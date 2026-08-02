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    Европу шантажируют нашествием африканцев
    Финский политик объяснил стремление властей Финляндии к войне с Россией
    Эксперт объяснил важность ударов по мосту близ Одессы
    Fars: Иран не откроет Ормузский пролив
    Минобороны: Российские БПЛА поразили сухогрузы с оружием ВСУ
    ВМС Италии перехватили нефтяной танкер под предлогом санкций Евросоюза
    Минобороны: Российские дроны уничтожили АЗС в Краматорске
    Эксперт рассказал о последствиях обмеления рек для Европы и Украины
    Мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК в Одессе
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Смертная казнь – кровь на руках каждого

    Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.

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    Олег Хавич Олег Хавич Как Польша получила Западную Украину, а потом ее потеряла

    Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

    28 комментариев
    2 августа 2026, 22:26 • Новости дня

    Мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам районного ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), ранил четырех человек, сообщают украинские СМИ.

    «В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК, его квартиру штурмуют», – пишут украинские СМИ.

    Сообщается, что мужчина выбежал из дома и начал стрелять из пистолета по сотрудникам Овидиопольского районного ТЦК, которые проводили мобилизацию. Ранения получили четыре человека. У 25-летнего сотрудника ТЦК зафиксировано огнестрельное ранение спины в области легких, он госпитализирован, передает РИА «Новости».

    Еще трое сотрудников с огнестрельными ранениями самостоятельно обратились за медицинской помощью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине идет новая волна насильственной мобилизации на фоне провала реформы ТЦК.

    Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе силового бунта из-за принудительной мобилизации.

    В Одесской области двое сотрудников территориального центра комплектования получили ножевые ранения во время проверки документов.

    2 августа 2026, 13:01 • Новости дня
    Эксперт объяснил важность ударов по мосту близ Одессы

    Эксперт Онуфриенко: Удары по мосту в Затоке ведут к ухудшению снабжения ВСУ на южных направлениях

    Эксперт объяснил важность ударов по мосту близ Одессы
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Вывод из строя моста в Затоке приведет к ухудшению снабжения южной группировки войск ВСУ. Российские удары по этому объекту ведут к недополучению оружия и боеприпасов подразделениями на Херсонском, Днепропетровском и ряде других направлений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы нанесли комбинированный удар в зоне СВО.

    «Мост в Затоке крайне важен для обеспечения украинских вооруженных сил. Через него Украина перемещает грузы, доставляемые в дунайские порты Измаил и Рени из-за границы в интересах ВСУ. Причем импортируются не только запчасти для военной техники и боеприпасы, но также автомобили, квадроциклы, средства связи, бронежилеты, тактическое и медицинское снаряжение», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Эксперт уточнил: по очень приблизительным оценкам, по этому мосту доставляется около 20% грузов от общего объема обеспечения ВСУ. «Объект уже не носит критического значения для украинской армии. Украина проложила дополнительные пути в объезд Днестровского лимана. Тем не менее альтернативные маршруты предполагают большее плечо доставки, а значит, задержку снабжения фронтовых подразделений», – указал он.

    Кроме того, продолжил он, каждая лишняя сотня километров для украинского железнодорожного состава означает повышение рисков поражения российскими ракетами и БПЛА. «Не нужно сбрасывать со счетов и изношенность транспорта, для которого дополнительно пройденное расстояние увеличивает вероятность поломки. Таким образом, повреждение моста в Затоке скажется на снабжении южной группировки войск ВСУ, подразделений, находящихся на нескольких направлениях – от Херсонского до Днепропетровского», –  продолжил спикер.

    Ранее в ряде Telegram-каналов появились неофициальные сообщения о нанесении комбинированного удара ВС России по мосту в населенном пункте Затока Одесской области, а также о поражении находящейся рядом электроподстанции. ВС России длительное время предпринимают усилия по уничтожению данной переправы. В частности, об очередных ударах по данному мосту сообщалось в начале июня 2026 года.

    В официальном канале Минобороны в Max сообщается, что оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение «объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ». Также были атакованы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, с какой целью российские войска продолжают расширять буферную зону в Харьковской области, а также объясняла стратегию Москвы по последовательной и целенаправленной ликвидации морской инфраструктуры Украины.

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    2 августа 2026, 12:37 • Новости дня
    ВС России поразили используемые в интересах ВСУ логистические центры Украины
    ВС России поразили используемые в интересах ВСУ логистические центры Украины
    @ пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия нанесла массированные удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, а также логистическим центрам украинских сил, сообщили в Минобороны РФ.

    «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах», – заявили в ведомстве в Max.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактические позиции, поразив силы нескольких бригад противника в Сумской и Харьковской областях. Потери украинской стороны на этих направлениях составили более 240 человек личного состава, а также значительное количество техники, включая артиллерийские орудия и станции радиоэлектронной борьбы.

    Группировки «Запад», «Юг» и «Центр» также заняли более выгодные рубежи в Донецкой народной республике. Совокупные потери противника в зоне ответственности этих подразделений превысили 790 военнослужащих. Уничтожены десятки единиц автомобильной и бронированной техники, а также реактивные системы залпового огня.

    «Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новониколаевка, Дружковка, Новогришино, Доброполье, Белозерское, Андреевка, Нововодяное, Рубежное, Водянское и Анновка в ДНР и Новоподгородное в Днепропетровской области», – сообщили в Минобороны.

    На Запорожском и Херсонском направлениях войска группировок «Восток» и «Днепр» продолжили продвижение, нанеся поражение штурмовым и механизированным бригадам ВСУ.

    Как указали в ведомстве, средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 195 419 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 400 танков и других боевых бронированных машин, 1768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 991 орудие полевой артиллерии и миномет, 68 114 единиц специальной военной автомобильной техники», – уточнили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные нанесли массированный удар по логистическим центрам в Киеве.

    Несколькими днями ранее армия России поразила цеха производства беспилотников большой дальности.

    В конце июля Вооруженные силы РФ атаковали украинские предприятия военно-промышленного комплекса.

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    2 августа 2026, 12:30 • Видео
    Океания ударила России в спину

    Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

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    2 августа 2026, 11:50 • Новости дня
    Российские военные рассказали о применении БПЛА с искусственным интеллектом

    Командир Балу сообщил об использовании дронов с ИИ на краснолиманском направлении

    Российские военные рассказали о применении БПЛА с искусственным интеллектом
    @ Минобороны России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска поражают ВСУ дронами с искусственным интеллектом на краснолиманском направлении, ориентирующимися на украинскую военную форму и номера, сообщил командир автомобильного отделения батальона беспилотных систем 71-го отдельного полка группировки войск «Запад» с позывным Балу.

    Вооруженные силы России успешно применяют дроны с искусственным интеллектом для поражения позиций противника на краснолиманском направлении, передает ТАСС. Об этом рассказал командир автомобильного отделения батальона беспилотных систем 71-го отдельного полка группировки войск «Запад» с позывным Балу.

    «Мы осуществляем подвоз провизии и боекомплекта, беспилотных систем и всего, в чем нуждается подразделение. В основном, увеличивается ударная сила, везем ударные беспилотники», – отметил военнослужащий. По его словам, главной угрозой остаются вражеские беспилотники, пытающиеся нарушить линии снабжения.

    Для борьбы с ними используются мобильные огневые группы и беспилотники типа «летающее крыло». Искусственный интеллект, встроенный в эти аппараты, настроен на распознавание военной формы и номеров противника. Ежедневно для снабжения бойцов задействуется не менее семи-восьми машин, а иногда и больше, добавил командир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов рассказал об оснащении российских беспилотников искусственным интеллектом.

    В июле операторы дронов группировки «Север» ликвидировали более 500 украинских военнослужащих под Харьковом.

    В середине прошлого месяца ивановские десантники уничтожили вражескую группу подвоза боеприпасов барражирующим боеприпасом «Ланцет».

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    2 августа 2026, 08:34 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударах по портам Украины
    Минобороны сообщило об ударах по портам Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны Россиии.

    Российские войска продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, работающим в интересах украинских вооруженных сил, передает Минобороны. Атаки проводились с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

    В порту Одессы были поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения украинской армии. В Николаеве удару подвергся морской буксир, который был переоборудован для применения безэкипажных катеров.

    Помимо этого, в акватории Черного моря, в восьми километрах восточнее населенного пункта Затока, российские силы поразили сухогруз. Сообщается, что судно перевозило военное имущество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные нанесли удар по транспортной инфраструктуре в портах Одессы и Николаева.

    Днем ранее армия России уничтожила резервуары с горюче-смазочными материалами для нужд ВСУ.

    В конце июля Вооруженные силы поразили доставивший военные грузы сухогруз.

