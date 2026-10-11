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    11 октября 2026, 18:10 • Политика

    Путин и Трамп выдали Зеленскому «черную метку»

    Путин и Трамп выдали Зеленскому «черную метку»
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинский президент Зеленский по-хамски раскритиковал решение Белого дома о дизельной сделке с Россией и пообещал продолжить удары по российским НПЗ. В ответ Дональд Трамп заявил, что Украине надо найти нового лидера. В Москве назвали поведение Киева «истерикой». Насколько серьезна угроза Владимиру Зеленскому?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине надо найти нового лидера, «который сможет заключить сделку» с Россией. По словам главы Белого дома, Владимир Зеленский «мог много раз урегулировать этот конфликт, но решил этого не делать», передает РИА «Новости».

    «Эту проблему можно было решить много раз, но Зеленский по какой-то причине не хочет заключать сделку. <…> Думаю, он поступил бы разумно, если бы заключил ее два года назад. Тогда он был бы в гораздо лучшем положении», – отметил американский лидер в общении с журналистами. «Ему нужно провести выборы», – указал глава Белого дома.

    По словам Трампа, Зеленский «хочет создавать проблемы для всего мира». «Мы сказали им: делайте что хотите, но не наносите удары по объектам, связанным с дизельным топливом. И что он делает? Он идет и наносит удары по этим объектам», – возмутился американский президент.

    «Зеленский зашел слишком далеко», – подтвердил американский миллиардер Илон Маск, комментируя в соцсети X заявления Трампа. «Я согласен. Пришло время Украине найти нового лидера», – добавил бизнесмен.

    Зеленский должен прислушаться к словам Трампа о выборах, согласилась Анна Паулина Луна, член Палаты представителей США. Она также напомнила, что выборы на Украине не проводились с 2019 года, и Вашингтон больше не может позволить себе финансировать Киев.

    Зеленский же в своем видеообращении отказался следовать требованиям Трампа. «Украина будет готова остановить удары по российским НПЗ, если Россия прекратит наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые деэскалационные шаги должны быть взаимными и с реальными гарантиями», – цитируют его «Вести».

    Кроме того, Зеленский инициировал телефонные разговоры с премьерами Британии и Норвегии Энди Бернемом и Йонасом Стере, а также с президентами Франции и Финляндии Эммануэлем Макроном и Александром Стуббом.

    После переговоров министр обороны Британии Уэс Стритинг заявил, что Лондон продолжит оказывать политическую поддержку Зеленскому и выступать за сохранение единства Запада, пишет The Guardian.


    Зеленский скатывается в истерику и не может действовать разумно, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, в ином состоянии Зеленский бы демонстрировал склонность к мирным переговорам.

    Вместо стремления к диалогу Киев требует у кураторов ПВО, дальнобойное оружие и доступ к Starlink для ударов вглубь России, напомнил Песков. Он назвал агрессию Зеленского в адрес Москвы трагической ошибкой. «С Россией нельзя так. Те, кто так себя ведет с Россией, платят цену. Сейчас платит цену Украина», – подчеркнул пресс-секретарь президента России.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал происходящее «переломным моментом». Он также разместил в соцсетях обложку журнала Time с фотографией Зеленского и надписью: «Конец игры».

    Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России, назвал заявления Трампа «оплеухой» Зеленскому, ослабившей позиции украинского деятеля в глазах общественности и представителей политического класса. Впрочем, дипломат отметил: только жесткое внешнее давление способно принудить Зеленского к проведению выборов.

    Бывший депутат Верховной рады и совладелец гиганта «Метинвест» Вадим Новинский также призвал Зеленского оставить пост и передать полномочия парламенту, который должен организовать прямые переговоры с Россией о завершении конфликта. Покинувший Украину нардеп Артем Дмитрук заявил, что Зеленского травят «как таракана». Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил: «Трамп основательно отступился от Зеленского».

    Скандал развивается на фоне переговоров представителей США с украинской стороной, которые прошли в Майами в пятницу. Изначально предполагалось, что они продлятся два дня, но переговоры завершились досрочно. Причиной стала сделка по дизелю, о которой Трамп объявил после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

    Трамп и Путин отправили Зеленскому не просто «черную метку» – но официальное предупреждение о необходимости добровольно уйти в отставку и отправиться в изгнание в Лондон, пояснил профессор ВШЭ Марат Баширов.

    «Сделка по дизелю была демонстративно объявлена в момент нахождения в США украинской делегации»,

    – указал аналитик. «Ситуация артикулирует Зеленскому о том, что Москва и Белый дом не видят его тем деятелем, при котором может быть достигнуто мирное соглашение. Трамп в 2025 году отдал ситуацию на откуп Киеву и европейцам. Прошел год, но ничего не изменилось. Теперь он принял решение не тормозить развитие экономического взаимодействия с Россией», – пояснил политолог.

    При этом, заметил эксперт, важность договора заключается не только в поставках топлива, но и в открытии транспортных коридоров для судов. «Теперь танкеры пойдут в США легально, со включенными транспондерами, со страховкой», – детализировал спикер.

    Собеседник допустил, что Банковая опять попытается собрать представителей Евросоюза и НАТО и отправиться на аудиенцию в Вашингтон. «Но, думаю, этот визит ни к чему не приведет», – поделился Баширов.

    «Заявления Трампа и Маска о том, что Украине необходимо сменить лидера, стали прямым и логичным следствием слов Зеленского про «слабость» американской администрации и дизельную сделку с Россией», – подтверждает политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, Трамп принял решение о заключении сделки по дизелю для того, чтоб снизить цены на топливо в США и тем самым улучшить ситуацию для Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов.

