Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.4 комментария
Иностранные грузовые суда прекратили заходить в порты Большой Одессы
Иностранные сухогрузы и контейнеровозы перестали посещать порты Большой Одессы
Иностранные сухогрузы и контейнеровозы больше не заходят в порты Одессы, Черноморска и Южного из соображений безопасности.
Согласно данным о движении судов, в настоящий момент в гаванях Большой Одессы нет ни одного зарубежного грузового корабля. В ближайшее время заходы также не планируются. Небольшая активность судов сохраняется лишь в направлении дунайских портов Измаил и Рени, передает ТАСС.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что с 22 июля заход судов в украинские порты приостановился по решению перевозчиков. Международные компании отказываются работать из-за рисков безопасности, перенаправляя грузы в румынский порт Констанца. После серии взрывов в Одесской области компания «Укржелдорога» ограничила перевозку грузов в порты, а швейцарская Ferrexpo отказалась от экспорта Черным морем.
Украинские аграрии вынуждены вывозить продукцию фурами, что спровоцировало резкий рост цен на дизельное топливо. Местные СМИ уже назвали ситуацию экспортным кризисом, так как продукция аграриев и металлургов составляет основу экспорта страны. В Минобороны РФ регулярно сообщают об ударах по портам Украины, которые используются для доставки военных грузов ВСУ.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил утрату возможности использовать морские порты для грузоперевозок.
Крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом из-за российских ударов.
Вооруженные силы России поразили несколько сухогрузов с военным снаряжением для украинской армии.