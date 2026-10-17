  • Новость часаТрамп распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» санкций
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    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

    21 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

    14 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    11 комментариев
    17 октября 2026, 03:30 • Новости дня

    ЕС собрался запустить программу наблюдения за Арктикой с применением спутников

    ЕС собрался запустить программу наблюдения за Арктикой с применением спутников
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия в 2027 году представит пилотную программу арктического наблюдения с использованием спутников Copernicus и Galileo, следует из проекта новой арктической стратегии ЕС.

    Арктическая программа наблюдения войдет в новую арктическую стратегию Евросоюза и стартует в 2027 году как часть более широкой инициативы по укреплению региональных связей, передает Bloomberg.

    Пилотный проект расширит применение европейских спутниковых систем Copernicus и Galileo для выявления «угроз» в Арктике на суше и на море. Кроме того, ЕС направит усилия на защиту подводных кабелей, обеспечивающих ключевые цифровые сервисы.

    «Увеличение судоходной активности в Арктике в условиях по своей природе суровой и слабо изученной среды существенно повышает риск катастрофических аварий, сильного морского загрязнения и гибридных помех», – говорится в документе.

    В стратегии заявлено, что Россия наращивает присутствие в регионе и якобы использует маршрут для перевозки подсанкционного топлива, в то время как Китай усиливает амбиции в европейской части Арктики и углубляет сотрудничество с Москвой.

    В отношении США документ ограничивается формулировкой о том, что «предсказуемое партнерство является центральным для европейской и трансатлантической безопасности». При этом представитель Еврокомиссии отказался комментировать содержание стратегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал Россию самой могучей арктической державой.

    В прошлом месяце МИД России заявил о резком росте военной активности НАТО в Арктике.

    В марте посольство России в Британии осудило планы Лондона милитаризовать Арктику.

    16 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США

    Каллас попросили прокомментировать переговоры ЕС с Россией и США

    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас закатила глаза и тяжело вздохнула перед ответом на вопрос журналистов о возможных переговорах с Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.

    Перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе главу европейской дипломатии попросили прокомментировать перспективы диалога с Москвой и Вашингтоном по украинскому кризису. Услышав вопрос, она закатила глаза, выдержала паузу и глубоко вздохнула, передает РИА «Новости».

    «Это, конечно, сложный вопрос», – признала Каллас.

    Она вновь высказала мнение, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо оказать давление на Россию. При этом Москва ранее неоднократно подчеркивала, что разговаривать с ней на языке ультиматумов и санкций контрпродуктивно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой.

    В четверг саммит ЕС впервые отложил обсуждение темы на второй день встречи.

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    16 октября 2026, 10:18 • Новости дня
    Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу

    Politico: Ле Пен пообещала сделать из Еврокомиссии секретариат при странах ЕС

    Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о намерении превратить Европейскую комиссию в секретариат, обслуживающий страны Евросоюза.

    Французский политик Марин Ле Пен выступила в Брюсселе с речью, в которой пообещала радикально реформировать институты Европейского союза. В частности, она заявила о планах превратить Европейскую комиссию в «секретариат», который будет находиться на службе у стран-участниц, пишет Politico.

    Издание отмечает, что Ле Пен также пообещала полностью упразднить некоторые структуры европейского объединения. Выступление политика вызвало серьезную обеспокоенность в политических кругах Брюсселя, где обсуждают возможные последствия ее победы на будущих президентских выборах во Франции. Главный вопрос для европейских чиновников заключается в том, смягчит ли она свою жесткую позицию в случае избрания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ле Пен заявила о потере доверия к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен со стороны правительств стран Евросоюза. В прошлом месяце социологический опрос предсказал выход французского политика во второй тур президентских выборов. Эксперты предрекли европейским властям неизбежное сотрудничество с ней.

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    16 октября 2026, 20:35 • Видео
    Европа в шоке: главное про саммит ЕС

    В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

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    16 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Чехия отказалась выступать гарантом по кредиту Евросоюза для Украины

    Премьер Чехии Бабиш отказался гарантировать кредит Евросоюза для Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что республика не станет выступать гарантом по многомиллиардному кредиту Евросоюза для Украины.