    «Зеленский тоже решил вступить в предвыборную кампанию в США – но на стороне демократов.

    Он принялся неприкрыто хамить американскому лидеру», – указал собеседник. «Зеленский явно совершил фальстарт, подумав, что потенциальная победа Демократической партии сделает Трампа бессильным в принятии важных для Киева решений. В итоге президент США прямо указал украинскому деятелю, что тот засиделся на своем посту», – продолжил эксперт.

    Спикер также назвал абсурдной реакцию ряда европейских политиков на критику Трампом политической ситуации на Украине. «В Европе заступаются за Зеленского и осуждают американского лидера за требования провести демократические выборы украинского президента», – детализировал аналитик.

    «Тем не менее, думаю, Банковая частично осознает реальное положение дел и попытается выйти на контакт с Белым домом силами группы переговорщиков. Киев постарается задобрить Трампа и смягчить его позицию относительно Зеленского», – полагает политолог.

    Тем не менее сценарий может развиваться в сторону ужесточения Трампом позиции по украинским выборам, объясняет Корнилов. «Не исключено, что американский лидер жестко потребует проведения на Украине президентской кампании. На ситуацию могут повлиять Маск и другие соратники главы Белого дома», – указал эксперт.

    Москва тоже имеет ресурсы для того, чтобы приблизить проведение выборов украинского президента, указал аналитик. «Россия заинтересована в том, чтобы на Украине к власти пришел легитимный лидер, с которым возможно подписывать полноценные соглашения. Поэтому российская сторона могла бы предоставить Киеву гарантии тишины на дни проведения электоральной кампании», – резюмировал спикер.

    Команда Зеленского становятся менее сговорчивой в отношениях с Белым домом, отметил американист Малек Дудаков. «Украинские лоббисты и Банковая откровенно и нагло пытаются вмешиваться в американские электоральные процессы. Они полагают, что после ноябрьских выборов в США фортуна им улыбнется и можно будет работать с демократами в обход администрации Трампа», – указал аналитик. При этом, заметил он, основные рычаги внешней политики останутся в руках исполнительной власти.

    «В частности, Белый дом может активизировать множество антикоррупционных расследований против первых лиц Украины»,

    – напомнил собеседник. Кроме того, продолжил спикер, заявления Трампа будут использованы всеми оппонентами Зеленского внутри Украины как сигнал к действию.

    «Проблема американской администрации в том, что у них очевидного кандидата для оказания поддержки. В ряду таковых можно назвать депутата Рады Алексея Гончаренко, внесенного в РФ в перечень террористов и экстремистов, экс-премьера Юлию Тимошенко, боксера Александра Усика. Все они в своих заявлениях пытаются сейчас подстраиваться под повестку Трампа и продолжат создавать Зеленскому проблемы», – детализировал эксперт.

    Впрочем, скандал может не повлечь негативных итогов для Украины, спрогнозировал Дмитрий Медведев, зампредседателя Совбеза России, в своем канале в Max. «Трамп, наконец, резанул правду: кровавый клоун хочет только войны и должен быстрее исчезнуть. Последствия? Увы, думаю, никаких», – указал он.

    По его словам, Европа и далее будет помогать Киеву деньгами и оружием. Впрочем, добавил Медведев, вероятно, скандал усилит подковерную борьбу среди украинских элит. Он также напомнил, что главным фактором в нынешней ситуации остается успешное продвижение российских сил в зоне СВО. «Только наши парни, баллистика и «Герани» приближают победу», – подчеркнул политик.

    Схожей точки зрения придерживается американист Дмитрий Дробницкий. «У Трампа и Зеленского практически нет реальных инструментов влияния друг на друга. Американский лидер может пригрозить снова лишить Киев разведданных, но французские и британские ресурсы останутся в деле.

    Кроме того, у главы Белого дома нет рычагов влияния на ряд значимых НКО на Украине – это вотчина Демократической партии.

    Если же президент США только заговорит о какой-либо военной акции на украинской территории, это может привести его к импичменту», – заметил аналитик. Что касается Зеленского, то обострять конфликт с Трампом ему могли посоветовать высокопоставленные британские консультанты, причастные к его вхождению в украинскую политику, считает политолог. «Таким образом, по заверению европейских партнеров, Киев поможет Демократической партии, а также повысит собственные политические котировки в Европе», – пояснил спикер.

    Европа использует Зеленского как прокси против США, вкладывая в его уста то, что сами европейские лидеры предпочитают не озвучивать, продолжил аналитик. «При этом американская медиаповестка в большинстве своем и так настроена не на поддержку Трампа. А сделка по дизелю с Москвой или перепалка с украинскими политиками вряд ли электорально изменит ситуацию в «опасных» для республиканцев штатах, вроде Айовы, Техаса или Мичигана», – рассуждает собеседник.

    Более того, если на выборах в США победят демократы, Конгресс начнет принуждать Трампа выйти из второстепенных для Америки треков, включая украинский, и сосредоточить ресурсы на восточноевропейском фланге НАТО, уверен аналитик. «В Восточной Европе уже работают фонды, связанные с канадским премьером Марком Карни, центры, координируемые европейской бюрократией, совместные с неоконсерваторами проекты советника президента США по национальной безопасности Макро Рубио», – указал эксперт.

    Американист также заметил: сама по себе американская политическая система за последние 80 лет стала представлять собой «открытый рынок» с призывом ко вмешательству во внутреннюю политику США. «Приглашением пользуется множество акторов – через лоббирование и другие формы влияния», – напомнил Дробницкий.

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