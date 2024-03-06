В США опубликовали отчет о связанных с военной помощью Киеву нарушениях

Управление инспектора Агентства США по международному развитию выявило связанные с военной помощью Киеву нарушения

Tекст: Антон Антонов

USAID сообщает, что поступило 15 жалоб на предполагаемую кражу или перенаправление помощи, предназначенной для Украины. Также USAID передали 12 жалоб на мошенничество при закупках. Еще 11 жалоб касаются «конфликта интересов». В отчете сказано о пяти заявлениях, в которых сообщается о предполагаемых случаях взяточничества, и пяти заявлениях о растрате, передает РИА «Новости».

В целом получено 182 отдельные жалобы, охватывающие период с февраля 2022 года до первого квартала 2024 года. В документе есть краткое описание закрытых дел, но информация о продолжающихся расследованиях не раскрывается.

Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен указывал, что почти все капиталовложения, которые США сделали «для защиты Украины», были потрачены в самих США.