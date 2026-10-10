Российский дизель испытает на прочность санкционное единство Запада

Tекст: Андрей Резчиков

В пятницу вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа, которая стала шестой с начала года, продлилась, как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, полтора часа и была охарактеризована Кремлем как «насыщенная и дружественная». По итогам переговоров стороны достигли нескольких крупных договоренностей в сфере энергетики и гуманитарного взаимодействия, а также подробно обсудили геополитическую повестку.

По мнению американских СМИ, главным экономическим итогом разговора стало решение о масштабных поставках российского дизтоплива на американский и мировой рынки.

Так, Трамп сообщил, что Россия обязалась в кратчайшие сроки поставить более 300 тысяч тонн дизеля немедленно, еще 500 тысяч тонн в течение ноября и один млн тонн сразу после этого. В перспективе объемы поставок могут быть увеличены еще на три млн тонн. Таким образом, в общей сложности в рамках этих договоренностей на мировой и американский рынки планируется вывести почти пять млн тонн российского топлива. По словам Трампа, это необходимо для стабилизации цен накануне ноябрьских выборов в Конгресс США.



Министерство финансов США объявило о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.



Главное — не деньги

По мнению Игоря Юшкова, старшего преподавателя кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, достигнутая лидерами двух стран договоренность весьма значима для экономики США в настоящий момент.

«Американцы – мировые лидеры по добыче нефти и экспорту дизеля, у них нет физического дефицита. Проблема в том, что цена на внутреннем рынке привязана к мировой: если на глобальном рынке дефицит и цены растут, американские компании начинают поставлять больше дизеля на экспорт, из-за этого внутри страны цена тоже поднимается. Поэтому Трампу не обязательно, чтобы российский дизель физически пришел в США – главное, чтобы он вышел на мировой рынок и насытил его. Тогда глобальные цены снизятся, а за ними и внутренние. В Европе же реальный физический дефицит из-за нехватки собственной переработки и внешних поставок», – пояснил Юшков.

Он отметил, что объемы, которые озвучил Трамп, для глобального рынка не очень большие, но даже они могут качнуть чашу весов в сторону стабилизации. «Американский президент пытается показать избирателю перед выборами в начале ноября, что делает все для снижения цен. Россия же в этой ситуации выигрывает от того, что возвращается на мировой рынок как поставщик. У нас дизеля слишком много, и еще до переговоров были предложения открыть экспорт, не дожидаясь конца октября», – отметил аналитик.

Объем 4,8 млн тонн в текущих ценах – это около 4 млрд долларов. «Но это очень условно: если мы реально насытим мировой рынок, цены пойдут вниз, и пиковые значения в расчетах использовать нельзя. К тому же это суммарная стоимость, а не доход бюджета. Нужно смотреть на условия продажи, издержки, среднюю цену», – пояснил Юшков.

Потенциальная выгода для России для от этой сделки, подчеркивает он, не в деньгах и возможной прибыли.

«Санкции США на импорт российских нефтепродуктов действовали с 1 апреля 2022 года, сейчас их приостановили до 7 апреля 2027 года. Но наши крупнейшие компании – Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпромнефть – находятся в SDN-листе под самыми жесткими санкциями. Чтобы они могли напрямую поставлять дизель в США, нужны разъяснения к генеральной лицензии», – объяснил спикер.

По его словам, если американцы пропишут, что российским компаниям можно покупать и продавать дизель, «это автоматически снимает ограничения». «Тогда уйдет необходимость торговать через цепочку посредников и нанимать «теневой флот». Издержки сократятся, а наш дизель вырастет в цене. Также важно, чтобы разъяснили: любые танкеры, даже из черного списка, могут перевозить дизель в США, и что потолок цены на эти поставки не распространяется», – добавил эксперт.

Москва, подчеркивает он, должна добиваться конкретных разъяснений по генеральной лицензии: чтобы санкции были заморожены и для компаний, и для танкеров, и для цены. «Тогда выгода будет реальной, а не косметической. Пока же ночная генеральная лицензия – это всего один абзац, и все будут запрашивать разъяснения. От того, насколько полно они будут даны, и зависит, превратится ли эта сделка в серьезный экономический результат», – подытожил эксперт.

Истерика в Киеве и Европе

Киев отреагировал на эту сделку крайне болезненно. Владимир Зеленский подверг Трампа жесткой критике за смягчение санкционного давления, назвав соглашение «абсолютно ужасным шагом».

Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас также заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и поэтому ЕС готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций. Его суть – не дать Москве заработать дополнительные деньги, которые могут, по мнению Каллас, усилить военный потенциал России.

Такая реакция Киева с Брюсселя, считают эксперты, вполне закономерна – там понимают, что в США в ноябре выборы в Конгресс и стабилизация с дизелем играет на руку республиканцам.

Реакция Владимира Зеленского, который открыто обвинил Трампа в слабости и назвал соглашение несправедливым и нечестным, выглядит как признание того, что отношения Киева с Белым домом окончательно зашли в тупик, считает политолог Владимир Корнилов. «Мы видим, что Белый дом и лично Трамп, мягко говоря, недовольны позицией Зеленского и Украины. Сообщения о том, что Киев досрочно покинул переговоры с Америкой являются признаком совершенно разбитых горшков в отношениях между Киевом и Вашингтоном», – сказал политолог.

«Зеленский, как в омут с головой, бросился в предвыборный процесс и начал «мочить» Трампа и его команду в разгар выборов. Этого ему, конечно, не забудут. Я думаю, реакция будет очень жесткой», – прогнозирует Корнилов.

«Эффект домино»

Для всей санкционной политики Запада заключенные между Путиным и Трампом соглашения о поставках дизеля – это удар ниже ватерлинии, считает политолог-американист, доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Борис Межуев. «У европейских стран и их избирателей пропадают основания жертвовать национальными интересами ради Украины. Трансатлантическая солидарность переживает не лучшие времена. Это сильный аргумент для Марин Ле Пен, «Альтернативы для Германии» и других сил, которые настаивают на пересмотре украинской политики и открытии рынков для российских энергоносителей», – подчеркивает он. И в данном случае, рассуждает эксперт, американский президент показывает, что он руководствуется не идеологическими установками, а политической и экономической выгодой.

«Прежде всего речь идет о стабилизации цен на дизельное топливо.

Трамп хочет продемонстрировать избирателям, что его внешняя линия приносит практическую пользу: он не разрывает отношения с Путиным, удерживает республиканских конгрессменов от жестких действий и фактически не применяет санкционный закон.

Дополнительно он перекладывает ответственность за дизельный кризис в Америке не на Иран и Ормузский пролив, а на блокаду российской нефти и удары украинских беспилотников. Приведет ли это к электоральным дивидендам, сказать сложно, но Трамп показывает свою готовность противостоять внешним факторам», – полагает Межуев.

А ситуация у республиканцев перед выборами в Конгресс весьма непростая, поясняет американист Дмитрий Дробницкий. «Цена 6,5 доллара за галлон топлива – запредельная, она влияет на все: перевозки, грузовики, железную дорогу, сельское хозяйство, дизельную генерацию. Индекс потребительских цен ползет вверх, и к ноябрю ситуация может стать аховой», – рассуждает эксперт.

Он считает, что санкционная политика Запада против российских энергоресурсов уже давно себя исчерпала: сейчас мир наблюдает распад самого глобализированного рынка – нефти и газа – на региональные сегменты и учится жить в условиях разделенных экономик. Поэтому слова Трампа о поставках российского топлива не только на американский, но и на мировой рынок дают основания предполагать, что российский дизель окажется и в баках европейских автомобилей.

«ЕС с удовольствием купит этот дизель с рынка. У европейцев дефицит и растущие цены. Купят, возможно, через американские компании. И неудобства никакого не испытают. Они и так время от времени потихоньку снимают ограничения: каждую осень покупают российский СПГ через азиатские компании, нефть и бензин – через белорусов или американских посредников. Это реальность, а не сенсация», – говорит Дробницкий.

Возвращение российского топлива на западные рынки может привести к «эффекту домино» в ЕС, где разные страны начнут искать возможность закупать российские энергоносители, полагает Межуев. «Все будут смотреть на промежуточные выборы в США: приведут ли они к катастрофе для республиканцев. Если нет, давление протестных сил усилится – и слева, и справа. Нынешнюю политику Европы защищают непопулярные лидеры Франции, Германии и отчасти Британии, и они электорально уязвимы. Так что аргументы у противников санкционного курса будут только накапливаться», – прогнозирует политолог.