логистическим центрам украинских сил, сообщили в Минобороны РФ.

    «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах», – заявили в ведомстве в Max.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактические позиции, поразив силы нескольких бригад противника в Сумской и Харьковской областях. Потери украинской стороны на этих направлениях составили более 240 человек личного состава, а также значительное количество техники, включая артиллерийские орудия и станции радиоэлектронной борьбы.

    Группировки «Запад», «Юг» и «Центр» также заняли более выгодные рубежи в Донецкой народной республике. Совокупные потери противника в зоне ответственности этих подразделений превысили 790 военнослужащих. Уничтожены десятки единиц автомобильной и бронированной техники, а также реактивные системы залпового огня.

    «Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новониколаевка, Дружковка, Новогришино, Доброполье, Белозерское, Андреевка, Нововодяное, Рубежное, Водянское и Анновка в ДНР и Новоподгородное в Днепропетровской области», – сообщили в Минобороны.

    На Запорожском и Херсонском направлениях войска группировок «Восток» и «Днепр» продолжили продвижение, нанеся поражение штурмовым и механизированным бригадам ВСУ.

    Как указали в ведомстве, средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 195 419 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 400 танков и других боевых бронированных машин, 1768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 991 орудие полевой артиллерии и миномет, 68 114 единиц специальной военной автомобильной техники», – уточнили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные нанесли массированный удар по логистическим центрам в Киеве.

    Несколькими днями ранее армия России поразила цеха производства беспилотников большой дальности.

    В конце июля Вооруженные силы РФ атаковали украинские предприятия военно-промышленного комплекса.

    Комментарии (2)
    Главное
    Белоруссия решила создать десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной
    Ребенок погиб при ударе украинского беспилотника под Белгородом
    На Украине введены ограничения на продажу дизельного топлива
    Американские военные перехватили десятки судов в рамках блокады Ирана
    На Украине сократили список оснований для отсрочки от мобилизации
    Минэнерго Молдавии призвало граждан сократить потребление электроэнергии
    Администрация Запорожской АЭС проинформировала МАГАТЭ об ударе беспилотника ВСУ

    Удары Украины по Казахстану добивают молдавских аграриев

    Молдавия опасается серьезного топливного кризиса из-за остановки поставок казахстанской нефти на фоне непрекращающихся ударов Украины по экспортной инфраструктуре КТК. Даже требование США прекратить бить по нефти Казахстана не сработало. Молдавские фермеры уже испытывают нехватку дизтоплива, причем в самый ответственный момент сбора урожая. Среди пострадавших из-за украинских атак также Румыния и Болгария. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает новую точку давления в Сумской области

    Российские войска освободили в Сумской области села Могрица и Малая Слободка. Это событие особо отметил министр обороны Андрей Белоусов, заявив о появлении новых стратегических перспектив для дальнейшего развития успехов на этом направлении. Какие возможности дает контроль над населенными пунктами и куда теперь сместится фокус удара российских сил? Подробности

    Перейти в раздел

    Кишинев готовится к демонтажу автономии Гагаузии

    Парламент Молдавии приступил к реформе избирательной системы Гагаузии, изменив правила формирования Народного собрания автономии и ужесточив требования к кандидатам. В Комрате расценивают эти шаги как очередную попытку Кишинева ограничить самостоятельность региона. Не станет ли нынешняя реформа началом демонтажа особого статуса Гагаузии? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

    • Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы

      Рождество Николая Чудотворца в 2026 году православные верующие отметят во вторник, 11 августа. В церковном календаре этот день посвящен рождению святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых; также 11 августа совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых. Рассказываем, что означает праздник Рождества Николая Чудотворца, почему его отмечают 11 августа, о чем молятся святителю Николаю, что можно и нельзя делать в этот день и какие народные приметы связаны с Николой Осенним.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации