    Иран подтвердил гибель Лариджани
    Франция провела учения с имитацией ядерного удара
    Госдума приняла закон о числе штрафов с камер за отсутствие полиса ОСАГО
    Росатом сообщил о вывозе 250 человек с АЭС «Бушер» в Иране
    Глава минздрава Грузии назвал причину смерти патриарха Илии II
    Трамп: Макрон очень скоро покинет свой пост
    Иран впервые применил ракету «Хадж Касем» для ударов по базам США и Израилю
    МИД России выступил с заявлением по ситуации вокруг Кубы
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Захватят ли США стратегический иранский остров

    Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО.

    18 марта 2026, 08:50 • Экономика

    Как перестраивается мировой энергетический рынок

    Tекст: Ольга Самофалова

    Саудовская Аравия пытается прагматично продать больше нефти через порт Янбу в Красном море. Причем разговор идет уже об апрельских поставках. Покупатели оказались перед тяжелым выбором. Покупать сейчас дорогую нефть или немного подождать. Как долго Ормузский пролив будет недоступен, никто не знает. Но нефть пытается найти обходные маршруты.

    Саудовская Аравия впервые предложила долгосрочным покупателям получить апрельские партии нефти через порт Янбу в Красном море. С начала войны, которая продолжается уже третью неделю, саудовская компания Aramco постепенно увеличивает объемы отгрузок через порт Янбу. Компания также предприняла необычный шаг – выставила партии нефти с погрузкой в этом порту на спотовые тендеры. Теперь впервые прозвучало предложение контрактных поставок через терминал на Красном море. Страна явно готовится к возможным длительным перебоям в Ормузском проливе.

    Ситуация в Ормузском поливе остается напряженной, при этом сообщается, что какие-то суда Иран даже пропускает. Однако по факту пролив остается закрытым, и в Персидском заливе остаются запечатанными 15-25 млн баррелей нефти в сутки.

    В обход Ормузского пролива изначально существует два обходных нефтепровода. Один из Саудовской Аравии «Восток – Запад», который выходит на побережье Красного моря. Его мощность 5 млн баррелей в сутки. Второй – нефтепровод Хабшан–Фуджейра, который идет из ОАЭ в порт Фуджейра и Оманский залив. Его мощность 1,5 млн баррелей в сутки.

    «Однако до кризиса эти нефтепроводы работали не на полную мощность. По данным на 2024 год свободных мощностей было примерно 2,6 млн баррелей в сутки. Потому что основной маршрут доставки нефти был через Ормузский пролив. Сейчас, конечно, обе страны хотели бы максимизировать прокачку по этим маршрутам. Но для Ирана это негативная история, так как она подрывает его усилия по росту цен. Тегерану нужна очень высокая цена на нефть, чтобы нанести максимальный политический ущерб команде Трампа. Республиканцы его критикуют за подросшую цену на топливо на внутреннем рынке и так далее. Именно поэтому Иран начал наносить удары по самому нефтяному терминалу Фуджейра и по танкерам, и действительно вынудил Объединенные Арабские Эмираты остановить отгрузки и эвакуировать персонал», – рассказывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Таким образом, из двух этих нефтепроводов работает теперь в нормальном режиме только один – «Восток – Запад», который выходит в Красное море, где нефть отгружается на танкеры.

    «Ситуация в Персидском заливе к середине марта 2026 года окончательно перешла в фазу структурной перестройки мирового энергетического рынка. По сути, Янбу на Красном море становится главным «предохранительным клапаном» королевства.

    На фоне конфликта Эр-Рияд экстренно задействовал резервные мощности, переоборудовав газоконденсатные линии под сырую нефть, что позволило довести пропускную способность трубы до рекордных 7 млн баррелей в сутки», – отмечает Игорь Исаев, руководитель аналитического центра Mind Money.

    Однако этот маршрут не является панацеей. «Несмотря на мощность трубы, номинальная отгрузка в терминалах Янбу ограничена примерно 4,5 млн баррелей в сутки, а с учетом загрузки местных НПЗ на экспорт остается около 3 млн. Это лишь малая часть от обычных 14–15 млн баррелей в сутки, которые ранее ежедневно проходили через Ормуз. К тому же логистика через Красное море сталкивается с риском «бутылочного горлышка» в Баб-эль-Мандебском проливе из-за активности йеменских хуситов», – объясняет Исаев.

    У этого маршрута на воде тоже могут возникнуть проблемы. «Не исключено, что хуситы - как дальняя рука Ирана, начнут бить по этому порту Янбу в Красном море, и пугать танкеры.

    «Я думаю, что текущие партии саудовской нефти на март все проданы, танкеры уже на подходе, а торг сейчас идет на апрельские поставки. Покупатели столкнулись с дилеммой и необходимостью выбирать: стоит сейчас фиксировать цены или нет. С одной стороны, есть риск, что если купить нефть по нынешним ценам с отгрузкой в апреле, а Ормузский пролив вдруг откроют, то тогда цены упадут и сделка окажется невыгодной. Но если пролив так и будет закрыт в апреле, то цены на нефть, наоборот, окажутся еще выше», - рассуждает эксперт ФНЭБ.

