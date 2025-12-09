Зеленский признал отсутствие у Киева сил для возвращения Крыма Украине

Tекст: Вера Басилая

Украинские СМИ пишут, что Владимир Зеленский признал, что Украина на данный момент не располагает силами и поддержкой для «возвращения» Крыма, передает РИА «Новости».

В интервью журналистам он подтвердил, что в ходе первой встречи с российским лидером Владимиром Путиным действительно поднимал вопрос о возвращении Крыма. «Может, я это и сказал на первой встрече, и я считаю, что был прав. И скажу честно: да, у нас сегодня нет сил на все это», – заявил Зеленский.

Зеленский прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о том, что на первой встрече с Владимиром Путиным он выразил намерение вернуть Крым и получить членство в НАТО. Трамп охарактеризовал эту позицию как «не очень любезную» и подчеркнул, что невозможность присоединения Украины к альянсу была очевидна сразу.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Это произошло после референдума, результаты которого показали: почти 97% жителей Крыма и более 95% севастопольцев поддержали воссоединение с Россией.

Дональд Трамп рассчитывает добиться подписания мирного соглашения по Украине к Рождеству.

Экс-президент США Барак Обама, по словам Трампа, принудил власти на Украине отказаться от Крымского полуострова в пользу России.

Владимир Зеленский заявил, что США получат обновленный мирный план, подготовленный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до 20 пунктов.

Также Зеленский объявил о готовности провести выборы на Украине в течение 90 дней при условии обеспечения выборного процесса.