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    2 августа 2026, 18:17 • Новости дня
    Минобороны: Российские БПЛА поразили сухогрузы с оружием ВСУ
    Минобороны: Российские БПЛА поразили сухогрузы с оружием ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Воздушные удары парализовали морскую логистику украинских войск, лишив их трех транспортных кораблей и переоборудованного буксира в Николаеве и акватории Черного моря.

    По данным Минобороны России, российские военные поразили в порту Николаева два сухогруза, доставлявшие грузы для ВСУ, а также переоборудованный морской буксир, передает РИА «Новости». Кроме того, ударом БПЛА был уничтожен еще один сухогруз с военным грузом в акватории Черного моря.

    В оборонном ведомстве отметили, что в течение дня продолжилось нанесение ударов по транспортной инфраструктуре Украины, работающей в интересах украинских войск. «В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены... в порту Николаева – портовая инфраструктура, два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров», – заявили в министерстве.

    Также сообщается об успешном поражении судна в Черном море. По данным ведомства, этот сухогруз перевозил грузы военного назначения, предназначенные для нужд украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны опубликовало видеозапись успешного поражения двух сухогрузов в Николаеве.

    Днем ранее российские беспилотники атаковали суда с военным обеспечением в этой же гавани.

    До этого Вооруженные силы России уничтожили два буксира в Николаевском морском торговом порту.

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    2 августа 2026, 08:24 • Новости дня
    Дроны ВСУ нанесли удар по складу Wildberries под Самарой
    Дроны ВСУ нанесли удар по складу Wildberries под Самарой
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ атаковали беспилотниками склад Wildberries в Самарской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

    Инцидент произошел на территории региона, где целью воздушного удара стал логистический объект. Об атаке украинских беспилотных аппаратов сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев в «Макс».

    «Враг средствами БПЛА атаковал склад Wildberries на территории нашего региона. Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают оперативные службы», – написал руководитель субъекта в своем официальном аккаунте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, маркетплейс Wildberries предоставил кредитные каникулы пострадавшим от атак беспилотников продавцам.

    Сотрудники распределительного центра компании в Котовске спасли десятки коллег во время налета украинских дронов.

    В середине июля губернатор Вячеслав Федорищев проинформировал о гибели одного человека из-за удара БПЛА по Самарской области.

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    2 августа 2026, 07:48 • Новости дня
    Комбат теробороны ВСУ Ливенко ликвидирован на Сумском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    В Краснопольском районе на Сумском направлении группировкой российских войск «Север» ликвидирован командир первого батальона 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ Андрей Ливенко.

    «В Краснопольском районе ликвидирован командир первого батальона 119 обр ТерО Андрей Ливенко, а также ряд «офицеров» ВСУ и солдат из батальона охраны, сопровождавших украинского комбата», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Штурмовые части группировки войск «Север» продвигаются вглубь Сумской области. Удары нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Шосткинского и Сумского районов, а также по Белополью, Краснополью и Глухову. В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 16 участках до 400 м.

    В Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и на подступах к Вольной Слободе, огневые контакты не прекращаются в Рыжевке, Писаревке, Марьино и поселке Хотень.

    На Харьковском направлении удары российской армии пришлись по районам Харькова, Сосновки, Прудянки, Лозовой, Рубежного, Василевки, Купино, Дергачей, Дергачей и Богодухова.

    В области оборудованы несколько полевых госпиталей первого медицинского батальона ВСУ, сформированного на базе иностранного легиона ГУР и занимающегося эвакуацией и лечением прежде всего иностранных наемников. В составе батальона работают специалисты западных клиник по трансплантологии, которые ищут потенциальных доноров.

    Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Сосновке и Прудянке, а также складу беспилотников в Дергачах, уничтожив украинских штурмовиков, БПЛА и автомобильную технику.

    Штурмовые подразделения «Севера» продолжают наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.

    На Волчанском направлении бойцы «Севера» продвинулись на десяти участках до 600 м. Стрелковые бои продолжаются в селе Ивановка, поселке Белый Колодезь, в Бакшеевке, районе Шевченково и в лесах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» ведут бои западнее села Петро-Ивановка, а также в Устиновке и Анищино.

    В Черниговской области, по сообщениям местных жителей, украинской стороной ужесточена принудительная эвакуация населения для размещения в домах личного состава ВСУ, при отказе женщинам угрожают лишением родительских прав, в операциях участвуют сотрудники СБУ и полиции из других регионов.