    Ко всему прочему есть еще риск, что покупатель не получит нефть даже после ее покупки, потому что йеменские хуситы все перекроют. Или они смогут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, и тогда танкерам с нефтью придется идти обратно через Суэцкий канал и везти нефть в обход всей Африки через Мыс Доброй Надежды. Не смотря на риски, у покупателей нет сейчас никакого другого варианта получить ближневосточную нефть», - говорит Юшков.

    «Логика Саудовской Аравии вполне прагматична. Эр-Рияд пытается срочно задействовать единственный крупный обходной экспортный канал, который у него реально есть, — западное направление на Янбу через внутреннюю трубопроводную систему. Схема рабочая, но аварийная, а не полноценная альтернатива прежней восточной логистики. Даже если западные порты будут загружены почти на пределе, они не возьмут на себя весь объем, который раньше уходил через Ормуз. Саудовцы сейчас не решают проблему, а снижают скорость ее разрастания. Это важная разница. Рынок может получить несколько миллионов баррелей в сутки дополнительного вывоза, но не полный возврат к прежним условиям», - говорит Мурад Садыгзаде, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ, Президент Центра ближневосточных исследований.

    Эксперт также замечает, что Ирак пытается восстановить северный маршрут Киркук — Джейхан через Турцию, а также ведет политические договоренности о пропуске части танкеров через Ормуз. У других стран региона пространство для маневра гораздо меньше.

    «По сути, рынок сейчас опирается на три типа решений — обходные трубопроводы, выборочный пропуск через проблемные проливы и использование запасов плюс перестройку глобальных торговых потоков», - говорит Садыгзаде.

    По его оценке, если до кризиса экспорт ключевых стран региона составлял около 25 млн баррелей в сутки, то после эскалации он проседал примерно до 7,5–9,7 млн баррелей в сутки по разным оценкам трекеров. Однако на рынке наблюдается системный дефицит.

    Экспортные отгрузки нарастили еще и США: объем поставок сырой нефти дошел до исторического максимума в 5,2 млн баррелей в сутки, согласно оперативным данным Управления энергетической информации (EIA). Однако ни один альтернативный маршрут региона не способен закрыть разрыв предложения на рынке из-за перекрытия Ормузского пролива, говорит Исаев.

    Поступает информация, что Иран все-таки пропускает через Ормузский пролив некоторые суда с углеводородами.

    «Речь идет о выборочном пропуске тех судов и грузов, которые Иран по политическим или экономическим причинам считает допустимыми. Это может быть инструментом давления и одновременно способом не доводить кризис до полной изоляции.

    Речь может идти о грузах, связанных с Китаем, Индией, Пакистаном, возможно Турцией, а также о тех партиях, которые проходят в интересах стран, с которыми Ирану сейчас невыгодно резко обострять отношения», - говорит Садыгзаде.

    Данные систем слежения показывают, что пролив проходят исключительно суда, связанные с Ираном или «дружественными» ему игроками, — фактически Тегеран ввел режим «энергетического фильтра», пропуская около 1–2 млн б/с для поддержания собственных нужд и обязательств перед стратегическими партнерами, отмечает Исаев.

    На этом фоне исторический шанс получает Северный морской путь. «Однако Севморпуть не является моментальным волшебным решением проблемы. Инфраструктура Арктики пока не готова принять миллионы «бесхозных» баррелей из Залива, хотя для российской нефти, идущей в Азию, это становится почти безальтернативным коридором безопасности», - говорит Исаев.

    «Северный морской путь может быть полезен России для отдельных поставок в Азию, прежде всего в Китай, особенно в более благоприятный сезон. Но у него есть жесткие ограничения — сезонность, ледовый класс флота, высокая стоимость, сложная страховка и просто несопоставимый с Ормузом масштаб. Ормуз — это вопрос десятков миллионов баррелей в сутки регионального экспорта. Северный морской путь такими величинами не оперирует даже близко. Поэтому «выстрелить« он может только в смысле дать России дополнительную гибкость на отдельных направлениях, но не в смысле заменить ближневосточную логистику« - заключает Садыгзаде.

    Иранский кризис подталкивает Европу к сделке с Москвой

    «Мы должны нормализовать отношения с Россией, чтобы вернуть доступ к дешевой энергии – этого требует здравый смысл». Это заявил не венгерский премьер Виктор Орбан, которого часто называют «пророссийским», а глава правительства Бельгии Барт де Вевер. И у него с каждым днем все больше сторонников – все больше европейских лидеров выступают за восстановление полноценного диалога с Москвой. Толчком к этому стал кризис вокруг Ирана. Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Зеленский сделал США унизительное предложение

    Президент США Дональд Трамп зовет своих западных союзников на помощь в противостоянии с Ираном – но при этом демонстративно отказывается от содействия, предложенного Киевом. Этот отказ только на первый взгляд выглядит парадоксом. На самом деле Зеленский предлагает бесчестную и даже унизительную для США сделку. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

