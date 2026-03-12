  • Новость часаВерховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    Украину ждет политическое воскрешение одного из злейших врагов Зеленского
    Иран запросил у России гуманитарную помощь
    Москвичи из-за проблем со связью начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты
    Иванишвили потерял звание богатейшего грузина
    США отказались снимать санкции с российской нефти
    Путин поддержал продвижение многодетности как нового бренда России
    Еврокомиссия запросила у Украины инспекцию трубопровода «Дружба»
    Венгрия решила вернуть «Ощадбанку» пустые машины инкассаторов
    Глава финской спецслужбы исключил причастность России к обрыву кабелей на Балтике
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    12 марта 2026, 17:45 • Новости дня

    Пленный украинский сержант передал все координаты ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Захваченный в плен главный сержант украинской теробороны передал российским военным все известные позиции ВСУ около Купянска.

    Пленный главный сержант (равноценно старшине в ВС РФ) 6-го батальона 122-й отдельной бригады теробороны ВСУ Игорь Костин передал российским военнослужащим всю имеющуюся у него информацию о позициях и координатах украинских военных, пишет ТАСС.

    Костин уточнил, что попал в плен во время заведения солдат ВСУ на позиции. Он отметил, что осознает последствия своих действий и понимает, что по переданным координатам может быть нанесено огневое поражение.

    В обращении к родственникам Костин сообщил: «Со мной все нормально. Я живой, здоровый. Все будет хорошо. Относятся ко мне нормально. Кормят, поят, в тепле и не в обиде».

    Ранее другой украинский военнослужащий Николай Пилипчук, сдавшийся у Димитрова, выразил желание предоставить российским военным координаты территориального центра комплектования для нанесения авиаудара.

    До этого взятый в плен разведчик ВСУ Владимир Ли передал российской стороне ряд координат военных объектов украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный заявил, что российские бойцы обращаются с пленными лучше, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах.


    12 марта 2026, 16:15 • Новости дня
    Ворончихина принесла России серебро в гигантском слаломе Паралимпиады
    Ворончихина принесла России серебро в гигантском слаломе Паралимпиады
    @ Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебряную медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    Ворончихина выступает в классе LW6/8-2, предназначенном для спортсменов с поражением части руки, передает РИА «Новости». По итогам двух попыток россиянка показала время 2 минуты 25,26 секунды.

    Победу в соревнованиях одержала представительница Швеции Эбба Орше, опередив Ворончихину на 2,84 секунды. Бронзовую медаль завоевала француженка Орели Ришар, уступив чемпионке 4,62 секунды.

    Для сборной России серебро Ворончихиной стало первым на этих Играх. Кроме того, команда уже завоевала четыре золотые и две бронзовые медали.

    Ранее Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте. На церемонии награждения спортсменки на Паралимпийских играх впервые с 2014 года прозвучал национальный гимн России.

    12 марта 2026, 01:57 • Новости дня
    Генпрокуратура потребовала изъять имущество Александра Галицкого
    Генпрокуратура потребовала изъять имущество Александра Галицкого
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Генпрокуратура России предъявила иск о конфискации имущества бизнесмена Александра Галицкого на сумму свыше 8 млрд рублей, сообщил источник, близкий к Генпрокуратуре.

    Ведомство считает Галицкого участником экстремистского объединения, поддерживающего вооруженные силы Украины, передает ТАСС.

    «Галицкий продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России и значительными финансовыми ресурсами», – указано в иске.

    Среди активов бизнесмена – квартира и пять машино-мест в Москве, коттедж с жилым домом, хозблоком и гаражом, а также земельный участок в Московской области общей стоимостью более 1 млрд рублей. На счетах Галицкого находится более 7 млрд рублей.

    По мнению Генпрокуратуры, наличие у Галицкого таких активов способствует развитию финансовой базы экстремистского объединения. В иске указано, что эти средства обеспечивают Галицкому и его венчурному фонду возможность продолжать экономическую деятельность, которая, учитывая их идеологию, создает угрозу национальной безопасности России.

    Ответчики также, как подчеркивается в иске, могут использовать материальные ресурсы для поддержки киевского режима и его вооруженных формирований. В связи с этим Генпрокуратура требует обратить имущество Галицкого в доход государства. Также ведомство просит наложить обеспечительные меры: арестовать все движимое и недвижимое имущество бизнесмена, временно ограничить его выезд за границу, запретить открытие новых счетов и поручить Федеральной службе судебных приставов розыск имущества должника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура подала иск в Тверской суд Москвы с требованием изъять активы бизнесмена Александра Галицкого и фонда Almaz Capital Partners в пользу государства. Сообщается, что венчурный фонд Галицкого за несколько лет направил более 50 млн долларов украинским оборонным компаниям, связанным с производством вооружений.

    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    12 марта 2026, 14:18 • Новости дня
    Минобороны Турции объяснило отказ от С-400 при перехвате ракет

    Минобороны Турции объяснило выборе ПВО НАТО вместо С-400 для перехвата ракет

    Минобороны Турции объяснило отказ от С-400 при перехвате ракет
    @ EPA/STR/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При перехвате двух баллистических ракет над территорией Турции системой ПВО были задействованы наиболее быстрые и эффективные средства, выбранные автоматически, это были комплексы ПВО НАТО вместо комплексов с-400, заявили в Минобороны страны.

    Системы С-400 не были задействованы при перехвате двух баллистических ракет над Турцией из-за особенностей работы автоматизированной системы противовоздушной обороны страны. Об этом сообщил представитель министерства обороны Турции Зеки Актюрк, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ПВО Турции интегрирована в единую противовоздушную и противоракетную систему НАТО, оснащённую современными средствами раннего предупреждения, управления и ракет-перехватчиками. По словам Актюрка, при обнаружении угрозы система сама определяет, какой из элементов комплекса сможет быстрее и эффективнее ликвидировать цель.

    «При отслеживании баллистической ракеты из-за того, что времени на реакцию очень мало, система в автоматическом режиме выбирает наиболее подходящее и быстрое средство, после чего ракету сбивают. Запущенная ракета была уничтожена за счет задействования самого подходящего и эффективного средства», – пояснил представитель министерства.

    Сейчас воздушное пространство Турции также защищают зенитно-ракетные комплексы С-400, приобретённые у России. Министр обороны Яшар Гюлер ранее охарактеризовал это решение как «самое разумное» для национальной безопасности страны.

    Напомним, в понедельник силы ПВО НАТО сбили баллистическую ракету, запущенную из Ирана, и ее обломки упали возле города Газиантеп. Инцидент не привел к жертвам или ранениям среди населения.

    Позже власти Турции потребовали от Ирана не допускать дальнейшего роста напряженности в регионе после уничтожения ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для усиления защиты воздушного пространства на территории турецкой Малатьи разместили зенитно-ракетный комплекс Patriot, предоставленный НАТО.


    12 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ

    Депутат Колесник: Раскрытое финансирование Галицким ВСУ не списать на ошибки в бизнесе

    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские бойцы в зоне СВО отстаивают будущее страны и отдают за это свои жизни. В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ГП установила, что венчурный фонд бизнесмена Александра Галицкого направил за последние годы украинским оборонным компаниям более 50 млн долларов.

    «Финансирование ВСУ – это не какие-то ошибки в бизнесе или бизнес-история. Мягко говоря, дело пахнет нехорошо», – отметил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, выделение фондом Александра Галицкого более 50 млн долларов украинским компаниям – лишь «верхушка айсберга». «Речь идет фактически о поддержке киевских властей, а также о поощрении обстрелов российских регионов и убийства солдат ВС России», – уточнил собеседник.

    Как считает парламентарий, не имеет значения, кто оказывает помощь ВСУ – простые граждане или юридические лица – и даже в каких объемах. Важнее в этом случае умысел, добавил Колесник. «Наши парни в зоне спецоперации защищают мирное население, отстаивают будущее России и отдают за это свои жизни. Благодаря им планы коллективного Запада по уничтожению страны неосуществимы», – подчеркнул он.

    «В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена», – добавил депутат. Он указал, что в деле Галицкого разберутся уполномоченные органы, в том числе Следственный комитет, структуры ФСБ. «Конечную оценку деятельности Галицкого и его холдинга даст суд», – заключил Колесник.

    Ранее Генпрокуратура направила в Тверской суд Москвы иск о признании бизнесмена Александра Галицкого и его фонда Almaz Capital Partners участниками экстремистского объединения. «Фонд декларирует, что осуществляет исключительно коммерческую и инвестиционную деятельность. Однако фактически прямо и активно вовлечен в военно-политический конфликт, развивающийся на Украине», – сообщил источник «Интерфакса».

    Отмечается, что в 2008 году в штате Калифорния (США) гражданин России и Нидерландов Галицкий основал венчурный фонд, который специализируется на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна. До 2014 года фонд имел представительство в Москве, осуществлял капитальные вложения в российские стартапы в области информационных технологий, в том числе в «Яндекс».

    Однако после антиконституционного переворота в Киеве структура изменила свое отношение к правопорядку в России и поддержал политику Киева, а после возвращения Крыма и Севастополя в состав РФ присоединился к санкциям США и Евросоюза, прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к незаконному выводу капитала за границу.

    После начала СВО, как установили в Генпрокуратуре, инвестиционный холдинг официально осудил действия российского руководства и вооруженных сил страны, расценил их как «вторжение» и присоединился к западным рестрикциям. В ходе надзорной проверки установлено, что за последние годы фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    По данным ГП, указанные средства направлялись на прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых входят признанные в России террористическими и экстремистскими организациями формирования, такие как «Азов», «Айдар» и «Правый сектор».

    Дочерние структуры Almaz Capital Partners взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, «Юнайтед24», через которую централизованно осуществляется сбор денежных средств для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ.

    Бизнесмен продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России, значительными финансовыми ресурсами. Например, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж в Московской области совокупной рыночной стоимостью более одного млрд рублей. На счетах размещено свыше семи млрд рублей, пишут «Ведомости».

    Как отметили в Генпрокуратуре, убеждения Галицкого основываются на проукраинской позиции. «Крайние формы антагонизма к российскому государству и его народу, которые проявляют ответчики, финансируя военные действия украинских властей, способствуют только усилению террористического давления. В результате неминуемо растет количество погибших и раненых среди мирного населения нашей страны», – цитирует издание исковые требования.

    Такие обстоятельства, указано в нем, позволяют квалифицировать ответчиков – Галицкого и его венчурный фонд – как членов единой группы, целями которой являются воспрепятствование законной деятельности государственных органов России, нарушение территориальной целостности страны. В связи с этим ГП требует признать Галицкого и его фонд как экстремистское объединение, запретить его деятельность, а также обратить в доход государства имущество бизнесмена и конфисковать средства с банковских счетов.

    12 марта 2026, 00:55 • Новости дня
    Фонд Александра Галицкого переводил деньги на Украину

    Фонд Александра Галицкого передал оборонным компаниям Украины свыше 50 млн долларов

    Фонд Александра Галицкого переводил деньги на Украину
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Венчурный фонд Александра Галицкого за несколько лет направил более 50 млн долларов украинским оборонным компаниям, связанным с производством вооружений, сообщил источник, близкий к Генпрокуратуре России.

    Генпрокуратура подала иск о признании бизнесмена Галицкого и корпорации Almaz Capital Partners, LTD экстремистским объединением, передает РИА «Новости».

    В иске указывается, что за последние годы венчурный фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    По данным Генпрокуратуры, указанные средства направлялись на прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых входят признанные в России террористическими и экстремистскими организациями формирования, такие как «Азов», «Айдар» и «Правый сектор».

    Кроме того, в иске говорится, что дочерние структуры фонда взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, через которую осуществляется сбор средств на закупку вооружения, техники и провизии для нужд вооруженных сил Украины.

    Также утверждается, что Галицкий как управляющий партнер определил оказание финансовой помощи Украине одним из ключевых направлений деятельности инвестиционного холдинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура подала иск в Тверской суд Москвы с требованием изъять активы бизнесмена Александра Галицкого и фонда Almaz Capital Partners в пользу государства.

    12 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Politico: Истерика Зеленского отпугивает ключевых западных партнеров Киева
    Politico: Истерика Зеленского отпугивает ключевых западных партнеров Киева
    @ Daniel Torok/Zuma/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования, это может стоить ему прекращения поддержки, пишут американские СМИ.

    Разочарование Зеленского в помощи перерастает в открытое недовольство, пишет Politico.

    Бывший советник Зеленского на условиях анонимности отметил, что такое поведение становится контрпродуктивным для дипломатических отношений.

    «Это разочарование является движущей силой более жесткой риторики. Это цикл, который становится саморазрушительным», – заявил собеседник издания.