    Прага не планирует предоставлять поручительство по новым европейским заимствованиям для Киева, передает ТАСС.

    «Мне не нравится, что в европейском бюджете заложены 100 млрд евро для Украины. Эти деньги должны были бы быть предоставлены в долг. В любом случае Чехия не будет гарантировать этот кредит», – сообщил Бабиш перед началом второго дня заседания Евросовета.

    Он подчеркнул, что средства для Киева следует привлекать вне рамок бюджета сообщества на 2028–2034 годы, поскольку у стран объединения нет достаточного количества свободных денег. Политик выразил уверенность, что Владимир Зеленский вновь выступит с заявлениями об отсутствии средств и систем противовоздушной обороны Patriot.

    Чешский премьер также высказался за скорейшее урегулирование конфликта на Украине. По его словам, Европа сейчас фактически находится вне мирного процесса, несмотря на продолжающиеся боевые действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Чехия отвергла предложения Еврокомиссии по долгосрочному бюджету ЕС.

    Глава Европарламента заявила о беспрецедентном расколе в объединении из-за финансового документа.

    В среду Словакия исключила участие в новом кредите для Украины.

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    16 октября 2026, 11:32 • Новости дня
    Лидеры ЕС поддержали Зеленского на фоне критики Трампа
    Лидеры ЕС поддержали Зеленского на фоне критики Трампа
    @ Yves Herman/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕС в Брюсселе, где европейские лидеры обсуждают поддержку Киева перед зимним сезоном на фоне резкой критики украинских ударов по российским НПЗ со стороны президента США Дональда Трампа.

    Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе в пятницу заявили о намерении консолидировать поддержку Украины и президента Владимира Зеленского, тогда как президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на Киев, назвав удары по российским нефтеперерабатывающим заводам позором, передает Reuters.

    «Мы должны готовиться к зиме», – заявил Зеленский по прибытии на саммит, добавив, что так называемый зимний пакет включает энергетику, ПВО и финансирование, а также потребности Украины до 2027 года.

    После объявления Зеленским об отказе Киева от неофициального моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украина нанесла удар по российскому НПЗ к юго-востоку от Москвы, что Трамп в интервью телеканалу Newsmax назвал шагом, лишь повышающим мировые цены на нефть и «позором»; администрация США также рассматривает смягчение санкций против судов, перевозящих нефть из стран, включая Россию, пишет Bloomberg.

    По данным Зеленского, согласованный с европейскими партнерами план должен закрыть дефицит военных расходов Украины в размере 27 млрд долларов в этом году и позволить закупить дроны для боевых действий в начале 2027 года, однако министр финансов Сергей Марченко оценивает незакрытый бюджетный разрыв на следующий год в 32,6 млрд долларов, не считая поставок военной помощи союзниками; премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен признал нехватку новых финансовых обязательств, но выразил уверенность, что ряд стран вскоре объявит о дополнительной военной поддержке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с Владимиром Зеленским пообещала не отменять санкции против России. В тот же день президент США Дональд Трамп назвал удары Украины по российским НПЗ позором. В среду Владимир Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России.

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    16 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Премьер Латвии Кулбергс призвал ЕС помогать Украине ради кофе и круассанов

    Премьер Латвии Кулбергс призвал поддерживать Украину ради утреннего кофе

    Премьер Латвии Кулбергс призвал ЕС помогать Украине ради кофе и круассанов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз должен продолжать спонсировать Украину, если европейцы хотят пить кофе по утрам и есть круассаны, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

    Евросоюз должен продолжать финансировать Украину, если его жители хотят пить по утрам кофе и есть круассаны, сообщают «Вести».

    «Если мы хотим комфорта в Европе, есть круассаны, пить кофе по утрам и не думать об угрозах, мы должны поддерживать Украину», – заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс перед началом саммита ЕС.

    Политик пожаловался, что страны на восточном фланге НАТО, в том числе Латвия, вынуждены больше остальных инвестировать, занимать деньги и сталкиваться с самым большим дефицитом бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер Нидерландов признал нехватку желающих увеличить поддержку Киева в ЕС.

    В четверг премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Украине.

    Ранее Евросоюз потребовал от Украины реформ для выделения финансовой помощи.

