Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.33 комментария
При атаке БПЛА в Белгородской области пострадали мужчина и 16-летний юноша
Украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по коммерческому объекту в белгородском городе Короча, пострадали два человека, сообщил оперштаб Белгородской области.
«В городе Короче беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект. Предварительно, пострадали два человека, среди которых ребёнок», – говорится в сообщении оперативного штаба в «Максе».
Мужчина получил множественные ссадины лица, живота и спины. Бригада скорой помощи доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода. Второго раненого, 16-летнего подростка с предварительным диагнозом «акубаротравма», везут на обследование в детскую областную клиническую больницу.
В результате атаки БПЛА повреждения получили здание, оборудование и четыре легковых автомобиля. Одна из машин загорелась, однако возгорание удалось оперативно ликвидировать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на детскую площадку в Валуйском округе один ребенок получил смертельные травмы, еще двое пострадали.
В результате ракетного удара по сельскохозяйственному предприятию в Грайворонском округе Белгородской области пострадали четыре человека.
При обстреле ВСУ сельхозпредприятия в Белгородской области погибли три человека.