    Особое раздражение украинского руководства вызывает позиция венгерского премьера Виктора Орбана, блокирующего кредит ЕС на 90 млрд евро. Брюссель даже сделал замечание Киеву за завуалированные угрозы в адрес венгерского премьера, которые могут сыграть на руку Будапешту.

    Зеленский также стал менее сдержан в высказываниях о президенте США Дональде Трампе, называя его подход к урегулированию конфликта несправедливым. В Киеве считают, что Вашингтон должен оказывать большее давление на Москву, а не требовать уступок от Украины.

    Напомним, Орбан посоветовал Владимиру Зеленскому прекратить угрозы и шантаж в отношении Будапешта. Ранее украинский лидер публично оскорбил главу венгерского правительства во время выступления в Мюнхене. Немецкий политолог Александр Рар объяснял эту агрессию Зеленского злостью на Дональда Трампа.

    12 марта 2026, 12:31 • Новости дня
    Украина атаковала десятью БПЛА станцию «Турецкого потока» на Кубани

    Минобороны: Киев атаковал станцию «Русская» на Кубани для срыва поставок газа в ЕС

    Украина атаковала десятью БПЛА станцию «Турецкого потока» на Кубани
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на 12 марта российские силы ПВО и РЭБ нейтрализовали попытку атаки украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская», обеспечивающую газопровод «Турецкий поток», сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны сообщило в Max, что украинские беспилотники атаковали компрессорную станцию «Русская» в поселке Гай-Кодзор Краснодарского края, которая снабжает газом по «Турецкому потоку». По информации Минобороны России, атака была направлена на прекращение поставок газа европейским потребителям.

    С 3.55 до 06.45 мск российские подразделения ПВО и РЭБ уничтожили десять украинских дронов самолетного типа. В ведомстве подчеркнули: «Ущерба обороняемому объекту не допущено».

    В конце февраля президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявлял о попытках противников подорвать работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Он отметил, что такие действия направлены на разрушение мирного процесса по Украине.

    Газопроводы обеспечивают поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка «Турецкого потока» ориентирована на снабжение стран Южной и Юго-Восточной Европы.

    Компания «Газпром» подтвердила атаку беспилотника ВСУ на объекты «Турецкого потока» в Краснодарском крае.

    До этого Минтранс России сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

    12 марта 2026, 16:08 • Новости дня
    Еврокомиссия запросила у Украины инспекцию трубопровода «Дружба»
    Еврокомиссия запросила у Украины инспекцию трубопровода «Дружба»
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз выразил намерение отправить специальную миссию на Украину для проверки состояния трубопровода «Дружба», отметив необходимость согласования визита.

    Евросоюз обратился к украинским властям с официальным запросом на проведение инспекции трубопровода «Дружба», передает ТАСС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе.

    Итконен отметила, что предложение о направлении миссии уже передано Киеву: «Мы направили Украине предложение об отправке миссии для проверки трубопровода», – заявила она. Подробности о целях инспекции и дате возможного визита пока не уточняются.

    Трубопровод «Дружба» играет ключевую роль в поставках нефти в Европу и проходит по территории нескольких стран, включая Украину. В последние месяцы вопросы контроля и безопасности этой магистрали стали предметом особого внимания со стороны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия отказалась поддерживать выделение Украине кредита на 90 млрд евро и одобрять 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Еврокомиссия заявила о возможности финансирования ремонта этого трубопровода.

    Премьер Словакии Роберт Фицо выразил опасения по поводу возможных планов Киева уничтожить трубопровод «Дружба».

    12 марта 2026, 09:30 • Новости дня
    Украина в ноте к Венгрии отвергла даты визита инспекторов на «Дружбу»

    Киев в ноте к Венгрии назвал даты визита инспекторов на «Дружбу» «неприемлемыми»

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Украины 10 марта направлял ноту в посольство Венгрии, в которой сообщил, что предложенные Будапештом даты визита делегации для инспекции приостановленного нефтепровода «Дружба» являются «неприемлемыми».

    Украинская сторона предложила венгерским коллегам согласовать новые сроки визита через дипломатические каналы и подчеркнула, что делегацию должен возглавлять заместитель министра энергетики Габор Цепек, передает РИА «Новости».

    В ответ на приезд венгерской комиссии официальный представитель МИД Украины заявил, что прибывшие венгерские чиновники не имеют официального статуса и воспринимаются Киевом как туристы. Документ с позицией украинской стороны опубликовало издание Hromadske.

    Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач ранее сообщил, что комиссия из Венгрии отправилась инспектировать состояние остановленного Украиной нефтепровода «Дружба», однако пока остается неясным, будут ли венгерских представителей допущены на Украину для проведения инспекции.

    Ранее Владимир Зеленский назвал «какими-то людьми» делегацию Венгрии для инспекции «Дружбы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности блокировать военный кредит Украине в 90 млрд евро, если Киев будет препятствовать работе нефтепровода «Дружба» и шантажировать Будапешт доступом к энергоносителям.

    Украина проигнорировала две ноты Словакии с требованием провести инспекцию нефтепровода «Дружба». Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие заявлениям Киева о повреждении трубопровода.

    12 марта 2026, 05:24 • Новости дня
    Зеленский счел оправданными угрозы в адрес Орбана
    Зеленский счел оправданными угрозы в адрес Орбана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «дипломатическое молчание» не принесло бы пользы при контактах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, пишет Politico.

    По данным Politico, Зеленский, отвечая на вопрос, не зашел ли он «слишком далеко», заявил, что «не верит» в пользу «дипломатического молчания», если речь идет об Орбане, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский пообещал передать ВСУ номер телефона Орбана после блокировки Венгрией очередного кредита от Евросоюза для Украины. Бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с персональными угрозами в адрес Орбана. Орбан рассказал, что после угроз украинцев его семье он позвонил своим дочерям и попросил их не бояться.

    12 марта 2026, 08:28 • Новости дня
    Медведев назвал Украину несуществующей «Страной 404»
    Медведев назвал Украину несуществующей «Страной 404»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в статье для журнала «Эксперт» выступил с прогнозом о скором окончании украинского кризиса, и назвал Украину «Страной 404».

    Дмитрий Медведев в своей статье для журнала «Эксперт» назвал Украину несуществующей «Страной 404», передает РИА «Новости».

    По его мнению, переживания по поводу несуществующей «Страны 404» навязаны искусственно и вскоре уступят место осознанию более серьезных мировых вызовов, связанных с технологическим развитием.

    Зампред Совета безопасности также выразил убеждение, что украинский кризис завершится, как и все конфликты в истории человечества. «Заукраинское безумство, которым обуреваем сегодня «коллективный Запад», не может длиться вечно», – заявил Медведев.

    Он считает, что усилия ряда стран, желающих поражения России, не изменят неизбежного исхода.

    В заключение Медведев указал, что мировое сообщество только начинает осознавать масштаб и глубину новых технологических угроз, которые станут гораздо более актуальными, чем нынешние политические разногласия.

    Ранее Медведев предрек Владимиру Зеленскому сохранение жизни только до момента окончательного развала «Страны 404».

    Зампред Совбеза предупредил о вероятном сокращении территории Украины до узкой полоски земли.

    Медведев назвал существование самостоятельного государства Украины на исторических российских территориях смертельно опасным для украинцев.

    12 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Постпред России при ОБСЕ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией

    Полянский: Нет сомнений, что ЕС готовится к войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз готовится к войне с Россией, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Он выступил с этим заявлением на очередном заседании Постоянного совета организации, передает ТАСС.

    По словам дипломата, несмотря на публичные заявления Евросоюза и НАТО о нежелании конфронтации, реальные действия свидетельствуют об обратном. Полянский подчеркнул, что Россия фиксирует масштабную милитаризацию Европы и беспрецедентную кампанию по идеологической обработке населения.

    «В ЕС и НАТО по-прежнему пытаются утверждать, что Старый Свет не ищет конфронтации с Россией. Однако факты – упрямая вещь, и они говорят об обратном», – подчеркнул российский представитель. По его мнению, у Москвы нет сомнений: Евросоюз готовится к военному конфликту с Россией.

    Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар сообщил о подготовке ЕС к войне с Россией.

    Президент Сербии Александр Вучич заявлял о «все более очевидной» войне между Европой и Россией.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в Москве разделяют мнение о том, что европейские страны готовятся к военному конфликту с Россией.

    12 марта 2026, 14:41 • Новости дня
    В ЕС предложили Украине воевать еще два года

    ЕС заявил о готовности помогать воевать Киеву еще два года

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза готовы поддерживать Украину в продолжении боевых действий еще полтора-два года, сообщили украинские СМИ.