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    16 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой

    Каллас заявила о потребности Украины в дополнительных системах ПВО

    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас констатировала сложное положение Украины перед наступающей зимой и призвала европейские страны увеличить поставки средств противовоздушной обороны.

    Лидеры государств Евросоюза собрались в Брюсселе для обсуждения дополнительной военной и финансовой поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Ситуация действительно очень тяжелая. Нам необходимо поддержать Украину, чтобы она смогла пережить зиму, поскольку зима будет суровой», – сказала Каллас журналистам перед началом второго дня саммита.

    По ее словам, украинским войскам прежде всего требуются дополнительные средства противовоздушной обороны. На встрече европейские политики намерены обсудить защиту энергетической инфраструктуры Украины, а также потребности государства на 2027 год, несмотря на ранее согласованный кредит в размере 90 млрд евро.

    Москва неоднократно заявляла, что продолжение военных поставок Западом затягивает конфликт. Российские войска наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины, используемым для обеспечения военных действий, а не по гражданскому населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Соединенные Штаты отказались жертвовать ракетами противовоздушной обороны ради поставок на Украину.

    В четверг участники саммита Евросоюза впервые отложили обсуждение помощи Киеву на второй день встречи.

    В среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил участие страны в новом кредите для украинского государства.

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    16 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Захарова высмеяла слова Каллас об отказе Евросоюза отменять санкции

    Захарова ответила Каллас на отказ ЕС снять санкции фразой об отмороженных ушах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза готовы «отморозить уши назло бабушке» по идейным соображениям, отказываясь отменять санкции против Москвы.

    Заявления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о нежелании Брюсселя снимать ограничения против Москвы говорят, что страны Европы готовы навредить самим себе, пишет ТАСС.

    «В контексте достигнутой между Россией и США договоренности по дизельному топливу верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, та самая позорящая свою родину Эстонию Кая Каллас заявила: "Сейчас не время отменять введенные ограничения, а ЕС следует продолжить оказывать давление на Россию". Я думаю, когда совсем и до всех дойдет бедственное положение Европейского союза в экономике, когда уже будут на улицы выходить не только ученики с учителями, а все, – наверно, тогда», – указала Захарова.

    Дипломат сыронизировала, что ситуацию в Западной Европе отлично описывает пословица «Назло бабушке отморожу уши», которую в нынешних реалиях следует дополнить словами «по идейным соображениям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Захарова назвала новый пакет санкций Евросоюза признаком слабости Брюсселя.

    В понедельник ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских ограничений.

    В субботу дипломат прокомментировала критику Каллас в адрес США фразой о гниющей рыбе.

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    16 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    Мерц: Cаммит ЕС не принял решений по Украине
    Мерц: Cаммит ЕС не принял решений по Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что по итогам прошедшего саммита Евросоюза лидеры стран объединения не приняли никаких конкретных решений по Украине.

    Глава правительства ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что саммит ЕС не принял конкретных решений по Украине. По его словам, участники встречи на высшем уровне в Брюсселе обсудили текущую ситуацию, однако не достигли конкретных договоренностей, передает ТАСС.

    «Решений не было, но произошел обмен мнениями», – рассказал Мерц журналистам на пресс-конференции по итогам европейского саммита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры ЕС поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа.

    При этом накануне саммит Евросоюза впервые отложил обсуждение ситуации на Украине на второй день встречи.

    А в среду европейские политики решили обсудить проблему вывоза украинского зерна.

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    16 октября 2026, 14:19 • Новости дня
    Захарова обвинила Евросоюз в дискриминации россиян из-за виз

    Захарова назвала лицемерием планы Евросоюза ужесточить выдачу виз россиянам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что обсуждаемое в Евросоюзе ужесточение визовой политики для российских граждан является примером лицемерия и дискриминации.

    Москва считает обсуждаемое в Евросоюзе ужесточение визовой политики для россиян не имеющим привязки к реальности, передает РИА «Новости».

    «Это классическая история дискриминации граждан по национальному признаку, в данном случае россиян. Это очередной пример еще и брюссельского лицемерия, потому что визовая политика Европейского союза в отношении России имеет тенденцию к ужесточению без привязки к реальности», – сказала Захарова в ходе брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД заявил, что идеи о невыдаче виз показывают истинный «гуманитарный подход» Евросоюза.

