Названа вероятная причина крупной аварии с «КамАЗом» на МКАД

Причиной ДТП на МКАД названа неисправность тормозной системы «КамАЗа»
Серьезная авария на столичной кольцевой автодороге, спровоцированная потерявшим управление большегрузом, обошлась без человеческих жертв, но существенно осложнила движение транспорта.
Причиной дорожно-транспортного происшествия на МКАД стал отказ тормозной системы у грузового автомобиля, об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, виновником аварии признан 32-летний водитель грузовика. По его утверждению, инцидент произошел именно из-за неисправности тормозов. «Мы работаем совместно с ГАИ Москвы для оперативного восстановления дорожного движения», – заявили в ведомстве.
Правоохранительные органы займутся выяснением всех обстоятельств случившегося, в том числе проверят факт прохождения автомобилем технического осмотра. В настоящее время информация для аннулирования пропуска на транспортное средство уже передана ответственным структурам.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не погиб. На месте продолжают работать оперативные службы. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты объезда, в частности через улицы Павла Фитина и Профсоюзную.
Ранее в понедельник сообщалось, что в аварии на МКАД с грузовиком пострадали четыре человека.