    Командование ВСУ перебросило в Черниговскую область расчеты 50-й артиллерийской бригады, где действует запрет на ношение военной формы в прифронтовых районах.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовики группировки «Север» продвигаются вглубь Сумской области и наносят удары по украинским силам в районах Сум, Кияницы и Краснополья.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    2 августа 2026, 04:27 • Новости дня
    Бусаргин сообщил о пострадавших при атаке БПЛА на Саратов и Энгельс
    Бусаргин сообщил о пострадавших при атаке БПЛА на Саратов и Энгельс
    @ Официальная группа министерства здравоохранения Саратовской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на гражданскую инфраструктуру Саратова и Энгельса есть пострадавшие, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    «В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе», – заявил руководитель региона в «Максе».

    По предварительным данным, в результате атаки имеются пострадавшие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы.

    Силы ПВО в течение дня уничтожили 152 БПЛА над десятью регионами России.

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    1 августа 2026, 22:58 • Новости дня
    Лихачев поблагодарил экипаж Delphinus за помощь морякам теплохода «Янина»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Росатома Алексей Лихачев выразил благодарность интернациональному экипажу судна Delphinus во главе с капитаном – гражданином Египта, которые помогли морякам теплохода «Янина», атакованного ВСУ.

    По словам Лихачева, капитан, «несмотря на опасность со стороны дронов, ночью выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 наших ребят», передает РИА «Новости».

    Глава Росатома также подчеркнул, что, несмотря на происходящие в мире изменения, морское братство остается неизменной и вечной ценностью.

    Руководитель госкорпорации также отметил действия вертолетчиков Черноморского флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, контейнеровоз «Янина» в Черном море затонул после удара украинских морских дронов в 130 милях от Новороссийска. На помощь тонущему теплоходу пришло судно Delphinus. Delphinus подняло на борт 16 моряков. Последнего члена команды обнаружили спустя время благодаря работе морской авиации Черноморского флота.

    Эксперт Александр Перенджиев заявил о сознательном выборе Украиной судна, принадлежащего структуре Росатома, в качестве цели атаки и о прицельном ударе по атомной отрасли.

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    2 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    Белоруссия решила создать десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной
    Белоруссия решила создать десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Белоруссии разворачивают новое подразделение специального назначения в 40 километрах от украинских рубежей, сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил республики Александр Ильюкевич.

    По его словам, Минск приступил к созданию 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады на южном направлении, передает «Интерфакс».

    «Будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, мы уже приступили к формированию воинских частей, сформирован один батальон. В этом году мы формируем еще батальон, подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные подразделения, разведывательные», – сказал военачальник.

    К настоящему моменту уже набраны офицеры и призывается личный состав. Новая воинская часть разместится всего в 40 километрах от государственной границы с Украиной.

    В настоящее время белорусские войска располагают тремя отдельными десантно-штурмовыми бригадами. Это 103-я в Витебске, 38-я в Бресте и пятая в Марьиной Горке под Минском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минск начал формирование новой бригады сил специальных операций в Гомельской области.

    Для предотвращения проникновения диверсантов республика направила в приграничные районы спецотряды МВД.

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    2 августа 2026, 17:09 • Новости дня
    На Украине введены ограничения на продажу дизельного топлива
    На Украине введены ограничения на продажу дизельного топлива
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Сети автозаправочных станций на украинской территории начали ограничивать продажу дизельного топлива водителям, установив лимит от 50 до 100 литров за одну заправку.

    «Сети автозаправочных станций на Украине начинают вводить лимиты на отпуск дизельного горючего одному клиенту. Лимиты колеблются от 50 до 100 литров за одну заправку», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание Delo.ua. Ограничения чаще всего касаются станций на трассах, где заправляются дальнобойщики. Разница между оптовой и розничной ценой сократилась, сделав покупку горючего на АЗС более выгодной, чем на нефтебазах.

    Лимиты уже действуют у нескольких операторов, включая сеть ОККО, где ограничение составляет 100 литров. Меры введены для предотвращения быстрого истощения запасов, так как логистические цепочки не успевают их пополнять. Дефицит вызван резким сокращением поставок, ограниченным предложением в Европе и обмелением Дуная, что усложнило речную транспортировку.

    Эксперты не ожидают полной остановки продаж дизеля в ближайшее время, однако топливо может периодически пропадать на разных заправках. По данным издания, средняя цена дизельного топлива на Украине к 31 июля выросла до 90,55 гривны за литр, что составляет около двух долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России уничтожили десятки украинских автозаправочных станций.

