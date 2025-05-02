Украинского военкома отправили под суд за срыв мобилизации

Tекст: Алексей Дегтярев

Чиновник, согласно версии следствия, умышленно препятствовал призыву отдельных военнообязанных, в результате чего был сорван план по отправке мобилизованных в учебные центры и воинские части, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГБР.

Подозреваемый незаконно аннулировал повестки призывникам, что помешало обеспечить комплектование подразделений. Ему предъявлены обвинения по статьям о небрежном отношении к службе и превышении служебных полномочий в условиях военного положения.

Начальнику военкомата грозит до 12 лет лишения свободы с возможным запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Ранее на Украине предложили позволить гражданам старше 60 лет добровольно заключать контракты на службу в рядах ВСУ.