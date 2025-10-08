Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.3 комментария
МИД России заявил о нереальности выплат репараций Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала инициативу Евросоюза о выплатах репараций Россией киевскому режиму, назвав ее нереалистичной.
Идеи Евросоюза о выплате Россией репараций Киеву не имеют отношения к реальности, заявила Мария Захарова, передает РИА «Новости». Она отметила, что Брюссель давно занимается воровством российских активов и доходов от них.
По словам Захаровой, согласно предложению Еврокомиссии, 140 млрд евро должны быть выделены Украине в виде беспроцентного займа. Возврат этих средств, как указала Захарова, должен быть обеспечен «абсолютно оторванным от реальности требованием» – выплатой Россией неких репараций.
Официальный представитель МИД России задала риторический вопрос: «Это за что же мы будем репарации, по их мнению, платить? За погибших наших граждан?» Она подчеркнула, что возврат займа представляется сомнительным, а сама инициатива носит исключительно политизированный характер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны G7 одобрили решение предоставить Украине кредит за счет доходов от замороженных российских активов.
Инициатива Брюсселя по изъятию замороженных средств Центробанка России под будущие «репарации» от России рассматривается как прямое воровство и нарушение юридических принципов.