    Российские беспилотники «Герань-2» атаковали топливную инфраструктуру противника на южном направлении.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов назвал огромной проблемой удары по прифронтовым АЗС.

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    2 августа 2026, 07:58 • Новости дня
    ПВО сбила 635 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    ПВО сбила 635 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 635 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.

    БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей.

    Кроме того, ПВО ликвидировала дроны над территориями Московского региона, Крыма и Краснодарского края. Также БПЛА сбиты над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны России в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила почти 150 атаковавших Ростовскую область беспилотников.

    В результате удара беспилотников по Саратовской области погибли два человека.

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    2 августа 2026, 20:54 • Новости дня
    ВКС России разбомбили пункты управления БПЛА под Харьковом

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская боевая авиация нанесла успешные удары ракетами и бомбами по командным пунктам беспилотников и местам временной дислокации украинских войск в Харьковской области.

    Российская авиация ударила авиабомбами и ракетами по пунктам управления БПЛА ВСУ в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    «ВКС России по объектам противника – пунктам управления БПЛА 52-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Прудянка и 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Сеньково Харьковской области», – сообщили в Министерстве обороны.

    Кроме того, военное ведомство уточнило, что огневое поражение было нанесено по пункту временной дислокации 117-й отдельной бригады территориальной обороны в Райгородоке в ДНР. В ходе выполнения боевых задач применялись авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-250 и управляемая ракета ЛМУР Х-39. В результате все намеченные цели были успешно поражены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российская авиация нанесла удары бомбами ФАБ-250 по пункту дислокации украинских войск в донецком Райгородке.

    В середине прошлого месяца бойцы Вооруженных сил России поразили высокоточной ракетой Х-39 пункт управления дронами в Сумской области.

    В начале июля Воздушно-космические силы ликвидировали аналогичный командный пункт противника в харьковском селе Сеньково.

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    2 августа 2026, 09:25 • Новости дня
    Основательница Wildberries Ким попала в базу украинского «Миротворца»
    Основательница Wildberries Ким попала в базу украинского «Миротворца»
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основательница и руководитель сети онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) оказалась в базе данных украинского сайта «Миротворец».

    Информацию о предпринимательнице добавили на сайт «Миротворец» вечером в субботу, передает РИА «Новости».

    Создатели ресурса обвинили одну из самых влиятельных женщин-предпринимателей России в публичной поддержке страны. Ранее стало известно, что с прошлой недели украинские беспилотники атаковали объекты компании в ряде регионов.

    Удары пришлись по складам на Ставрополье, в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Волгограде, Удмуртии, Ленинградской, Тамбовской, Пензенской и Самарской областях. В результате атак несколько человек погибли, десятки получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовные дела о теракте.

    Сайт «Миротворец» регулярно публикует личную информацию журналистов, ополченцев, деятелей культуры и простых граждан, включая несовершеннолетних, называя их «изменниками родины».

    Татьяна Ким (Бакальчук) – основательница сети онлайн-ретейлера Wildberries. Запустив бизнес в декретном отпуске, она стала одной из самых влиятельных бизнес-лидеров в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава маркетплейса Татьяна Ким сообщила о миллиардных убытках предпринимателей из шести стран из-за атак на логистические центры.

    Руководство компании начало перестройку логистики для минимизации задержек товаров.

    Ранее склады на Юге России подверглись ударам украинских беспилотников.

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    2 августа 2026, 03:54 • Новости дня
    Ресторан Balzi Rossi закрыл комментарии в соцсетях после взрыва в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    После взрыва на Кудринской площади московский ресторан Balzi Rossi закрыл в соцсетях возможность комментировать публикации из-за появления оскорбительных высказываний пользователей, в том числе на украинском языке.

    В день взрыва Balzi Rossi был закрыт для проведения банкета. После взрыва ресторан сообщил в соцсетях, что «с его помещением все в порядке». Под сообщением стали появляться комментарии оскорбительного характера, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАК сообщил, что на Кудринской площади сработало самодельное взрывное устройство.

    По данным газеты «Коммерсантъ», бомбу рядом с частным мероприятием на веранде ресторана Balzi Rossi могли привести в действие дистанционно.

    При подрыве взрывного устройства в Москве погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший подозреваемую охранник и посетитель ресторана.

    В результате взрыва 21 человек получил ранения различной степени тяжести.

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