    В среду Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян.

    В понедельник глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала своей целью сокращение выдачи туристических въездных документов гражданам России.

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    16 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Захарова назвала новый пакет санкций ЕС признаком слабости Брюсселя

    Захарова заявила о трудностях Евросоюза с согласованием санкций против России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что трудности Евросоюза при согласовании новых пакетов санкций против России демонстрируют слабость европейских стран.

    Сложности стран Евросоюза при попытках договориться о секторальных ограничениях связаны с тем, что эти меры негативно отражаются на их собственной экономике, передает ТАСС.

    «Поэтому принятые на этой неделе, как они назвали, «масштабные» антироссийские меры на поверку оказались простым бюрократическим расширением так называемых черных списков на основании крайне общих формулировок», – заявила Захарова.

    По ее словам, теперь Брюссель угрожает введением полноценных ограничений в рамках 23-го пакета санкций, над которым сейчас ведется работа, при этом во всех остальных сферах в ЕС наблюдается кризис.

    Ранее Евросоюз утвердил черный список из более чем 1600 позиций, куда вошли российские оборонные предприятия и политики. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас объяснила отсутствие в нем новых системных ограничений тем, что принятые меры стали лишь дополнением к 21-му пакету санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о рекордном количестве ограничений со стороны Запада.

    В понедельник Евросоюз ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь».

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    16 октября 2026, 11:14 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала Зеленскому не отменять санкции против России

    Фон дер Ляйен пообещала не снимать санкции с России до конца конфликта

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Евросоюза в Брюсселе заявила президенту Украины Владимиру Зеленскому об отказе снимать антироссийские ограничения.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по прибытии на второй день саммита Евросоюза пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Евросовета Антониу Коште ускорить работу над 23-м пакетом санкций против Москвы, передает ТАСС.

    «ЕС не отменит ни единого пункта санкций до завершения войны», – заявила она.

    По ее словам, Еврокомиссия продолжит интенсивную работу над новыми рестрикциями, поскольку принятый в понедельник блок антироссийских мер на 1,6 тыс. лиц и организаций не содержал секторальных или системных экономических ограничений.

    После коротких вступительных заявлений фон дер Ляйен и Кошта пообещали Киеву поддержку и поставки оружия столько, сколько потребуется, после чего отказались отвечать на вопросы журналистов.

    В четверг руководители институтов Евросоюза были вынуждены отменить пресс-конференцию по итогам первого дня саммита из-за провала переговоров о семилетнем бюджетном плане и преодолении энергетического кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что новые санкции Евросоюза отрицают сами себя.

    В понедельник Евросоюз утвердил новый пакет антироссийских мер. Европейские страны включили ГАЗ и дальневосточный завод «Звезда» в санкционные списки.

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    16 октября 2026, 15:04 • Новости дня
    Импорт немецкого пива в Россию упал до минимума с 1999 года

    Евростат: Импорт пива из Германии в Россию упал до минимума за 27 лет

    Tекст: Мария Иванова

    В августе Россия сократила закупки пива у Германии в два раза по сравнению с июлем, опустив показатель до минимальных с лета 1999 года 52,1 тыс. евро.

    В августе импорт пива из Германии в Россию снизился вдвое по сравнению с предшествующим месяцем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.

    В денежном выражении закупки составили 52,1 тыс. евро, что стало минимальным значением с июня 1999 года.

    Крупнейшим поставщиком пива на российский рынок среди стран Евросоюза стала Латвия. Прибалтийская республика увеличила отгрузки в пять раз за месяц, и на нее пришлась треть всех европейских поставок в денежном выражении – 674,4 тыс. евро.

    На втором месте расположилась Польша, которая снизила экспорт пива в Россию в шесть раз, до 582,4 тыс. евро, заняв 29% импорта из ЕС. Замыкает тройку лидеров Бельгия, показавшая рост поставок в два раза к июлю – до 353,5 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом импорт китайского пива в Россию достиг исторического максимума.

    Евросоюз резко увеличил поставки пива на российский рынок.

    В июне Москва удвоила закупки хмельного напитка из Литвы.

