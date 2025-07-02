Военный ВСУ попался на продаже крупных партий оружия в Донбассе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинского военнослужащего, торговавшего оружием, задержали сотрудники Госбюро расследований Украины, передает РИА «Новости». Ведомство сообщило, что солдат пытался реализовать оружие общей стоимостью свыше 1,7 млн гривен на территории Донецкой области, подконтрольной Киеву.

По данным ГБР, в апреле подозреваемый через соцсети нашел покупателя и обменял 26 гранат и девять гранатометов, похищенных из части, на дрон. Этот дрон позже был продан. Военного задержали при попытке сбыта еще девяти гранат и трех гранатометов.

«Всего задокументированы факты сбыта 35 гранат и 12 гранатометов, принадлежавших его подразделению. Работники ГБР нашли и изъяли все оружие, в том числе уже проданное, а также изъяли дрон», – говорится в сообщении ГБР.

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