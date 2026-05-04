Tекст: Денис Тельманов

В Днепропетровской области задержан 34-летний дезертир из ВСУ, который пытался подпольно сбыть арсенал боевых гранат и патронов, сообщает РИА «Новости».

По данным Службы безопасности Украины, мужчина хранил оружие под кроватью в собственном доме.

По версии спецслужбы, задержанный получил трофейное оружие во время прохождения военной службы и рассчитывал заработать на его продаже после побега из подразделения.

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области также был задержан украинский военнослужащий, ушедший в самоволку, который пытался продать пятнадцать гранат и автомат.

Ранее российские силовые структуры информировали, что украинские командиры списывают оружие НАТО как потерянное и реализуют его на черном рынке.

