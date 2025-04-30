В Раде призвали разрешить украинцам старше 60 лет служить в ВСУ

В Раде зарегистрировали законопроект о службе в ВСУ после 60 лет

Tекст: Вера Басилая

Законопроект о возможности добровольной службы в ВСУ для граждан старше шестидесяти лет был зарегистрирован в Верховной раде, передает ТАСС.

Согласно заявлению секретаря профильного комитета Рады Романа Костенко, инициативу поддержали 37 украинских депутатов. Документ опубликован на сайте парламента Украины.

Проект закона предусматривает, что граждане старше 60 смогут подписывать контракт на военную службу при наличии заключения военно-врачебной комиссии и письменного согласия командира части.

В настоящее время в стране призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Осенью прошлого года более 25 тыс. украинцев подписали петицию с требованием снизить предельный возраст мобилизации до 50 лет, однако решение по этому вопросу Владимир Зеленский пока не принял.

Ранее кабинет министров Украины предложил пересмотреть возраст студентов профтехучилищ, дающий право на отсрочку от призыва, на фоне роста числа мужчин старше 25 лет.

Владимир Зеленский подписал законы о продлении на Украине военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней с 9 мая.

Пленный украинский военнослужащий рассказал о принуждении 18-летних украинцев к контрактной службе.