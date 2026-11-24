Религиозно-националистическая коалиция, на которую опирается премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, не смогла получить большинство на выборах в Кнессет (парламент), однако осталась крупнейшим политическим блоком страны, набрав 53 места из 120. Блок ключевого противника Нетаньяху – Гади Айзенкота, в прошлом начальника Генерального штаба, набрал 48 мест. Президент Израиля Ицхак Герцог после консультаций с Кнессетом дал Айзенкоту 28 дней на формирование коалиционного правительства. Этот срок в перспективе может быть продлен. При этом у Нетаньяху, несомненно, есть несколько козырей в рукаве. Но даже если по итогам противостояния новым премьером станет Айзенкот, для остального Ближнего Востока Израиль останется по-прежнему агрессивным и опасным контрагентом.

Сам Гади Айзенкот является израильским ястребом, который в целом согласен с Нетаньяху по ключевым внешнеполитическим вопросам. Он не поддерживает поселенцев и в большей степени склонен к дипломатии с арабскими государствами, но категорически не согласен с идеей создания палестинского государства и отказывает Ирану в праве на собственную ядерную программу. И самое интересное – именно Айзенкот сформулировал доктрину Дахия – идею масштабного разрушения гражданской инфраструктуры как способа заставить арабов отказывать в поддержке радикальным лидерам. Иными словами, в случае победы Айзенкота на смену совсем старому ястребу придет относительно молодой (по меркам большой политики) и с новым запалом продолжит его курс.

Внешнеполитическое поведение Израиля, каким бы агрессивно-иррациональным оно не казалось, на самом деле диктуется объективной географической и демографической уязвимостью, при которой превентивные удары и идея технологического превосходства кажется единственным рецептом против уничтожения противником, значительно превосходящим числом. Важную роль играет и коллективная травма.

Представляется, однако, что также принципиален и момент, о котором международнику достаточно легко забыть – электоральная социология. И здесь уместно рассказать о так называемой теории «двух Израилей», которую сформулировал профессор экономики Тель-Авивского университета Эран Яшив на страницах журнала Foreign Affairs. Его идея, опирающаяся на солидные эмпирические данные, достаточно понятна. С одной стороны, существует образованный Израиль, представленный преподавателями университетов, IT-специалистами, бизнесменами и т.п., который, мягко говоря, не в восторге от бесконечного цикла насилия и ясно понимают, что Нетаньяху использует внешнюю угрозу для сохранения власти. А с другой стороны существует глубоко консервативный и часто малообразованный (со светской точки зрения) Израиль, который проводимую политику одобряет.

Первая группа – хребет израильской экономики, вносящая наибольший вклад в ВВП. Вклад второй группы намного скромнее. И, казалось бы, должен работать принцип, что тот, кто платит за ужин, тот и заказывает политическую музыку. Но с точки зрения израильского правительства у первой группы существует одна очень серьезная проблема – средний уровень рождаемости (на уровне простого воспроизводства). Консервативный Израиль про эту проблему в принципе не слышал. Именно поэтому первых больше не становится, а вот вторые воспроизводятся в геометрической прогрессии, и они – мощная электоральная сила, на которую опираются правые консерваторы и, в первую очередь, сам Нетаньяху.

Справедливости ради надо отметить, что консервативный Израиль неоднороден и представлен самыми разными религиозными группами. Например, мужчины-харедим принципиально не изучают светские предметы (включая английский язык, математику и тем более социальные науки) и в целом совершенно не интересуются геополитикой. От правительства Нетаньяху им нужно только чтобы оно давало деньги и не призывало их в армию, взамен они поддерживают крайне высокий уровень рождаемости (6 детей на семью) и дают свои голоса. Представители религиозного сионизма, напротив, интегрированы в светскую жизнь и глубоко образованы. Для них политика Нетаньяху – прямая имплементация их геополитической программы. Эта группа также поддерживает высокий уровень рождаемости, который, впрочем, несопоставим с тем, что демонстрируют семьи харедим.

Именно поэтому консервативное ядро израильского общества в перспективе будет только усиливаться демографически. И даже если Айзенкот отправит Нетаньяху на пенсию, это будет не более чем сменой носовой фигуры на израильском военном корабле.

Также отмечу, что уход Нетаньяху – дело отнюдь не предрешенное. Столь опытный политик, несомненно, попытается использовать различные процедурные трюки и политические инструменты для того, чтобы удержаться у власти. В частности, не исключено, что он попытается запустить очередной виток эскалации на Ближнем Востоке, нанеся новый удар по Ирану. Чтобы сместить Нетаньяху, Айзенкоту необходимо как минимум договориться о поддержке со стороны израильских арабских партий. В случае очередной эскалации это станет физически невозможным – ядерный электорат Айзенкота, то есть такие же правоконсервативные израильтяне – просто не позволят ему этого сделать. Они не против милитаристской внешней политики, они просто устали реализовывать ее под руководством Нетаньяху.