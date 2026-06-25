Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.2 комментария
«Герань-2» поразили АЗС в Николаевской области
Российские ударные дроны «Герань-2» атаковали автозаправочные станции, используемые для обеспечения украинских подразделений горючим на южном направлении, сообщило Минобороны.
Российские военные нанесли точные удары беспилотными аппаратами «Герань-2» по автозаправочным станциям в Николаевской области, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули важность подобных действий для снижения боевых возможностей противника.
Систематическое уничтожение хранилищ топлива, заправочных комплексов и железнодорожных узлов направлено на разрушение транспортной логистики украинских войск.
Это позволяет существенно затруднить снабжение передовых частей горючим и техникой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская компания «Укрнафта» сообщила о серии ударов беспилотниками по своим автозаправочным станциям в нескольких областях.