    Европейские страны предлагают Киеву продолжать боевые действия на Украине еще полтора-два года, передают «Вести».

    По данным украинских СМИ, государства Европейского союза готовы выделить необходимое финансирование для продолжения боевых действий.

    В то же время, глава киевского режима Владимир Зеленский поручил властям страны рассмотреть сценарий, при котором проведение выборов на Украине будет отложено на несколько лет. Таким образом, в ближайшей перспективе в стране не планируются избирательные кампании.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил мнение о планах Киева вести боевые действия еще три года.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский препятствует достижению мира на Украине.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сделал прогноз о скором окончании украинского кризиса и назвал Украину «Страной 404».

    12 марта 2026, 13:01 • Новости дня
    Газпром: Атаки ВСУ на станции «Турецкого потока» отражены

    Газпром: Отражены атаки ВСУ на станции «Русская» и «Береговая» «Турецкого потока»

    Газпром: Атаки ВСУ на станции «Турецкого потока» отражены
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Компрессорные станции «Русская» и «Береговая», являющиеся ключевыми объектами для экспорта газа по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку», подверглись новым атакам средствами воздушного нападения.

    Компрессорные станции «Русская» и «Береговая», входящие в инфраструктуру ПАО «Газпром», подверглись воздушным атакам рано утром, сообщается в Telegram-канале Газпрома. Эти объекты обеспечивают надежность поставок российского газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

    Все средства воздушного нападения были отражены, объекты продолжили функционировать в штатном режиме. Инцидент не повлиял на экспортные поставки газа по указанным маршрутам.

    Угрозы для жителей региона и персонала компрессорных станций не возникло. Газпром подчеркнул важность обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры на фоне продолжающейся напряженности.

    Минобороны России сообщило об атаке десяти беспилотников на станцию «Турецкого потока» на Кубани.

    В среду компания «Газпром» заявила об атаке беспилотников ВСУ на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» в Краснодарском крае.

    11 марта 2026, 23:05 • Новости дня
    Зеленский назвал «какими-то людьми» делегацию Венгрии для инспекции «Дружбы»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский неуважительно высказался о визите венгерской делегации на Украину для инспекции состояния нефтепровода «Дружба».

    По словам Зеленского, ему неизвестно, зачем приехала венгерская делегация. «Министр иностранных дел сказал, что приехали какие-то люди», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщал, что венгерская комиссия отправилась на Украину для инспекции остановленного Киевом нефтепровода «Дружба», однако не было ясно, допустят ли делегацию на территорию страны. На приезд делегации отреагировал МИД Украины, подчеркнув, что прибывшие венгерские чиновники не имеют официального статуса и воспринимаются Киевом исключительно как туристы.

    В свою очередь, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский «лжет», поскольку Венгрия «в официальной дипломатической ноте сообщила украинцам, что венгерская делегация во главе с заместителем министра энергетики Габором Чепеком отправится на Украину». Кроме того, была запрошена «встреча с министром энергетики Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности блокировать военный кредит Украине в 90 млрд евро, если Киев будет препятствовать работе нефтепровода «Дружба» и шантажировать Будапешт доступом к энергоносителям.

    Украина проигнорировала две ноты Словакии с требованием провести инспекцию нефтепровода «Дружба». Фицо выразил недоверие заявлениям Киева о повреждении трубопровода.

    Почему экстренные меры в борьбе с ценами на нефть могут не сработать

    США и Международное энергетическое агентство готовятся к серьезному энергетическому кризису. В противном случае они не обсуждали бы план распечатать стратегические запасы нефти. Это экстренная мера, которая за всю историю проводилась лишь четыре раза. И это, по сути, единственное, что могут сделать западные страны в экономическом плане. Что из этого выйдет? Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Терактом в Брянске Украина напрашивается на удар «Орешником»

    Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление: противник атаковал Брянск британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате погибли шесть человек, еще 42 пострадали. В Кремле подчеркнули, что запуск ракет был невозможен без британских специалистов. Какие цели преследует Киев и как Россия ответит на это военное преступление? Подробности

    Европейцы находят в России спасение от топливного коллапса

    «Неверная оценка России ведет Евросоюз к экономическому упадку». Такими словами политологи комментируют весьма показательное явление: граждане тех самых стран, где последние годы проклинают Россию, теперь рвутся в нашу страну за дешевым топливом. И это, возможно, только начало куда более серьезного кризиса. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