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    16 октября 2026, 10:49 • Новости дня
    Премьер Нидерландов сообщил о недовольстве всех стран новым бюджетом Евросоюза

    Премьер Нидерландов Йеттен сообщил о недовольстве всех стран новым бюджетом ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что все страны Европейского союза выразили крайнее недовольство предложенным проектом нового многолетнего бюджета объединения.

    Все страны Европейского союза оказались недовольны предложением по формированию нового многолетнего бюджета, передает РИА «Новости».

    «Я бы скорее сказал, что вчерашняя встреча временами проходила в довольно напряженной атмосфере… все страны еще раз четко обозначили свое отношение к предложению, которое сейчас лежит на столе. Если коротко, все крайне недовольны», – сказал Йеттен.

    По словам главы нидерландского правительства, финансовый документ в предложенном виде недостаточно проработан и должен в большей степени фокусироваться на безопасности, конкурентоспособности и усилении контроля над миграцией.

    Ранее лидеры Нидерландов, Германии, Дании, Австрии и Финляндии потребовали сократить на несколько сотен миллиардов евро проект бюджета Еврокомиссии на 2028–2034 годы. План увеличить расходы на 60% они назвали политически и экономически нереалистичным на фоне проблем с государственными финансами у ряда стран-членов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Венгрия назвала неприемлемым проект семилетнего бюджета Евросоюза.

    Швеция сочла новый финансовый план объединения слишком дорогим.

    Глава Европарламента заявила о беспрецедентном расколе в ЕС из-за обсуждения бюджета.

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    16 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Венгрия вернула второе место по импорту российского газа в Евросоюзе

    Венгрия стала второй в ЕС по закупкам российского газа

    Tекст: Мария Иванова

    По итогам августа Венгрия поднялась на второе место среди стран Евросоюза по объемам импорта природного газа из России, в то время как Франция сохранила лидерство.

    Франция осталась на первом месте по импорту российского газа, несмотря на снижение поставок на 32%, до 247,8 млн евро. Париж закупает у России исключительно сжиженный природный газ (СПГ), передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

    Венгрия, импортирующая только трубопроводный газ, поднялась на вторую строчку. Поставки выросли на 34% и составили 229,3 млн евро. Третье место заняла Греция, увеличившая закупки на 35%, до 178,2 млн евро.

    Болгария стала четвертой с объемом импорта в 164,6 млн евро (рост на 39%). Бельгия, сократившая закупки СПГ на 35% (до 121,2 млн евро), опустилась со второго на пятое место.

    В августе российский газ также импортировали Нидерланды (117,3 млн евро, рост в 3,5 раза), Словакия (106,5 млн евро, рост на 19%) и Испания (91,2 млн евро, рост на 17%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер Венгрии Петер Мадьяр признал невозможность быстрого отказа страны от российского газа.

    На прошлой неделе страны ЕС рекордно нарастили закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям.

    В августе Европа резко сократила импорт СПГ ради российского трубопроводного газа.

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    16 октября 2026, 10:37 • Новости дня
    Премьер Нидерландов признал нехватку желающих увеличить помощь Украине в ЕС

    В Евросоюзе заявили о дефиците желающих нарастить финансовую поддержку Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что в Европейском союзе не хватает государств, которые готовы увеличить финансовую поддержку Киева.

    В Европейском союзе наблюдается дефицит стран, которые желают нарастить объемы выделяемых Киеву средств, передает РИА «Новости».

    «Я пока не удовлетворен количеством стран, которые действительно готовы выделить дополнительные средства на увеличение финансовой помощи Украине», – сказал премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен журналистам на полях заседания Совета Европы в Брюсселе.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что ряд европейских государств делает все возможное для купирования усталости Запада от поддержки Украины. В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что спонсоры Киева устали от украинской темы, но вынуждены ритуально поддерживать ее на плаву.

    В Москве неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и мешают урегулированию кризиса. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с военной помощью станут законной целью для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер Словакии Роберт Фицо исключил участие страны в новом кредите Евросоюза для Украины.

    В понедельник глава Минобороны Нидерландов заявила о падении поддержки Киева в Европе.

    В прошлом месяце ЕС потребовал от украинских властей проведения реформ для выделения финансовой помощи.

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