При атаке БПЛА в Белгородской области пострадали мужчина и 16-летний юноша

Tекст: Антон Антонов

«В городе Короче беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект. Предварительно, пострадали два человека, среди которых ребёнок», – говорится в сообщении оперативного штаба в «Максе».

Мужчина получил множественные ссадины лица, живота и спины. Бригада скорой помощи доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода. Второго раненого, 16-летнего подростка с предварительным диагнозом «акубаротравма», везут на обследование в детскую областную клиническую больницу.

В результате атаки БПЛА повреждения получили здание, оборудование и четыре легковых автомобиля. Одна из машин загорелась, однако возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на детскую площадку в Валуйском округе один ребенок получил смертельные травмы, еще двое пострадали.

В результате ракетного удара по сельскохозяйственному предприятию в Грайворонском округе Белгородской области пострадали четыре человека.

При обстреле ВСУ сельхозпредприятия в Белгородской области погибли три человека.